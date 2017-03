Politic show: Crin Antonescu: Nu sunt implicat in batalia pentru conducerea PNL; Noi contre intre fostul si actualul sef al PSD; Marea promisiune a lui Grindeanu! Va reusi sa o respecte, desi guvernele dinaintea lui au esuat?

Liberalul Ludovic Orban spune ca Dacian Ciolos datoreaza Partidului National Liberal aproape toate functiile ocupate la nivel national si la nivel european, dar ca PNL nu-i datoreaza nimic fostului premier, precizand insa ca Dacian Ciolos este binevenit sa se inscrie in partid daca va dori sa faca acest lucru Ludovic Orban a sustinut, miercuri seara, o conferinta de presa la Constanta, in cadrul careia a fost intrebat despre relatia PNL cu Dacian Ciolos , precizand ca fostul premier datoreaza liberalilor aproape toate functiile ocupate. "Dacian Ciolos isi datoreaza aproape toate functiile pe care le-a detinut atat la nivel national, cat si la nivel european, le datoreaza sustinerii politice a Partidului National Liberal. Pozitia de secretar de stat, de ministru al Agriculturii, de comisar european pe agricultura, functia de prim-ministru, candidatura din nou la prim-ministru, toate le datoreaza Partidului National Liberal. PNL nu cred ca-i datoreaza lui Dacian Ciolos nimic, noteaza Adevarul. . Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a cerut, miercuri, amplasarea unor placute multilingve la intrarile in Cluj-Napoca, in limbile romana, maghiara si germana, considerand ca ar fi un semn de egalitate si fraternitate, o dovada vie a libertatii tuturor clujenilor. Porcsalmi Balint a declarat, miercuri, in discursul rostit la manifestarile de la Cluj-Napoca de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, ca fraternitate nu inseamna izolare si conflict ci, dimpotriva, inseamna intelegere si convietuire. "Astazi, cand vorbim atat de mult de idealurile revolutiei, de egalitate, fraternitate si libertate, trebuie sa vorbim mai aplicat. Egalitatea inseamna ca legea este lege pentru toti, indiferent de nationalitate. Fraternitate nu inseamna izolare si conflict, dimpotriva, inseamna intelegere si convietuire. Si mai trebuie sa intelegem ca dezideratele comunitatii maghiare nu diminueaza drepturile si libertatile majoritatii romanesti, relateaza Gandul. . Deputatul PSD Victor Ponta a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea, presedintele PSD, are un stil de conducere monarhic si i-a atras atentia ca nu e frumos "sa bagi soparle" cand esti presedinte de partid. "Nu inteleg de ce continua atacul asupra mea, de ce este asa suparat ca, de fapt, noi ne-am inteles: eu sustin Guvernul, sustin PSD, nu-l sustin pe domnul Dragnea. Asta-i viata!", a declarat Victor Ponta, potrivit postului Antena 3. Victor Ponta a avertizat ca el nu poate fi de acord cu "stilul de conducere monarhica"practicat de Liviu Dragnea in fruntea PSD. Invitat sa comenteze afirmatia lui Liviu Dragnea ca ar fi existat o discutie intre premierul Sorin Grindeanu si Victor Ponta legata de acordarea unei functii pentru fostul premier, Ponta a raspuns: "Astea sint soparle si nu-i frumos sa bagi soparle. Nu am cerut nicio functie si nici nu mi s-a oferit vreuna, scrie Romania Libera. Premierul Grindeanu a marturisit ca Guvernul si-a propus pentru anul acesta sa inaugureze 98 de kilometri de autostrada. "Anul acesta ne propunem, si e realizabil prin tot ce inseamna situatia la zi a lucrurilor, sa inauguram pana in 100, 98 de km de autostrada. Important este sa mergem in continuare pe tot ce inseamna Master Planul aprobat impreuna si in dialog cu Comisia Europeana. Legat de acest lucru, o sa venim rapid cu - poate e mult spus o lege a investitiilor strategice - un nou cadru legal prin care sa usuram sau sa simplificam, nu inseamna sa facem netransparent acest lucru, sa simplificam acest proces legat de achizitiile strategice. Ma refer la tot ceea ce inseamna domenii de tipul transporturilor, autostrazi in special, energie si domeniul apararii", a declarat Grindeanu la TVR, conform Agepres, citata de EVZ. . Fostul lider al PNL Crin Antonescu a declarat, marti, ca nu este implicat in batalia pentru conducerea partidului, intrucat aceasta nu reprezinta o tema pentru el acum. "Nu sunt implicat in aceasta batalie. De buna seama ca privesc cu interes catre oamenii pe care ii cunosc mai bine. Nu stiu daca, pana la urma, domnul Cristian Busoi va candida sau nu - am vazut si asta ca ipoteza. Mi se pare o candidatura de luat in discutie foarte serios", a afirmat Antonescu, la un post de televiziune, citat de Agerpres. El l-a nominalizat, totodata, si pe Ludovic Orban, apreciind candidatura acestuia drept "importanta". "Ludovic Orban, categoric, un partener, coleg, camarad de politica 20 de ani, e o candidatura importanta. Probabil ca, cel putin in sinea mea, voi sustine un om in legatura cu care am elementele, in ani adunate, ca ar putea conduce acest partid mai bine. Dar nu e o tema pentru mine in acest moment", a adaugat fostul presedinte al PNL, anunta Digi24.