Politic show: MRU, la prima iesire publica dupa demisia din fruntea SIE: In Romania, va aparea un partid de extrema dreapta; Mircea Ionescu Quintus, decorat de presedintele Klaus Iohannis; Ce s-a intamplat la ceremonia comunista organizata ieri de Guvern cu Politia Romana

Mihai Razvan Ungureanu a sustinut, in cadrul unei prelegeri sustinute joi, la Facultatea de Studii Europene a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, ca este "o chestiune de luni, cel mult de cativa ani" aparitia unui partid de extrema dreapta in Romania, scrie Pressone.ro. A fost prima iesire publica a lui MRU dupa demisia din fruntea SIE."Ne bucuram ca a pierdut Geert Wilders in Olanda? Chiar a pierdut? Se poate spune ca Wilders a castigat, fiindca partidul sau (Partidul Libertatii, PVV - n.r.) are mai multe locuri in Parlamentul Olandez decat avea in 2012. Rezultatele ne arata ca el a crescut constant in optiunile electoratului", a spus Mihai Razvan Ungureanu. Conferinta sustinuta de fostul sef al SIE s-a numit "Batrana Europa si noul nationalism", potrivit Adevarul Presedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, va fi decorat vineri de presedintele Klaus Iohannis, chiar in ziua in care liberalul va implini varsta de 100 de ani. Ceremonia va avea loc la ora 12:00 la Palatul Cotroceni. Seful statului il va decora vineri pe presedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, intr-o ceremonie care va avea loc in Sala Unirii, la Palatul Cotroceni. Decoratia ii va fi acordata liberalului chiar in ziua in care seniorul va implini 100 de ani. Mircea Ionescu-Quintus a fost presedintele PNL in perioada 1993-2001, senator in legislaturile 1996-2000 si 2004-2008, ales in judetul Prahova, si ministru Justitiei in guvernul Stolojan, conform Gandul In cursul zilei de ieri, a avut un eveniment foarte important in Romania. O adevarata ceremonie fastuoasa, cu orchestra si covor rosu, unde au participat personalitati foarte importante. Probabil ca habar n-ai despre ce vorbesc. Poate te gandesti ca ieri a fost ziua Ungariei si s-a organizat ceva cu aceasta ocazie. Poate a fost o premiera la ceva sau o vizita importanta. Haha, nu. O sa-ti demonstrez cat de nepregatit esti, pentru ca nu cunosti adevaratele prioritati din tara asta. Ei bine, Ministerul Afacerilor Interne a trantit o super ceremonie pentru prezentarea bilantului activitatii MAI din 2016. Da, a fost nevoie de o orchestra si un covor rosu, toate transmise live pe Facebook, doar ca sa citeasca niste politicieni niste cifre de pe foaie. Printre invitati s-au aflat directorul SRI, Eduard Hellvig, Gabriela Firea, procurorul general Augustin Lazar, Grindeanu, Dragnea si, evident, Tariceanu, informeaza Vice Pana la urma in alegerile din Olanda a iesit bine, asa ca scadenta se amana, insa problemele au ramas la locul lor. Se implinesc saptamana viitoare 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma iar Uniunea Europeana e mai contestata decat oricand, de la dreapta si de la stanga. Elita politica 2.0, mai lipsita de retineri verbale si de actiune decat cea precedenta, s-a suit pe valul de furie populara care, justificat sau nu, ameninta sa mature aranjamentele de prosperitate comuna construite cu greu in aceste sase decenii. Institutiile si regulile de tip liberal, adica cele care ingradesc puterea politica, fac posibila cooperarea in avantaj reciproc si previn inchiderea si fragmentarea pietelor si comunitatilor incep sa fie privite ca nelegitime, conform Contributors Manifestatiile ce au cuprins Romania inainte, dar mai ales dupa adoptarea, pe timp de noapte, "ca hotii", a celebrei OUG 13, le-a aprins unora dintre politicieni imaginatia. Astfel, de la simpli oameni care au iesit sa lupte pentru respectarea valorilor in care cred, protestatarii au ajuns sa fie descrisi de o parte a politicienilor ca fiind hoti, prosti, nazisti, oi, ticalosi, putori si provocand "o anarhie". Prima iesire exploziva la adresa protestatarilor i-a apartinut vicepresedintelui ALDE de la acea vreme, Catalin Beciu. Pe 19 ianuarie, dupa ce, cu o seara inainte, peste 2.000 de persoane protestasera fata de proiectul de gratiere si de modificare a Codului Penal propuse de Ministerul Justitiei, scrie Adevarul