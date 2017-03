Politic show: Replica lui Andronescu pentru Turcan, dupa ce liderul liberal a afirmat ca Guvernul Grindeanu "cade" in trei luni; Catalin Ivan, dezvaluri si atacuri : "Dragnea vrea sa ma excluda abuziv din grupul socialistilor! Are excese autoritare!"; Traian Basescu cere demiterea Laurei Codruta Kovesi, pe motiv ca DNA a incalcat separatia puterilor in stat

Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a reactionat dur dupa ce presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, sambata, ca se asteapta la o cadere a Guvernului Grindeanu in trei luni. Social-democrata i-a recomandat liderului liberal sa-si vada de "propria gradina". "Doamna Turcan mai bine s-ar uita in propria gradina. E mult mai interesant ce vede acolo si poate ca i-as sugera ce are de facut in calitatea domniei sale de presedinte interimar. Nu o sa cada guvernul. Eu cred ca guvernul va merge inainte. Abia asteptam ca toate acele lucruri legate de investitii sa porneasca. Ele sunt pe repede-inainte si sunt convinsa ca nu va fi vorba de o cadere a guvernului, ci cred ca va fi vorba de o dezvoltare a Romaniei", a declarat Ecaterina Andronescu, duminica, la Antena 3. Raluca Turcan a declarat, sambata, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca PSD a inceput sa promita mariri de salarii si angajamente pentru mariri de pensii, dar la Guvern nu sunt mai multi bani pentru ca nu sunt investitii.Liderul liberal este de parere ca in trei luni situatia "va exploda" si ca vom asista la caderea Guvernului, noteaza Adevarul. Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan l-a acuzat, duminica, pe Liviu Dragnea ca a solicitat, in mod abuziv, excluderea sa din grupul socialistilor si democratilor din Parlamentul European. Ivan: "Este un abuz facut la directiva lui Dragnea!"Liviu Dragnea are o problema personala si directa cu mine! In schimbam eu va marturisesc ca nu am nici cea mai mica problema cu dansul. Pana la urma, eu n-am facut nimic altceva decat sa-mi exprim public o serie de nemultumiri firesti si argumentate privitoare la modul in care vede dansul prezentul partidului. Acesta este motivul pentru care Liviu Dragnea a solicitat direct si personal sa fiu exclus din grupul socialistilor si democratilor europeni! A mandatat-o sa faca asta chiar pe sefa delegatiei PSD, dar si pe altii din partid. Drept urmare, acestia au intocmit o scrisoare catre grup. In aceasta scrisoare se sustine ca eu nu mai sunt membru PSD, ceea ce este o minciuna evidenta, o absurditate, fiindca eu sunt, cu toate actele in regula, membru al acestui partid. O decizie de excludere, care ar fi tot arbitrara si lipsita de temei, n-ar putea fi luat decat in cadrul unui viitor Cex, ceea ce nu s-a intamplat! Liviu Dragnea nu se dezice deloc de excesele sale autoritare!", a explicat Catalin Ivan, citat de EVZ Fostul sef al statului, Traian Basescu, l-a criticat duminica pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca s-a declarat multumit de activitatea Laurei Codruta Kovesi in fruntea DNA. Basescu a sustinut, la Romania Tv, ca DNA a incalcat insasi definitia statului roman si a afirmat ca, daca el ar mai fi fost presedinte, ar fi demis-o a doua zi dupa decizia CCR cu privire la conflictul juridic de natura constitutionala in cazul anchetei asupra OUG 13. Basescu ii reproseaza presedintelui ca este prea "relaxat" cu privire la acest subiect. "Relaxarea cu care priveste acest lucru domnul presedinte nu face decat sa relativizeze Constitutia. Asa ceva se taie din radacina. Daca va fi tratat cu indiferenta, se creaza precedentul incalcarii Constitutiei la varful statului. Daca se incalca unul dintre principiile fundamentale, ce mai conteaza restul de incalcari? Primul articol din Constitutie cu privire la presedinte este ca acesta vegheaza la functionarea institutiilor. Mi se pare un abandon de la principiile constitutionale, o chestiune de lipsa de responsabilitate fata de respectarea Constitutiei si fata de atributiunile pe care le are", a declarat Basescu la Romania TV, citat de Romania Libera Tendintele nationaliste din Europa sunt unul dintre cei mai mari dusmani ai viitorului Uniunii Europene. O spun grupurile politice de centru-dreapta si centru-stanga. Dupa alegerea lui Donad Trump si Brexit, 2017 este anul in care Uniunea stabileste directiile pentru urmatoarea perioada. Anul acesta sunt alegeri in mai multe state europene, iar nationalistii par sa castige teren. Care este solutia ca Uniunea Europeana sa supravietuiasca tendintelor nationaliste? Alina Manolache si Elena Cosma au incercat sa afle raspunsul la Parlamentul European, relateaza Digi24. Intr-o zi importanta pentru Parlamentul European, care este in sesiune la Strasbourg, europarlamentarii olandezi au plecat acasa. De ce? Pentru ca este ziua alegerilor, iar miza este mare. Sa nu castige extremismul. Asta isi doresc grupurile de centru dreapta si de centru stanga. Dar temerea nu este legata doar de Olanda, ci si de ce se va intampla in Franta, pentru ca toata lumea isi pune intrebarea daca nu cumva curentele nationaliste vor insemna pana la urma sfarsitul Uniunii Europene. A doua zi dupa alegerile din Olanda, toata lumea a rasuflat usurata, scrie Digi24 Modificarea legislatiei penale a fost pe agenda scurta a obiectivelor politice pentru mai multe partide, la inceputul lui 2017. UDMR a fost principala formatiune care a venit cu proiecte de modificare a legislatiei penale, fiind urmata de PSD si ALDE. Printre propunerile controversate sunt gratierea faptelor de coruptie, sprijinirea "savantilor inchisorilor" sau eliberarea persoanelor cu varsta de peste 70 de ani. Partidul cu inclinatia cea mai mare pentru modificarea legislatiei penale este UDMR. Trei proiecte de lege care vizeaza Codul Penal si cel de Procedura Penala au fost depuse in primele luni ale noii legislaturi de catre UDMR-isti. De asemenea, doi alesi ai formatiunii au adus amendamente controversate la Legea gratierii. Tema modificarii legislatiei penale si nemultumirile fata de Justitia din Romania au devenit, pentru UDMR, din ce in ce in ce mai clare, la mijlocul lunii februarie. UDMR a venit cu un proiect pentru de modificare a Codului de Procedura Penala la mijlocul lunii trecute, initiativa legislativa care prevedea, printre altele, ca infractiunea de abuz in serviciu sa se aplice si magistratilor care, "cu rea-credinta sau grava neglijenta, au comis una din actiunile care au condus la o situatie generatoare de daune". Tot UDMR a cerut, printr-un proiect de lege depus pe 21 februarie, ca persoanele suspectate sau acuzate sa aiba dreptul de a nu coopera in cadrul procedurii penale, anunta Adevarul