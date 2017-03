Politic show: Iohannis: Romania isi asuma rolul de promotor al Francofoniei in spatiul central si est-european; Dacian Ciolos: Locul Romaniei este in nucleul dur al UE; Cartea fantoma a lui Sorin Grindeanu

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, un mesaj in care afirma ca Romania si-a asumat rolul de promotor al Francofoniei in Europa Centrala si de Est in baza interactiunii intelectuale romano-franceza care s-a dezvoltat in secolul XIX. Mesajul a fost prezentat de catre consilierul prezidentiale pentru cultura si culte, Sergiu Nistor, in cadrul evenimentului "Seara Francofoniei", organizat la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. "Ziua Internationala a Francofoniei, pe care o celebram in fiecare an la 20 martie, este un foarte bun prilej de a reafirma angajamentul nostru pentru Francofonie, un proiect de suflet al Romaniei in relatiile internationale. Francofonia este legata, asa cum motto-ul din acest an, "J'aime, je partage", sugereaza intr-un mod foarte pregnant, de valorile pe care le impartasim, de ceea ce ne leaga. Limba si cultura franceza sunt un liant puternic, ce ne uneste in intreaga diversitate a expresiilor culturale ale acestei mari comunitati", se arata in mesajul presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Adevarul. Daniel Constantin si "o gasca din fostul PC" se comporta in politica la fel "ca limbricii din organism", iar pentru a nu le da posibilitatea sa "elibereze toxine" ar trebui facuta "o deparazitare la nivelul conducerii ALDE", a spus, luni, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar. Intrebat despre tensiunile existente intre cei doi copresedinti ai ALDE, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Constantin, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca trebuie facuta "urgent o deparazitare", precizand ca Daniel Constantin si alti membri PC "se hranesc in politica din munca altor partide". "Daniel Constantin, impreuna cu o gasca din fostul Partid Conservator, se comporta in politica, in interiorul Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor, ca limbricii din interiorul organismului. Asa cum acei paraziti intestinali se hranesc cu substante nutritive din organism, Constantin si compania se hranesc in politica din popularitatea, munca, notorietatea altor partide si lideri politici. Pentru a nu le da posibilitatea sa elibereze toxine si sa reduca rezistenta organismului prin dezinformari, santaj, minciuni, tradari si altele, cred ca ar trebui facuta urgent o deparazitare in interiorul conducerii ALDE", a spus Ioan Lazar, intrebat cum comenteaza tensiunile din ALDE din ultima perioada, citat de Gandul. . Dacian Ciolos se afla in aceste zile la Bruxelles, pentru discutii cu mai multi oficiali europeni. Intr-un mesaj pe Twitter, publicat luni, fostul premier ca Romania trebuie sa fie "credibila si implicata". "Am discutat cu @JunckerEU despre viitorul UE. Locul #RO este in nucleul dur al UE iar pentru a ajunge acolo trebuie sa fie credibila si implicata", a scris Dacian Ciolos, pe Twitter. Mesajul sau a fost insotit de o fotografie in care apare alaturi de Jean-Claude Juncker. Vizita lui Dacian Ciolos la Bruxelles, programata intre 20 si 24 martie, are loc in contextul dezbaterilor lansate de Comisia Europeana pe tema posibilelor scenarii privind viitorul Uniunii Europene, dar vor fi abordate si alte teme de interes pentru Romania, relateaza Digi24 Vicepremierul Sevil Shhaideh isi desfasoara activitatea guvernamentala in biroul care i-a apartinut maresalului Ion Antonescu. Dezvaluirea a fost facuta luni, de secretarul general al Guvernului Grindeanu, Mihai Busuioc, la Antena 3. "Doamna Sevil Shhaideh ocupa biroul care in trecut i-a apartinut maresalului Ion Antonescu", a spus Mihai Busuioc, citat de EVZ. Prima problema legata de Sorin Grindeanu nu a fost legata de parcursul sau profesional, ci de o marturisire pe care nimeni nu i-o ceruse si care tocmai de aceea a parut stridenta. Cartea pe care a publicat-o prim-ministrul, Sorin Grindeanu, despre un subiect de analiza matematica pare de negasit. De aceea, cercetatorul Sergiu Moroianu de la Institutul de Matematica al Academiei l-a invitat pe autor sa-si prezinte cartea personal intr-un mediu de profesionisti receptivi. E oare inceputul unui nou scandal de plagiat? Prim-ministrul a prezentat, ce-i drept, copertile cartii pe pagina sa de facebook, dar despre continutul ei nu a oferit nici cea mai mica dovada, ca, de exemplu, sumarul sau inceputul primului capitol. Ipoteza cea mai sumbra ar fi ca lucrarea sa este, de fapt, un plagiat care in contextul politic de astazi nu mai poate fi expus. Cum sa ne explicam altfel tacerea premierului si neglijenta cu care si-a prezentat "dovezile"? Cum sa ne explicam indiferenta cu care pare sa trateze banuielile cele mai dezonorante? Cand a fost prezentat prima data in calitate de candidat la functia de prim-ministru cineva remarca cu usurare amuzata ca viitorul premier nu detine titlul doctor, dar relaxarea a fost de scurta durata, caci a aparut problema acestei carti fantomatice despre Integrala Lebesgue-Radon, anunta Deutsche Welle