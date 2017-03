Politic show: Victor Ponta il acuza pe Dacian Ciolos ca "vinde publicului din tara o iluzie"; Daniel Constantin: Domnul Tariceanu alearga singur. Daca continua asa, va iesi pe locul doi; Regimul Dragnea si normalitatea privilegiilor.

De la Bruxelles, ca urmare a unei intrevederi cu presedintele Comisiei Europene, fostul premier Dacian Ciolos afirma ca "locul Romaniei este in nucleul dur al UE". In tara, Victor Ponta il acuza ca "vinde publicului o iluzie care va duce la mari dezamagiri si frustrari." Declaratiile lui Victor Ponta vin in contextul vizitei lui Dacian Ciolos la Bruxelles, din perioada 20-24 martie, unde are programate mai multe intalniri cu lideri europeni. Printre primele intalniri s-a numarat si cea cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ocazie cu care fostul premier Dacian Ciolos a transmis un mesaj pe contul sau de Twitter cu privire la locul Romaniei in constructia europeana, noteaza Adevarul Copresedintele ALDE, vicepremierul Daniel Constantin, a afirmat, marti, ca nu se opune organizarii unui congres pentru alegerea presedintelui unic al formatiunii, dar ca doreste sa se organizeze "in conditii legale". Totodata, el a afirmat despre colegul sau de partid Calin Popescu Tariceanu ca "alearga singur" in cursa pentru sefia partidului. "Chiar daca am facut o amenintare, nu inseamna ca nu ma tin de cuvant. Astazi-maine, contestatia se va depune si in contencios administrativ", a spus Daniel Constantin, intrebat daca va contesta in instanta decizia lui Calin Popescu Tariceanu privind organizarea unui congres ALDE, in 21 aprilie. El a continuat precizand ca nu isi doreste o functie de conducere in ALDE. "Vom vedea. Eu am discutat cu dl. Tariceanu ca nu e o batalie pentru functii.", potrivit Romania libera In reprezentatia de teatru pe care o ofera premierul Grindeanu si colegii sai de cabinet, rolul domnului Dragnea este acela al regizorului care intervine, autoritar, in clipele in care actorii pierd din vedere partitura pe care sunt chemati sa o interpreteze. Admonestarile publice sunt semnul, important si nelinistitor, al nerabdarii stapanului. Iar nerabdarea stapanului nu face decat sa accentueze energia acestui guvern de interpusi. Politica regimului Dragnea, in saptamanile care au urmat revoltei civice, se contureaza ca un amestec, redutabil, de prudenta si de incapatanare. Imaginea Pietei Victoriei coplesite de manifestanti pare sa il bantuie pe domnul Dragnea. Si aceasta cu atat mai mult cu cat batalioanele sale de fideli din fata Palatului Cotroceni nu au reusit decat o performanta mediocra. Cat despre scenele de ceausism nostalgic de la Targoviste,acestea au fost mai degraba un exercitiu de compensare simbolic, scrie Contributors Klaus Iohannis nu mai este prima optiune a votantilor anti-PSD pentru alegerile prezidentiale din 2019, se arata intr-un sondaj Sociopol. Iohannis este inlocuit in simpatiile publicului anti-PSD de catre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Laura Codruta Kovesi a adunat 28% dintre preferintele lor si l-a detronat astfel pe Klaus Iohannis. Presedintele aduna doar 20% dintre voturile anti-PSD. Clasamentul este completat de fostul premier Dacian Ciolos cu 10% si de Nicusor Dan cu 2%. 40% sunt nehotarati cu privire la o alternativa pentru candidatul PSD, mai arata sondajul, citat de b1. In tabara PSD, favorita este Gabriela Firea, cu 32%, urmata de Victor Ponta - 18% si Liviu Dragnea cu 10%. 40% dintre suporterii pesedisti nu au oferit un raspuns. Strict in privinta candidatului PNL, favorit este Iohannis cu 37%, urmat la mare distanta de Cristian Busoi si Catalin Predoiu, noteaza Gandul Cand Gabriela Vranceanu Firea a castigat Primaria Capitalei, multi au crezut ca vine Apocalipsa si ca tot orasul va fi acoperit in milieuri, kitsch-uri de portelan si bluze tip ie. Si chiar daca a promis subventii fara numar, ba chiar si c-o sa te plimbi cu RATB-ul gratuit, semnele indicau ca raul abia incepe sa se apropie. A anuntat ca urmeaza un festival care are ca "scop conservarea si promovarea patrimoniului romanesc si universal de dansuri si muzica traditionala sacra si laica". Insiruirea asta de idei nu putea sa se numeasca altfel decat "Pasarea Maiastra". Si daca esti in concediu sau fugi special ca sa eviti cel mai mare festival dedicat traditiei, n-ai nicio grija, ca e de doua ori pe an, deci sigur il prinzi iarna. A si stai linistit, tot din banii tai va fi, potrivit Vice