Politic show: Dezbatere in Comisia LIBE. Toader: Vom schimba textul abuzului in serviciu dupa cum spune CCR; Turcan, intalnire importanta cu un oficial european; Cine e politicianul roman care a protestat in chiloti si ciorapei in fata Casei Poporului

Zilele astea are loc un razboi pe viata si pe moarte in cel mai neinteresant partid din Romania, ala al lui Tariceanu. Stii tu, chestia aia numita ALDE, care e un fel de anexa a PSD-ului rupta din PNL. Unul dintre liderii partidului, Daniel Constantin, il acuza pe Tariceanu fix de asta, ca-s tratati ca niste sclavi restul aldistilor si decide cuplul Dragnea-Tariceanu in locul lor. Ma rog, asta o zice Constantin care a fost multa vreme ucenicul infractorului Dan Voiculescu, deci e genul de situatie in care nimanui nu-i pasa cine castiga, ca tot niste corupti raman la putere. E genul acela de om considerat cinstit pentru ca injura pe Facebook, potrivit Vice O dezbatere pe tema tema democratiei si a justitiei in Romania are loc miercuri, incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei) in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Dezbaterea a fost stabilita in urma deciziei adoptate in plenul Parlamentului European pe 1 februarie. Comisia LIBE i-a invitat sa vorbeasca pe profesorul Gabriel Liiceanu, la propunerea grupului ECR, grup din care face parte Monica Macovei, pe Liviu Avram - din partea grupului PPE, Victor Alistar - din partea Socialistilor si Democratilor, Attila Biro - din partea grupului Verzilor. Din partea Guvernului va fi vorbi ministrul Justitiei, Tudorel Toader. La dezbatere va participa si europarlamentarul Monica Macovei, membru al Comisiei LIBE. Deschiderea dezbaterilor va fi facuta de Claude Moraes, presedintele Comisiei de Drepturi Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE), arata EurActiv Premierul Sorin Grindeanu continua seria schimbarilor din functie a prefectior, astfel ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a decis demiterea prefectilor din judetele Arges si Valcea. Premierul Sorin Grindeanu a decis incetarea exercitarii functiei publice de prefect al judetului Arges de catre Soare Cristian, in locul acestuia fiind numit Emilian Dragnea, care ocupa functia de subprefect al judetului, potrivit news.ro. In functia de subprefect de Arges a fost numit Gabriel Soian. De asemenea, prefectul judetului Valcea, Radu Renga, a fost schimbat din functie, locul fiindu-i luat de catre Florian Marin. Premierul Sorin Grindeanu a numit, joi, doi noi prefecti pentru judetele Brasov si Sibiu, precum si doi noi subprefecti pentru Sibiu si Teleorman, noteaza Adevarul Partidul Romania Unita vrea sa devina unul nationalist, dar in termeni moderni, si nu intentioneaza sa se alieze cu Forta Nationala, potrivit celor spuse de liderul PRU, Bogdan Diaconu, in discutiile avute marti cu presedintele PSD, Liviu Dranea, potrivit Agerpres. Cu o zi in urma (n.r. - luni) am fost sunat de dl. Bogdan Diaconu si m-a rugat sa ne intalnim. N-am respins aceasta propunere, ne-am intalnit, a vrut doar sa-mi spuna doua lucruri si mi s-a parut important - ca anuntul facut nu stiu de cine sau informatia pe surse ca PRU s-a unit sau urmeaza sa se uneasca cu Forta Nationala este o informatie nereala. N-am avut onoarea sa vorbesc cu dl. Rebega, probabil ca dl Daniel Constantin a vorbit. Si, de asemenea, mi-a spus ca PRU vrea sa devina un partid nationalist, dar in niste termeni moderni si cu niste obiective pe care vrea sa le faca publice in perioada urmatoare si ca nu are de gand sa se alieze cu Forta Nationala", a aratat Dragnea, la Parlament, informeaza Romania Libera Liderul interimar al PNL, Raluca Turcan, a avut, miercuri, o intalnire cu presedintele Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber. Sefa liberalilor a spus, dupa intrevedere, ca l-a reasigurat pe oficialul european ca Romania va sprijini proiectul european. "PNL are un sprijin real in Partidul Popular European. La intalnirea avuta cu presedintele Grupului PPE din Parlamentul European, domnul Manfred Weber, ne-am reafirmat convingerea ca tara noastra va sprijini proiectul European si valorile care au stat la baza proiectului comunitar. Romania a trecut prin perioade grele pana a ajuns sa fie parte a UE. Au fost ani grei, cu stegulete rosii si Guverne care faceau greseli, ani in care am reusit, cu sacrificii, sa tinem Romania pe un parcurs predictibil, spre Occident! Au trecut 10 ani de la aderarea Romaniei la UE, relateaza EVZ.