Politic show: Romania. Criza ordonantelor de urgenta, vazuta de un simplu cetatean; Ce-a ramas dupa ce Firea & Co. l-au linsat pe Vlad Voiculescu; Romania actuala in o mie de cuvinte

Miercuri, am vorbit in Parlamentul European despre criza ordonantelor de urgenta care a zguduit Romania la acest inceput de an. Dezbaterea a fost organizata de Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE). Iata textul. Am sa va povestesc criza ordonantelor de urgenta din Romania asa cum a trait-o un simplu cetatean: eu. In acest portofel sunt banii mei. Periodic, extrag o parte din ei si ii pun in ceea ce se cheama bugetul public. Cui dau eu acesti bani? Pai ii dau asa: Parlamentului, Guvernului, primarului si unei intregi birocratii de stat. Dau acesti bani din doua motive: 1. Pentru ca ma obliga legea. Si 2. Pentru ca am prezumtia - nu garantia, doar prezumtia - ca oamenii carora le dau acesti bani nu ii baga in buzunar, ci ii administreaza corect si in folosul tuturor. Aceasta prezumtie se bazeaza pe faptul ca intre acesti oameni si banii mei sta interpusa forta legii, potrivit Adevarul Cinci pacienti romani care aveau nevoie de un transplant pulmonar sunt acum pe culoarul mortii. Spitalul AKH din Viena a anuntat ca nu mai opereaza pacienti din Romania. S-a ajuns in aceasta situatie prin complicitatea toxica dintre mogulii care stapanesc sistemul de stat de sanatate, presa ultracorupta si PSD-ul care sustine politic existenta acestui sistem. Nu stiu cati isi mai amin￯tesc de linsajul mediatic prin care a trecut Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, pentru ca a spus ca in Romania nu se pot face transplanturi pulmonare. Narcis Copca, managerul Spitalului "Sf. Maria", l-a acuzat ca ar fi responsabil, indirect, de moartea unui copil si i-a facut plangere penala la DIICOT. "Sa vina personal, sa avem o discutie barbateasca, sa introduca pe plata serviciile care se cuvin asiguratilor, a declarat Copca", conform Romania Libera Aceasta e forma completa a discursului pe care l-am pregatit pentru alocutiunea mea de miercuri, 22 martie din Parlamentul European, calibrata pentru cele 10 minute care ne fusesera anuntate cu cateva zile inainte. El contine si propozitiile la care a trebuit sa renunt, deoarece presedintele Comisiei, dl Claude Moraes (aripa social-democratilor), mi-a intrerupt interventia dupa 8 minute, in timp ce pe primul vorbitor, dl Tudorel Toader, l-a lasat sa vorbeasca 15 minute. Ea este urmata de raspunsul pe care am socotit ca e firesc sa-l dau la acuza aparuta in spatiul public ca, in alocutiunea mea de la Bruxelles, "am mintit". Domnule presedinte, doamnelor si domnilor, Stiti basmul rusesc cu manusa vanatorului pierduta iarna in padure? In ea intra mai intai sa se-ncalzeasca un iepure, apoi o vulpe, apoi un lup, apoi un urs... Ei bine, manusa vanatorului sunt minutele pe care le-a acordat LIBE, scrie Contributors Si mi-a fost greu sa gasesc mana asta de oameni care sa nu fie de acord cu schimbarile cerute de Coalitia pentru Familie. Parlamentarii au fugit pana acum ca dracu' de tamaie de o dezbatere serioasa pe tema drepturilor civile ale minoritatilor sexuale. Eschiva lor poate fi explicata si prin faptul ca suntem totusi tara unde trei sferturi din oameni cred in minuni, iar jumatate sunt convinsi ca exista demoni, duhuri rele si blesteme. Acum, dupa ce s-au convins ca de ceea ce s-au temut n-au scapat, au inceput sa se vaicareasca prin sedintele de partid ca ii suna preotii si mai-marii Bisericii sa-i afuriseasca sau sa-i ameninte ca, daca nu vor vota modificarea Constitutiei, nu vor mai ajunge in Parlament la urmatoarele alegeri. Si, pe deasupra, o sa arda si in Iad. Discutia s-a incins in ultima perioada, insa problema este una mult mai complexa. Daca definesti familia drept casatoria intre un barbat si o femeie, ce te faci cu mamele sau cu tatii singuri?, potrivit Vice Nisa, Berlin, iar acum Londra. Atacul din apropierea Parlamentului britanic a trezit cele mai neplacute amintiri. Numeroase tari si-au exprimat solidaritatea cu Londra. Politicieni din Marea Britanie, dar si de peste hotare, au reactionat cu stupoare la atentatul comis in apropierea Parlamentului britanic. Mesajele de sustinere din partea comunitatii internationale, atat adresate victimelor si familiilor acestora cat si Londrei, n-au intarziat sa apara. Cinci oameni, inclusiv autorul atacului, au decedat in urma atentatului din 22 martie. Cel putin 40 de persoane au fost ranite, intre acestea si doi turisti romani. Intr-o convorbire telefonica purtata, dupa incident, cu sefa Executivului de la Londra, Theresa May, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a transmis condoleante familiilor indoliate si a asigurat poporul britanic de sprijin ferm in lupta contra oricarei forme de terorism, noteaza Deutsche Welle