Politic show: Sorin Grindeanu, mesaj pentru presa din Romania; Dan Mihalache, replica dura la adresa unei studente care i-a luat un interviu; Cum a fost blocat fostul premier sa intre-n USR: Nicusor Dan si-a mintit partidul ca sa scape de Dacian Ciolos

Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, i-a raspuns, printr-o postare pe Facebook, Maiei Bondici, stundenta la jurnalism care acum cateva zile povestea cum a decurs un interviu cu amsabadorul, despre care spunea ca este "incorent, lipsit de concizie", dar si "deasupra legii". In mesajul online, Mihachle i-a replicat fetei ca dupa "povestea construita", el nu ar mai "angaja-o ca reporter sau ca redactor, nici macar ca taxator de bilete." "O domnisoara, Maia Bondici, studenta la o facultate de jurnalism, a publicat un text care vizeaza persoana mea si as vrea sa fac unele precizari. Am tratat acest interviu mai degraba de pe pozitia de profesor, fost ziarist si specialist in analiza politica in raport cu un student. Am crezut ca doreste sa invete din experienta mea. Poate de aceea mi-am permis sa-i dau anumite sugestii. Discutia, la care au asistat si colaboratorii mei, a fost civilizata. Desi mi s-a parut deplasata atitudinea de a imi da mie lectii.", si-a inceput ambasadorul mesajul pe Facebook, potrivit Adevarul. Premierul Sorin Grindeanu s-a aratat foarte incantat de presa din Romania pe care o indeamna sa critice atunci cand considera ca trebuie sa critice. "(Presa din Romania, n.r.) sa continue sa faca ceea ce a facut si pana acum, sa transmita cu onestitate, cu buna-credinta, sa critice, atunci cand considera ca trebuie sa critice", a declarat premierul Grindeanu, invitat sa transmita un mesaj pentru presa romaneasca, inainte de a participa la Gala News.ro. Prim-ministrul a afirmat ca alege mereu "partea constructiva" din materialele de presa. "Chiar daca, sa spunem, exista si o parte critica, aleg partea pozitiva, partea constructiva, fiindca eu continuu sa cred ca impreuna - (...) presa, noi, cei care decidem, societatea, in general - putem contribui cu totii, daca privim in mod pozitiv fiecare lucru, (...) la cresterea si dezvoltarea Romaniei", a mai afirmat Grindeanu, citat de EVZ. Presedintele USR, Nicusor Dan, a ignorat votul exprimat de nu mai putin de 36 de presedinti de filiale care i-au cerut sa negocieze cu fostul premier Dacian Ciolos intrarea acestuia in partid, au declarat pentru "Romania libera" surse din interiorul acestei formatiuni. "Am defilat cu Dacian Ciolos peste tot in campania electorala, ne-a ridicat scorul electoral si acum Nicusor Dan ne ingroapa. Tine partidul inchis de teama ca i-l fura Ciolos." Atmosfera din USR este foarte tensionata dupa ce Nicusor Dan, liderul partidului, nu a tinut cont de opinia majoritara, favorabila alaturarii lui Dacian Ciolos acestei formatiuni. Un lider de filiala, care a tinut sa-si pastreze anonimatul, a dezvaluit "Romaniei libere" informatii relevante din interiorul USR, relateaza Romania Libera Guvernul Grindeanu scoate de la sertar marea descentralizare propusa de Liviu Dragnea la sfarsitului 2013 si blocata de Curtea Constitutionala, in ianuarie 2014, care a decis, cu unanimitate de voturi ca legea pe care Guvernul Ponta si-a asumat raspunderea era, in ansamblu, neconstitutionala. Ministerul Dezvoltarii Regionale a initiat un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea strategiei generale de descentralizare, care preia pactic la nivel general prevederile legii promovate de Liviu Dragnea in urma cu patru ani. Mai exact, obiectivul general asumat in strategie este transferarea de noi competente, cu exceptia celor de inspectie si control, la nivelul autoritatilor locale, - primarii, consilii locale si judetene - o mare parte dintre acestea fiind exercitate acum de directiile descentralizate ale ministerelor. O preluare a deconcentratelor de catre autoritatile locale se propunea si in 2013, la nivel central ramanand insa competenta de inspectie si control, potrivit Gandul. Traian Basescu a rabufnit la TV dupa intalnirea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu ambasadorul SUA la Bucuresti. Fostul presedinte al Romaniei spune ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, face parte dintr-un grup infractional alaturi de Livia Stanciu si Florian Coldea. Ba mai mult, Basescu il ataca si pe Hans Klemm pe care il numeste "imberb". "E un grup infractional organizat al grupului de la K2. Acolo se stabilea cine ramanea in viata, pe cine executau. Erau impotriva politicienilor. Grupul infractional era format din Livia Stanciu, Laura Codruta Kovesi sau Florian Coldea. Grupul infractional a vrut sa puna stapanirea pe statul roman si a fost sustinut de un imberb ca Hans Klemm. Mai multi indivizi cred ca pot pune presiune pe Parlamentul Romaniei, noteaza EVZ