Politic show: Din miezul noii faze istorice a (de)capitalizarii Romaniei: Fenomenul "Cocotierul" si efectul "Bombonica"; Penelope Fillon, inculpata in dosarul angajarilor fictive cu mai putin de o luna inainte de alegerile prezidentiale; Cum sa vorbesti cu oamenii pe care-i urasti despre politica.

La ora la care scriu aceste randuri, sistemul judiciar din Romania tocmai turneaza inca un episod penibil, dintr-un sir tot mai lung de episoade penibile. Un nou termen in dosarul "Bombonica" al dlui. Liviu Dragnea - folosirea la sediul PSD a doua angajate la institutia de stat condusa de nevasta "liderului". Sa nu se impacienteze nimeni : Nu e vorba de contestarea abuzului dlui. Dragnea. Da, e plina tara de astfel de cazuri - oameni care muncesc pentru privati sau pentru partide si sunt trecuti pe statele de plata publice; si pentru care, da, vinovatii Trebuie sa plateasca. E vorba, dimpotriva, de chiar mai mult : de fenomenul care a spulberat Romania in ultimii 17-18 ani si, inainte de a explica, il rog pe cititor sa ma ierte pentru caracterul ieftin al metaforei din titlu : dar asa l-am gasit eu acoperitor. Pentru ca e chiar acoperitor, informeaza Curs de Guvernare Penelope Fillon a fost inculpata marti seara, la finalul audierii sale de catre judecatorii de instructie care ancheteaza cu privire la posibile angajari fictive ale sale la Adunarea Nationala si la La Revue des deux mondes, au declarat surse judiciare pentru AFP. Cu mai putin de o luna inaintea alegerilor prezidentiale, sotia candidatului dreptei Francois Fillon a fost inculpata pentru "complicitate si tainuire de deturnare de fonduri publice", "complicitate si tainuire de abuz de bunuri sociale" si "tainuirea unei escrocherii agravate", a precizat sursa citata. Este vorba despre a treia inculpare in aceasta ancheta, dupa cele ale lui Francois Fillon si a fostului sau supleant in Adunare Marc Joulaud, noteaza Adevarul Ne-am pierdut abilitatea sa-i convingem pe oamenii care nu sunt de acord cu noi? Megan Phelps-Roper nu dadea doi bani pe sentimentele oamenilor cu care nu era de acord. "Sa ai o zi minunata! In iad!" Astea erau genul de chestii pe care le arunca in stanga si-n dreapta. S-a nascut in sanul Bisericii Baptiste Westboro, cultul crestin de extrema dreapta care le spune tuturor, de la persoanele gay la veteranii morti, ca vor ajunge in iad. Aproape toata lumea uraste BBW, iar BBW ii uraste pe toti. "Politica nu avea niciun sens pentru mine", isi aminteste Phelps, care are in prezent 31 de ani. "Stanga si dreapta mergeau amandoua in iad si jocurile politice nu aveau absolut niciun sens." Phelp-Roper a reusit sa se rupa de familia ei si de mediul toxic creat de aceasta (bunicul ei, Fred Phelps a fost fondatorul bisericii) in 2012, potrivit Vice Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat marti ca Parlamentul este cel care urmeaza sa stabileasca pragul valoric sub care abuzul in serviciu sa nu mai fie infractiune. "Trebuie sa existe o anumita gravitate a faptei ca sa fie infractiune si plafonul este una din aceste conditii. Acest prag nu este prestabilit, va fi stabilit, evident, de catre organul legiuitor, singura autoritate legislativa fiind Parlamentul Romaniei", a spus Nicolicea la Palatul Parlamentului, intrebat cine ar trebui sa stabileasca acest plafon. El a adaugat ca nici Curtea Constitutionala nu poate veni explicit cu un astfel de plafon, dar poate ca, prin jurisprundenta pe care o are, sa evalueze cam in ce zona s-ar afla un pericol social suficient pentru ca fapta sa devina infractiune, noteaza stiripesurse.ro Regimul Dragnea este un regim european, unul care, prin actiuni si discurs, respecta exigentele evocate de partenerii occidentali.Regimul Dragnea este un regim care nu are alta menire decat aceea de a permite egalitatii si justitiei sociale sa domneasca, in fine, pe pamanturile noastre. Regimul Dragnea nu are alti inamici decat pe cei care se incapataneaza sa tagaduiasca infaptuirile sale. Regimul Dragnea este unul al cinstei si al competentei. In jurul acestor enunturi se organizeaza edificiul de ipocrizie al propagandei de la Bucuresti. Prin domesticirea presei, prin anestezierea opozitiei reduse la postura unui decor necesar in democratie, prin mituirea rituala a celor care cred in capacitatea statului de a fi un darnic binefacator dezinteresat, regimul Dragnea isi duce mai departe opera de restauratie, scrie Contributors