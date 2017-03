Politic show: Predoiu: "Toader Tudorel Ministrel tocmai a intins un scut nuclear peste Guvernul Pesedel"; Alina Gorghiu: Sefii de parchete raman! Zi de doliu pentru domnul Tariceanu; Grindeanu a cerut ministrului Justitiei sa fie informat constant privind rezultatele monitorizarii activitatii procurorilor

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a luat act, miercuri, de decizia ministrului Justitiei, in urma evaluarii procurorului general, Augustin Lazar, si a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in contextul deciziei CCR de miercuri si a cerut sa fie informat constant in legatura cu rezultatele monitorizarii continue asupra activitatii procurorilor. Grindeanu a subliniat ca trebuie avut in vedere faptul ca judecatorii CCR au aratat ca o institutie a statului si-a arogat atributii pe care nu le poseda. "Ministrul Justitiei are autoritatea legala, experienta profesionala si caderea morala pentru a face aceasta evaluare si pentru a recomanda masurile necesare", sustine premierul, potrivit unui comunicat de presa al Executivului, anunta Adevarul Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu a precizat, miercuri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a cerut revocarea sefilor parchetelor, dar si-a pregatit terenul pentru a cere acest lucru in cazul in care procurorii se mai sesizeaza cu un nou caz OUG 13. "Unii asteptau astazi o ghilotina ministeriala peste capetele parchetelor. Eu am spus de ieri ca nu va cere revocarea. Si asa a fost. Dar, atentie! Toader e mai smecher decat pare. N-a dat drumul ghilotinei, dar a aprins fitilul unei bombe. De ce? Pentru ca a spus doua lucruri: 1. Nu revoc, pentru ca nu e oportun; 2. Procurorii nu pot ancheta Guvernul pentru emiterea de acte normative", a scris Predoiu pe contul sau de Facebook. El a aratat ca ministrul Justitiei tocmai a "intins" un scut de protectie pentru Guvernul PSD, relateaza Gandul Intr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, Alina Gorghiu sustine ca demersul ministrului Justitiei are "un final asteptat". "Sefii de parchete raman! Zi de doliu pentru domnul Tariceanu! Astazi i-a murit speranta ca domnul ministru al Justitiei va fi factor activ in razboiul lui personal cu sefii parchetelor. Probabil e tristete fara margini la domnul Dragnea! Pentru mine e un demers cu final asteptat. Desi cred ca domnul ministru a pus destula presiune pe el si pe specialistii din minister anuntand public ca va face aceasta evaluare, ba chiar dand de inteles ca se poate lasa cu demisii. E o greseala majora ca PSD de la inceputul anului incearca sa acopere nereusita in domeniul economic si beleaua in care baga tara cu populismul lor, tinand in prim plan tema justitiei care trebuie facuta in stil PSD: OUG 13, abrogarea abuzului in serviciu, gratierea faptelor de coruptie, revocarea sefilor de parchete etc", a scris Alina Gorghiu, potrivit Romania Libera Noi toti am pierdut 2,8 milioane de euro pentru ca protejata lui Basescu a vrut sa-si faca imagine pe seama unui eveniment sportiv. Elena Udrea tocmai a incasat azi sase ani de puscarie intr-unul din cele mai grele dosare penale in care a fost anchetata. Bine, asta poate fi si o veste buna pentru ea, in conditiile in care procurorii au cerut 21 de ani. Si, oricum, decizia Inalte Curti nu este definitiva. Chiar daca nu te intereseaza in mod deosebit soarta protejatei lui Basescu, sentinta asta ar trebui sa-ti dea de gandit. Parca incepi sa-i intelegi pe cei care vorbeau si inca vorbesc despre asa numita "camarila basista". In ultimii ani, am inteles tot mai clar ca Basescu si apropiatii sai erau facuti cam din acelasi aluat ca PSD-istii pe care-i injuram acum de zor, informeaza Vice Pe 31 martie, la Berlin, are loc Adunarea Parlamentara NATO. Senatorul PNL Vergil Chitac este presedintele delegatiei Parlamentului Romaniei si ar trebui sa fie acolo, dar exact in acea zi sunt alegeri in organizatia municipala PNL Constanta, pe care Chitac o conduce. Faptul ca presedintele organizatiei judetene - Gheorghe Dragomir, prin Comitetul de Organizare si Desfasurare a Alegerilor (interne) - CODA, a stabilit aceeasi data, pare sa nu fie intamplator. Saptamana trecuta, in cadrul si dupa sedinta biroului politic judetean, a iesit scandal mare din cauza stabilirii datei fara consultarea organizatiei locale, concomitent cu aparitia-activarea peste noapte la judet a unui plus de 500 de membri in convocatorul de alegeri, peste cei doar 200 statutari. Acest lucru a dus la contestarea procedurii la Comisia de Arbitraj de la PNL Central unde, Vergil Chitac a avut intrevederi cu secretarul general - Cristian Busoi si cu Vasile Blaga, scrie EVZ