Politic show: Cristian Ghinea: Politicienii ne baga pe gat tema familiei, dar uitati-va cate divorturi si cate amante tinere au; PSD-istul asta a agresat o femeie in Primaria Bucurestiului si Gabriela Firea nici n-a clipit; USR: deschis sau inchis?

Deputatul USR Cristian Ghinea a vorbit, la Adevarul Live, despre proiectul de revizuire a Constitutiei, care defineste familia ca uniunea dintre un barbat si o femeie. Ghinea critica ipocrizia liderilor politici care, pe de o parte, sustin familia traditionala, dar, pe de alta parte, din punct de vedere moral, sunt apostoli ai desfraului. Definitia familiei este o tema falsa creata de politicieni, pentru ca le convine foarte mult sa arate ca sustin familia traditionala. Nu vreau sa intru in barfe, dar uitati-va cate divorturi au, cate amante tinere au. Nu vreau sa fac atacuri la viata personala a politicienilor, dar daca ei ne baga pe gat aceasta tema a familiei, cred ca ar fi momentul sa vorbim cinstit si despre vietile lor personale. Daca ne uitaim la garnitura de lideri care sustin familia traditionala, vedem ca numai familisti traditionali nu sunt ei, noteaza Adevarul Petre Chirica a fost implicat intr-un dosar DNA despre terenuri, cu infractorul Gigi Becali si sotul doamnei primar Gabriela Firea. ieri, vezi ca s-au intamplat o serie de lucruri mizerabile la Primaria Bucurestiului, unde PSD-ul domina cu o mana de fier (ajutat de oamenii lui Tariceanu si Basescu). In primul rand, consiliul general al Capitalei a votat infiintarea a 19 firme sub doamna Firea, prin care va controla totul, de la taxiurile din Bucuresti (zile negre pentru Uber) pana la energia electrica. Votul se anuntase cu scandal, asa ca oamenii de la Primarie au fost activi la maximum. Tensiunile au escaladat la maximum, dupa ce viceprimarul Bucurestiului, Aurelian Badulescu, i-ar fi spus unei consiliere USR, Raluca Teodor, ca a "lucrat in baruri in Anglia si ca a fost prostituata", potrivit Vice De cateva saptamani, Uniunea Salvati Romania este zguduita de scandalul primirii lui Dacian Ciolos in partid. Nu voi insista pe detalii care sunt publice, dar povestea se poate rezuma cam asa: conducerea USR a incercat sa ia in cerc restrans decizia de respingere a fostului premier, iar baza partidului, membrii, simpatizantii si o parte din grupul parlamentar - care in majoritate il doresc - s-a revoltat. Conflictul a rabufnit in public, iar liderul USR a dat inapoi anuntand ca s-ar supune dorintei majoritatii. Fostul premier insa a refuzat sa forteze, precizand ca "intrarea in acest moment ar duce la dezbinare", dar lasand posibilitatea unei apropieri ulterioare. Desi aparent o lupta pentru control si un esec de comunicare publica, disputa poarta o miza mult mai mare, scrie Contributors Nimic mai straniu, in realitatile dambovitene, decat voioasa coexistenta a celor doua Romanii care nu se intalnesc niciodata. Care nu se pot admite, dar nici nu se combat pana la capat, ci se suporta mutual, amoral. Nimic mai zguduitor, in realitatile romanesti, decat destinul uneia din ele. E privata, partial, de drepturi si insetata de dreptate, dar n-ajunge vreodata sa-si vada visul cu ochii. Nu cedeaza. E stoica si capabila. Munceste, dar nu parvine sa-si organizeze vreodata, eficient, apararea. Alta, mai disciplinata si mai unita, pare abonata la a tot castiga in istorie. E mobila si traseista. Stie, desi partial analfabeta, sa-si prezerve privilegiile, protejandu-si hotiile din trecut. De pilda banii jecmaniti prin Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, (ANPR). Silita de propria incompetenta si de un trecut delincvent sa fure in continuare, sa fure pentru eternitate, informeaza Deutsche Welle Pe cine a pus in locul lor. Executivul a adoptat in sedinta de astazi o serie de Hotarari privind incetarea exercitarii unor functii publice de prefect sau subprefect, precum si numiri, cu caracter temporar, in aceste functii publice. Cei cinci prefecti care isi inceteaza activitatea sunt: Albu Mihaela Maria - prefect al judetului Alba, Nechifor Dan - prefect al judetului Botosani, Ungur Valer - prefect al judetului Hunedoara, Grigoras Marian - prefect al judetului Iasi, Iordan Alexandru-Cristian - prefect al judetului Tulcea. Ei au fost inlocuiti cu: Halalai Danut-Emil (Alba), Slincu Dan-Constantin (Botosani), Kiszely Fabius-Tiberiu (Hunedoara), Serbescu Marian (Iasi), Furdui Lucian (Tulcea) si Ivancea Valentin (Bacau), potrivit Gandul