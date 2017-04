Politic show: Basescu, iesire fara precedent la adresa lui Dragnea; Lider ALDE, atac dur la copresedintele partidului: Pentru Daniel Constantin a devenit o practica bagatul cutitului in spatele celui care l-a sustinut; Ludovic Orban a vorbit despre alegerile PNL. Ce nevoi are partidul

Traian Basescu a facut o radiografie dura a clasei politice. Fostul presedinte al Romaniei considera ca Iohannis nu are niciun contracandidat la alegerile prezidentiale la 2019. Traian Basescu a criticat in termini duri atitudinea lui Liviu Dragnea fata de hotarirea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta lui Laura Codruta Kovesi. Fostul presedinte al Romaniei nu i-a omis nici pe Klaus Iohannis si Dacian Ciolos, acestia fiind aspru criticati de Basescu. "Varianta USR-PNL-PMP poate fi o varianta de consolidare a dreptei, dar nu depinde de PMP. Depinde de PNL si USR. Eu sunt realist, depinde foarte putin de PMP. Eu nu sunt un om de stinga, nu creez in iluzii create de demagogii. Daca, vreodata, va fi posibila o consolidare a dreptei pentru a face fata aliantei PSD-ALDE, nu voi fi impotriva. Dar nu o voi face pentru consolidarea lui Iohannis. Presedintele tarii isi schimba convingerile in functie de interese. Dacian Ciolos la PMP? Haideti.....clasa politica trebuie sa creeze personaje politice, mai e putin pina la prezidentiale. Va asigur ca PMP nu va avea asemenea lider. Daca USR vrea sa se ingroape la doi metri sub pamint, sa il puna pe Ciolos ca lider, scrie EVZ Senatul Romaniei a postat, pe site, mai multe cereri de oferta sau de pret privind achizitionarea a 8 frigidere albe, cu cutie pentru legume si fruncte, a 8 baterii pentru lavoar cu control fin al consumului de apa, dar si a 50 de ascutitori cu container din plastic si 100 de perforatoare. Astfel, potrivit unor cereri de pret postate pe site, Senatul Romaniei intentioneaza sa achizitioneze 8 frigidere, clasa energetica A, cu sistem de decongelare automat, de culoare alb si care sa aiba si cutie pentru legume si fructe. Potrivit unei alte cereri de oferta, Senatul este interesat sa achizitioneze 8 baterii pentru lavoar cu control fin al consumului de apa, 2 seturi de baterii lavoar si dus cu functie a consumului de apa, precum si alte articole sanitare, 80 prize duble, 10 dulii, 25 stekere, 40 de intrerupatoare automate. De asemenea, Camera superioara mai achizitioneaza 50 de cutii cu agrafe de birou, 50 de ascutitori cu container din plastic, 50 de seturi corector cu diluant, 50 de cuttere mari si 50 de cuttere mici, 6000 de folii de indosariere A4 si 100 de perforatoare, noteaza Gandul Copresedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, s-a lansat intr-un atac dur la adresa lui Daniel Constantin, copresedintele partidului. Popescu e de parere ca Daniel Constantin e un "oportunist" care ales sa-l atace "pe la spate" pe Calin Popescu-Tariceanu. "Prin comportamentul sau de santajist si de oportunist, Daniel Constantin si-a atras singur aversiunea colegilor si retragerea sprijinului politic. Acesta actioneaza asemenea unui copil razgaiat caruia i s-a oferit totul pe tava, iar acum nu ii e de ajuns. Pentru Daniel Constantin a devenit o practica bagatul cutitului in spatele celui care l-a sustinut", a afirmat copresedintele ALDE Gorj, Dian Popescu. Mai mult, Popescu sustine ca Daniel Constantin nu mai e sustinut aproape de nicio organizatie din tara. "S-a vazut care e, de fapt, obiectivul lui Daniel Constantin in politica si care este scopul actiunilor sale: binele personal. Acesta nu da doi bani pe colegi si pe principii. Dupa ce a intrat in Parlament datorita imaginii lui Calin Popescu-Tariceanu, pentru ca altfel, in Bucuresti, Daniel Constantin nu reprezenta absolut nimic, acum vine si il ataca pe acesta in speranta ca va castiga ceva, informeaza Adevarul Liberalul Ludovic Orban a afirmat, astazi, ca membrii PNL sunt chemati sa ia soarta partidului in mana lor si a explicat de ce candideaza la functia de presedinte al formatiunii. ''Este o vorba care spune 'unde nu-i cap, vai de picioare'. Din fericire, in PNL au inceput alegerile. Din fericire, membrii PNL sunt chemati sa ia destinul partidului in mana lor. (...) Candidez la functia de presedinte al PNL nu pentru glorie personala, nu pentru a castiga avantaje in plan personal, ci dintr-un profund sentiment de datorie morala fata de PNL. Sunt unul dintre membrii PNL care are capacitatea de a oferi Partidului National Liberal ceea ce merita. PNL are nevoie de carcater, de o identitate clara de dreapta, are nevoie in mesajul public de forta si credibilitate, de unitate, dar nu clamata ci reala, nascuta din intelegerea obiectivelor pe care le avem. PNL mai are nevoie ca decizia in partid sa revina membrilor, sa nu se mai ia doar in cercuri restranse la Bucuresti, ci cu participarea fiecarui membru important, a fiecarei organizatii locale, arata EVZ Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, raspunde, pe pagina sa de Facebook, acuzatiilor presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia, deputatul PSD de Gorj ar face parte din categoria oamenilor politici, coordonati de SRI s platiti de George Soros, care incearca sa slabeasca puterea sefului Camerei Deputatilor. "Sa comentez minciunile si prostiile "Carmaciului" din Teleorman?? Mai bine nu .... sunt lucruri mult mai importante de facut! Dar inteleg frustrarea si lasitatea cu care sunt atacat non stop. Update - vad ca inca sunt oameni suficient de orbi sau mintiti care spun sa nu il mai atac pe Dragnea - dragii mei, va rog cititi ca eu doar AM RASPUNS la niste murdarii si aberatii! Ma duc sa imi primesc "plata" de la Basescu, Soros si SRI! Incep cu SRI ca acolo sigur au mai ramas din sticlele de vin "Opus One" pe care le ducea "prietenul" Liviu pentru prietenul lui Florin", a scris Victor Ponta, pe Facebook, potrivit Romania Libera.