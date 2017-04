​Politic show: Victor Ponta, criticat dur de un lider PSD; Traian Basescu il contrazice pe Klaus Iohannis; Udrea a dezvaluit ca s-a intalnit pe ascuns cu Ponta. "Am mers deghizata". Legatura cu Kovesi

Horia Nasra, presedintele PSD Cluj, i-a transmis, luni, o scrisoare lui Victor Ponta, prin care ii spune fostului premier ca "statul la panda" pentru revenirea in prima linie a PSD nu-i face cinste si ca partidul "de maine" este unul al "altei generatii, mai curate". De asemenea, Ponta a fost acuzat ca a pus mereu pe primul plan "traiectoria personala", in defavoarea "echipei, a membrilor PSD". "In ultimele saptamani, multiplele calitati pe care vi le-ati acordat vis-a-vis de PSD, de aparator al partidului si mai ales a democratiei de partid m-au determinat sa trec cateva note de subsol, amintiri, care va pot completa discursul deja asumat, despre morala in politica si partid. Asa cum spuneati in trecut, ati fost mereu un laburist al PSD, intrarea in politica fiind doar o oportunitate de viata, in intimitatea dumneavoastra neavand vreodata cea mai mica afinitate cu politica de stanga, insa si mai grav, traiectoria personala fiind mereu prioritara, in defavoarea echipei, a membrilor PSD, care v-au dat totul: prim-ministru, presedinte de partid, deputat, noteaza Adevarul Fostul presedinte Traian Basescu a scris duminica pe Facebook ca Declaratia de la Roma adoptata la Summit-ul aniversar al UE a stabilit, fara echivoc, o Uniune Europeana cu mai multe viteze, chiar daca vitezelor diferite li se spune "ritmuri diferite￯. "Doar cei care au un RITM BUN. Sa nu ne facem iluzii, Declaratia de la Roma a stabilit, fara echivoc, o Uniune Europeana cu mai multe viteze, chiar daca vitezelor diferite li se spune, de ieri, ritmuri diferite "Nucleul dur al UE, Germania - Franta - Olanda, va da directia si ritmul (viteza), iar celelalte state membre vor fi libere s-o urmeze daca vor sau daca pot", a precizat fostul presedinte. Basescu a tinut sa mentioneze ca liderii politici de la Bucuresti au obligatia sa inteleaga acest lucru, sa-l explice populatiei si sa actioneze in consecinta. "Obiectivul fundamental, dar nedeclarat, pe termen lung, al ritmurilor diferite este, in mod categoric, realizarea Statelor Unite ale Europei, iar, in aceasta constructie vor intra doar cei care au un RITM BUN de acum inainte", a completat el, citat de Romania Libera. Elena Udrea a marturisit, in cadrul emisiuni lui Ion Cristoiu de la TVR, ca avut o intalnire secreta cu Victor Ponta, in 2013. Elena Udrea a dezvaluit ca s-a intalnit pe ascuns cu Ponta. Aceasta intalnire secreta a avut loc, dupa spusele Elenei Udrea, acum patru ani, atunci cand Laura Codruta Kovesi a fost propusa la sefia DNA. Udrea a dezvaluit ca a fost nevoita sa se deghizeze la intalnirea cu Victor Ponta, premierul de atunci al Romaniei. "Am fost deghizata la intalnirea cu Victor Ponta. A fost si Sebastian Ghita de fata. A trebuit sa fiu luata dintr-un anumit loc, eram imbracata cumva, purtam ceva pe cap. Am pus un batic pe cap, aveam si o umbrela. M-am ferit si de oamenii de pe alei, si de paznic, a trebuit sa astept sa urce unii cu liftul. Ponta locuia intr-un bloc cu multe apartamente, nu ne puteam vedea acolo. Ne-am vazut la el, la birou. Am stat o ora la el", a spus Elena Udrea la TVR 1, citata de EVZ. Wiee, o subsidiara a rusilor de la Gazprom, alaturi de E.ON si Engie au ajuns sa insiste chiar in Parlamentul Romaniei pentru ca deputatii sa schimbe OUG64/2016 ce reglementeaza piata gazelor naturale. Daca acest lucru se va intampla, nu vom mai avea prea curand sansa sa platim mai putin la factura de gaze iar Romania va rata oportunitatea de a deveni un actor important pe piata europeana de furnizare a acestui produs. Cine le-a luat partea distribuitorilor de gaze. In Comisia pentru Industrii si Servicii din Camera Deputatilor se discuta, in aceste zile, un subiect foarte important legat de pretul pe care noi il vom plati la gaze in anii urmatori. Presedintele Comisiei, pesedistul Iulian Iancu, a prezentat la ultima sedinta a acestei Comisii o lista de amendamente in legatura cu acest aspect, depuse nu de parlamentari, ci de o subsidiara a rusilor de la Gazprom, de E.ON si Engie, adica de marii actori de pe piata distributiei de gaze naturale din Romania. Acest document a circulat pe adresele de e-mail ale membrilor acestei Comisii si il puteti consulta aici, transmite partidulpromite.ro Un efect straniu al istoriei locale face ca lucrurile vechi din Romania sa para mai vechi decat sunt ele in realitate. In cursul vizitei sale la Bucuresti, Printul Charles a fost condus sa vada Biserica Stavropoleos, o bijuterie arhitecturala datand din prima parte a secolului al XVIII-lea. E cu siguranta, daca nu cel mai vechi, cel mai frumos si mai bine pastrat colt din oras, care a fost inclus poate in programul vizitei si pentru a dovedi ca nu toti romanii se arata delasatori fata de patrimoniul istoric. Intr-adevar, biserica si manastirea Stravopoleos au avut parte de oameni remarcabili care au stiut "sa tina" locul si sa-l insufleteasca. Dar altceva ne-a atras atentia, modul in care oaspetele, parand sa nu inteleaga bine, a cerut sa i se repete de cand dateaza constructia. "Din secolul al XVIII-lea", a repetat amfitrionul, parintele Iustin Marchis, dar dintr-o data, prin repetare, monumentul nu a mai parut atat de vechi. In definitiv Westminster Abbey a inceput sa fie construita in secolul al XI-lea, in timp ce Biserica Curtea Veche dateaza de la mijlocul secolul al XVI-lea, relateaza Deutsche Welle. Ministerul Afacerilor Externe, Institutul European din Romania si Ministerul Finantelor Publice organizeaza luni conferinta "Cadrul financiar multianual post-2020 - un raspuns pentru viitorul UE?". Ana Birchall: de multe ori Romania a avut si are expertiza; pentru noi e critic sa mentinem in atentia UE; Balcanii de Vest, e vorba de securitatea din zona noastra. Leonard Orban: exista beneficii ale globalizarii, problema e distribuirea veniturilor, politicile la nivelul UE nu au gasit un raspuns la aceasta chestiune; si in SUA clasa mijlocie a fost afectata in ultima decada; se creeaza locuri de munca, dar problema e ca ele se creeaza pentru o elita, degeaba le cream in conditiile in care nivelul educatiei scade peste tot; din ce in ce mai multi poti sa vinzi lucruri false, pentru ca scade discernamantul celor carora li te adresezi; peste 27 de mld de euro au intrat in plus fata de contributia noastra la UE, si totusi exista politicieni si analisti care sustin ca aderarea nu a adus beneficii; e suficient sa ne uitam la state care nu au aderat, precum Balcanii de Vest, uitati-va la Macedonia in ce situatie e, ce probleme majore are, potrivit EurActiv