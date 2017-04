Politic show: Mihaela Miroiu, profesoara la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative: Femeia are un primat moral asupra deciziei de a avorta; Am fost s-o vad pe Gabriela Firea cum lupta cu balena albastra si am dat de CRBL; Ideologia USR - cand modelul de partid catch-all ajunge caricatural

Avortul este o solutie-limita in viata unei femei. Totodata, este o problema grea din punct de vedere moral. Zilele acestea, spatiul public a fost invadat de mesaje anti-avort, intre adeptii pro-optiune si cei pro-viata nascandu-se polemici mai intense decat oricand. Peste acest zgomot suprapunem o discutie "la rece" cu Mihaela Miroiu, initiatoarea studiilor feministe si de gen in Romania, intr-o incercare de a pune ideile in ordine, de la cauza la efect. Consecintele istorice ale interzicerii avortului prin lege sunt binecunoscute in Romania, insa merita reamintite. O dezbatere corecta pe aceasta tema nu poate fi un simplu ping-pong pro sau contra avort, ci trebuie sa inceapa de la educatie si sa ajunga la solutiile concrete si reale pentru reducerea numarului de avorturi, noteaza Romania Libera Desi profesori de psihologie si terapie clinica, precum Daniel David de la UBB, avertizau ca nici primarul Gabriela Firea si nici ministrul Carmen Dan nu au vreo expertiza care sa le recomande pentru a vorbi tinerilor pe subiectul asta, iata-ne intr-o sala de sport a unei scoli generale din Bucuresti, cu copii imbracati in tricourile albe ale campaniei "Stop joc! E viata ta", care aplauda cuminti de fiecare data cand pare un moment oportun. E si presa scrisa si caruri de televiziune, pe scena mai sunt invitati sportivi si artisti, care tin speech-uri motivationale despre cat de rau este internetul si uite domnule, la ce s-a ajuns. Atmosfera este la inceput una rigida, de pe scena le sunt tinute copiilor fel de fel de prelegeri moralizatoare, ba exemple din vietile personale ale vorbitorilor, ba pareri strict subiective. Nu sunt prezentate argumente stiintifice nici macar tangential, nu sunt invitati oameni care sa fi studiat efectul internetului asupra celor mici, scrie Vice Intr-un scenariu ipotetic al cooptarii USR la guvernare astazi, programul asumat de Uniunea Salvati Romania nu ar fundamenta nicio decizie majora sau politica publica in vreun domeniu. Afirm acest lucru fara malitiozitate, cu o unda de regret. La rece vorbind, Programul USR este o colectie de lozinci, fara prioritati, fara obiective concrete, fara nimic din ceea ce ar trebui sa contina un program politic. El repeta, sub diverse forme, inteleapta apoftegma cu autor necunoscut "Sa fie bine ca sa nu fie rau!" pentru cateva domenii. Acest fapt este nelinistitor pentru vitalitatea pluralismului nostru politic. Ne dorim ca partidele sa re-prezinte, respectiv sa ofere o voce cat mai multor segmente sociale si grupuri. Ne dorim ca deciziile intr-o democratie sa fie luate in urma ciocnirii argumentelor. Din pacate, dinspre USR nu se aude decat o cacofonie de voci independente, fara sa poata fi anticipata vreo pozitie comuna, indiferent de subiectul ales, potrivit Contributors Zeci de rachete cu incarcatura radioactiva au fost produse de catre regimul separatist din Transnistria in timpul razboiului de pe Nistru din 1992, conform unor documente consultate de ofiteri de informatii moldoveni. O parte din rachete ar fi fost ingropate intr-o mina de piatra din Transnistria. Zona e cunoscuta ca fiind una cu o incidenta mare a cancerului. Uniunea Sovietica a inceput sa se dezmembreze in martie 1990. In septembrie 1990, o parte a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti a devenit zona autonoma sub denumirea de Republica Moldoveneasca Nistreana, pe scurt Transnistria, aflata in stanga fluviului Nistru, scrie Romania Libera Nimeni nu poate spune ca ar fi scazut coruptia in Romania, dar stim ca o multime de oameni cu dare de mana si-au disimulat participarea la diferite afaceri pentru a candida si a face politica. In Camera Deputatilor a fost adoptata marti o lege care imblanzeste regimul incompatibilitatilor pentru membrii Parlamentului cat priveste activitatile lor comerciale. Mai exact a fost introdusa o precizare menita sa limiteze interdictia numai la acele firme care "desfasoara sistematic si efectiv activitati comerciale". Pana acum erau incluse toate societatile comerciale chiar daca practic acestea ar fi fost inghetate sau daca cei vizati nu ar fi avut in cadrul acestora decat o activitate fictiva. Ni se pare ca modificarea adoptata nu atinge fondul problemei. E posibil ca initiatorii sa fi avut in vedere cazuri particulare in care unii dintre parlamentari au fost vizati de ANI din cauza unor firme inactive. Dar acesta e un subterfugiu si nu un mod de a legifera, noteaza Deutsche Welle