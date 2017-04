Politic Show: Clotilde Armand: "Sigur ca m-am gandit sa candidez la presedintia USR". De ce se teme Nicusor Dan de Dacian Ciolos; Dragnea spune ca ministrul Justitiei nu este invitat la sedinta coalitiei de la Sinaia; Predoiu, despre relatia PNL cu Iohannis: Trebuie sa iesim din postura de vagon la remorca

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este invitat la reuniunea Comitetului Executiv National al PSD de joi, nici la cea a Coalitiei de guvernare, care va avea loc in aceeasi zi, a precizat, miercuri, presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. "Eu nu l-am invitat, pentru ca nu e la subiect, nici la coalitie, nici la parlamentari. Avem timp sa vorbim si eu si oricine altcineva cu dumnealui", a declarat Dragnea la Sinaia, potrivit Agerpres. Un vector de imagine extrem de puternic in campania electorala, Clotilde Armand aproape ca a disparut in ultima perioada din atentia mass-media, in vreme ce in USR discutiile sunt mai aprinse ca niciodata. "Sigur ca m-am gandit sa candidez la presedintia partidului", raspunde Clotilde Armand, dar sustine insa ca inu a luat o decizie ferma in aceasta privinta. "Eu nu as dori un partid unde este un singur candidat care este votat de toata lumea si atunci ar fi un vot mai mult formal", spune Clotilde Armand care admite ca si-l doreste in USR pe Dacian Ciolos, dar ca pe termen scurt discutia pare inchisa pentru ca fostul premier nu vrea sa fie "instrumentalizat", potrivit Gandul. Cum se deconstruieste democratia romanesca in epoca populismului politic si digital? Simplu. Cu utilaje mari si mici. La cele mari figureaza jonctiunea CCR cu un parlament controlat de o majoritate penala. Iar la cele mici, marunte intepaturi letale. Sa luam, pentru cele din urma, doua exemple lamuritoare. Democratia nu poate functiona fara societate civila. Care se compune in buna masura din ONG-uri. Esenta si noima lor tine de independenta lor de putere. Motiv pentru care deranjeaza orice regim autocratic sau totalitar. Ei bine, in Romania, multe ONG-uri, acuzate nebulos de lipsa de transparenta, de inadecvare fiscala ori de implicare politica, ar urma, conform unui proiect legislativ PSD-ist, sa fie "reanalizate". In consecinta si-ar putea pierde, in curand, statutul de utilitate publica, potrivit Deutsche Welle. Deputatul liberal Catalin Predoiu a vorbit, la Adevarul Live, despre lupta pentru sefia PNL, un partid impartit in "bisericute", "tabere" si "cooperative", dar care se vrea a fi vocea Opozitiei. "Nu doar PNL, ci toate partidele, cele traditionale, au nevoie de reforma. Lumea s-a schimbat foarte mult in ultimii 10-15 ani. S-au schimbat relatiile de munca, modul de comunicare, relatiile de afaceri, sub impactul acestor tehnologii. Partidele nu mai corespund acestor noi realitati. Asta se vede dramatic, daca ne uitam la Brexit. La fel e situatia si in Romania. Toate partidele din Romania au nevoie de modernizare si reforma. Partidele nu-si mai indeplinesc scopul social.", a declarat Catalin Predoiu pentru Adevarul. Presedintele Comisiei Juridice din Senat, Serban Nicolae, a declarat ca PSD va trebui sa faca o analiza de ansamblu, in conditiile in care lideri cu "oarecare vizibilitate" lanseaza mesaje "care nu au legatura" cu activitatea partidului si care ii pot afecta "credibilitatea si stabilitatea", potrivit Agerpres. "Din punctul meu de vedere, nu gasesc nicio utilitate in ceea ce declara Victor Ponta. El a spus ca replica la niste atacuri. Nu mi-a facut impresia asta. Ma rog, e greu de spus cine a dat primul", a declarat Serban, potrivit Romania libera.