Politic Show: Am fost la intrunirea in care Antena 3, PSD si niste afaceristi au decis soarta Romaniei.; Liberalii "se bat" sa aduca Universitatea lui Soros, surghiunita de la Budapesta, in Romania; Gabriela Firea, despre Victor Ponta: E dezamagitor cand un coleg da munitie adversarilo

Doi dintre cei mai puternici primari ai PNL, Gheorghe Falca si Ilie Bolojan, au anuntat ca sunt dispusi sa faca o oferta pentru Universitatea Central Europeana (CEU) pentru a veni in Romania, fie la Arad, fie la Oradea, in conditiile in care Ungaria a adoptat o lege prin care institutia de invatamant infiintata de miliardarul George Soros ar putea fi inchisa. Primarul Aradului a precizat ca municipalitatea a gasit doua cladiri pe care le poate oferi universitatii din Budapesta, una de 4.000 de metri patrati care are parter si doua etaje, ce ar putea fi folosita pentru procesul educativ, scrie Adevarul E dezamagitor cand un coleg da munitie adversarilor. "E mult mai dureros cand te jigneste un coleg sau un membru al familiei. Dezamagirea e cand un coechipier da munitie adversarilor. Au fost mai multi colegi care au spus ca intr-o zi trebuie sa se transeze acest subiect. Victor mai e sau nu colegul nostru? Daca e, trebuie sa sprijine aceasta guvernare. Noi stam sa analizam in fiecare zi daca mai e sau daca mai vrea sa stea cu noi", a declarat Firea, potrivit Romania libera Aleksandr Dughin - scriitor, politolog si ideologul lui Vladimir Putin. Un om care socheaza cu ideile si planurile sale despre reorganizarea lumii, in general si a Occidentului, in special. Cateva dintre ele: Alianta Nord-Atlantica ar trebui distrusa. Europa trebuie sa iasa de sub influenta americana. Vladimir Putin este pentru totdeauna, potrivit digi24.ro. Martea asta am fost la Palatul Parlamentului pentru un eveniment organizat de Intact Media Group, stii tu, aia cu Antena 3 si Voiculescu. Practic, trustul de presa oficial al guvernului care facea un eveniment impreuna cu guvernul, unde se anuntase ca va veni chiar premierul tarii, Sorin Grindeanu, dar si Alessandra Stoicescu, vedeta lui Gadea. Chestia s-a numit "Start-Up Nation - Romania" si a fost initiata de ministerul PSD-ist al mediului de afaceri, cu scopul declarat sa-i sprijine pe micii afaceristi din Romania cu niste bani de ordinul sutelor de mii de lei. N-am zis ca sunt de la VICE, ca singurii jurnalisti care relatau evenimentul erau Antena 3 si Jurnalul National, scrie Vice. Viceprimarul ALDE al orasului Iasi, Radu Botez a afirmat intr-o sedinta a Consiliului Local ca estul Romaniei se afla in stadiul in care este pentru ca Europa nu este interesata sa investeasca in zona. "Toti din sala asta isi doresc dezvoltarea infrastructurii. Am pune 500 de euro, 1.000 de euro fiecare ca sa construim o autostrada spre Iasi. Din pacate, nu depinde de noi. Iasul este in Estul Uniunii Europene", a spus Radu Botez, citat de Digi24 si EVZ.ro