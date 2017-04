Politic show: "Motiunea Catarama", prilej de atacuri politice intre liderii PNL; Raluca Turcan: Daca peste tot in tara PNL-ul ar fi fost la fel de dedicat, implicat si devotat, azi era la guvernare; Ce le promite Nicusor Dan agricultorilor

Prim-vicepresedintele PNL, Catalin Predoiu, a reactionat, dupa ce conducerea PNL Bucuresti nu a adoptat rezolutia organizatiei sectorului 2, prin care Viorel Catarama propunea privatizarea spitalelor si a invatamantului superior deoarece unele propuneri ar fi "cam extreme". Predoiu a subliniat ca "incep clarificarile ideologice in PNL" si e nevoie de o confruntare de idei. "PNL sector 2 a pus in circulatie o rezolutie continand masuri indraznese si cu adevarat de centru dreapta precum privatizarea sistemului sanitar si educational, reforma radicala a sistemului de ajutoare sociale. PNL Bucuresti a ezitat sa si-o asume, propunand in schimb "o dezbatere". Aceasta confirma ca in PNL sunt curente de centru dreapta, dar si de centru stanga. Competitia interna le va scoate la iveala. Platitudinile de genul "sa tinem partidul unit"trebuie inlocuite cu o confruntare adevarata de idei", scrie prim-vicepresedintele PNL, Catalin Predoiu pe pagina de Facebook, potrivit Adevarul Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a afirmat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce se afla "intr-un moment de cotitura". Totodata, ea a afirmat ca, daca toti liberalii din tara ar fi fost "dedicati, implicati si devotati", partidul ar fi ajuns la guvernare, potrivit Agerpres. "Ma preocupa viitorul PNL si cred cu tarie ca suntem intr-un moment de cotitura. (...) La nivel national, momentul de cotitura poate sa faca diferenta intre PNL si PNL. Aici la Sibiu lucrurile sunt asezate pe un fagas normal si eu cred ca vor merge din ce in ce mai bine. La nivel national, insa, momentul de cotitura poate sa faca diferenta intre PNL, cel mai mare partid mic, sau PNL un partid puternic cu oameni responsabili, credibili, implicati, care sa ajunga la guvernanta si sa performeze la guvernare si sa dea Romaniei presedintele si in anul 2020. Acestea sunt cele doua cai in care PNL le are in momentul de fata pentru Romania si pentru cei multi", a spus Raluca Turcan, citata de Romania Libera. Lia Olguta Vasilescu, invitata duminica seara la o emisiune a Antenei3, a avut o pozitie transanta vizavi de schimbul loviturile pe care si le dau actualul sef al PSD Liviu Dragnea, pe de-o parte, si fostul premier si presedinte de partid Victor Ponta, de cealalta. Intrebata despre cearta dintre Victor Ponta si Liviu Dragnea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, invitata in emisiunea "Subiectiv" a lui Razvan Dumitrescu, de la Antena 3, a spus sec: "Domnule Dumitrescu mie mi-e jena ca trebuie sa discut intr-o emisiune atat de importanta lucruri pe care le posteaza unii sau altii pe Instagram. Eu zic ca n-ar trebui sa parazitam o discutie cum este Legea salarizarii unitare, atat de importanta, cu fotografii de pe Instagram". Razvan Dumitrescu a incercat cu orice pret s-o faca sa-si spuna parerea, dar Olguta Vasilescu s-a tinut tare pe pozitii, noteaza EVZ Liderul USR, Nicusor Dan, le-a promis agricultorilor, dupa intalnirea de la Arad, ca realizarea cadastrului general este o prioritate pentru partidul pe care il conduce si ca va face "presiuni asupra executivului ca acesta sa fie realizat", in conrtextul in care, afirma el, "este inadmisibil ca doar 25% din teritoriul Romaniei sa fie cadastrat". "USR s-a angajat ca va prelua mesajele societatii si le va transforma in legi, interpelari sau intrebari adresate Guvernului. Asta am facut azi la Arad, unde USR Arad si colegii mei din Comisiile pentru Agricultura ale Parlamentului Cristian Ghinea, Claudiu Prisnel si George Marussi i-au ascultat pe agricultorii din judet pentru a duce problemele si interesele lor in Parlament. Cadastrul, birocratia si regulile absurde sunt principalele piedici pe care le intampina. Pentru USR realizarea cadastrului general este o prioritate si vom face presiuni asupra executivului ca acesta sa fie realizat. Este inadmisibil ca doar 25% din teritoriul Romaniei sa fie cadastrat", a scris Nicusor Dan intr-o postare pe pagina sa de Facebook, citat de Gandul Dupa ce Dacian Ciolos a afirmat ca Romania nu intra in 2017 in Schengen din cauza \\\'incoerentelor de acasa\\\', Tariceanu a spuns, intr-o postare pe Facebook, ca fostul premier ar trebui sa apere interesele Romaniei si nu ale "mai marilor"de la Bruxelles. "Am constatat cu surprindere criticile aduse in aceste zile de fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos si cred ca merita sa primeasca o replica. Nu este o replica personala, pentru ca nu vreau sa ii atribui domnului Ciolos o mai mare importanta decat are in realitate", a scris Tariceanu pe pagina sa de Facebook. "Dacian Ciolos este reprezentantul unui curent in politica romaneasca care spune ca Romania ar trebui sa fie multumita cu pozitia de stat colonie in Uniunea Europeana. Sunt oameni politici care merg in capitalele europene cu aceeasi gandire de acum 250 de ani, cand domnitorii fanarioti mergeau la Inalta Poarta: ￯capul plecat, sabia nu il taie", relateaza EVZ