​Politic show: Cum se apara Dan Sova de acuzatia ca a sarit peste coada de la permise; Turcan: Nu exista un proiect al Legii salarizarii pus negru pe alb. Inca se mai poarta discutii; Basescu: "Daca Coldea, Maior si Kovesi au falsificat alegerile, trebuie arestati"

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca legea salarizarii nu este finalizata si ca inca se mai poarta discutii in PSD, afirmand ca liberalii vor depune amendamente atunci cand proiectul va veni in Parlament, cerand Guvenului sa prezinte proiectia economica. "Nu exista un proiect de lege cap coada, pus negru pe alb. Noi nu l-am vazut", a subliniat Turcan. "Am informatii ca nu este finalizat si inca se mai poarta discutii in interior si atat timp cat PSD nu este clarificat in interior despre cum o sa arate legea salarizarii unitare si nu as vrea sa le facem noi treaba celor de la PSD. (...)In primul rand, nu exista un proiect de lege cap coada, pus negru pe alb. Noi nu l-am vazut, dumneavoastra nu l-ati vazut si, din cate am inteles, nici semnatarii nu l-au vazut. Au semnat niste angajamente si niste cuvinte frumoase ale presedintelui PSD, Liviu Dragnea si ale ministrului Muncii",a declarat Raluca Turcan. In plus, liderul PNL a afirmat ca promisiunile social-democratilor nu vor fi puse in practica de la 1 iulie, asa cum s-au angajat si ca legea salarizarii unitare nu se va incheia in mandatul guvernului sustinut de majoritatea parlamentara actuala, scrie Gandul Dupa ce joia trecuta a fost acuzat de deputatul USR, Cornel Zainea, ca a intrat pe "pile" sa-si reinnoiasca permisul de conducere, neglijand coada formata la ghiseu, fostul senator PSD Dan Sova se apara si spune ca nu a fost vorba de un favor, ci doar a nimerit "la un ghiseu la care nu se afla nici macar o persoana". "In ziua in care am fost acolo, am intrat pe usa principala si m-am dus la un ghiseu la care nu se afla nici macar o persoana, un ghiseu gol. Cel care a scris - si a scris... nu stiu cine a scris - solicitati-i o poza cu o persoana la coada in fata careia m-am bagat", a declarat senatorul. Chiar daca parlamentarul sustine ca nu a fost vorba de niciun favor, conducerea Directiei Permise a demarat o ancheta interna imediat dupa aparitia imaginilor cu Dan Sova in incinta institutiei. Mai mult, doi lucratori ai serviciului de permise si inmatriculari Ilfov sunt deja cercetati disciplinar pentru ca s-ar fi ocupat de dosarul fostului parlamentar inaintea persoanelor care asteptau la rand la ghiseu, anunta Adevarul Traian Basescu si jurnalistul Dan Andronic au facut o serie de dezvaluiri, la emisiunea "Talk B1", despre noaptea alegerilor prezidentiale din 2009, legate de o celula de criza clandestina organizata acasa la Gabriel Oprea si despre implicarea sefilor din servicii si a procurorului sef de atunci, Laura Codruta Kovesi, in procesul electoral. Traian Basescu a reactionat la dezvalurile facute de Dan Andronic si cere in mod oficial arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a fostului sef operativ al SRI, Florian Coldea, si a fostului director SRI, George Maior. Aceasta cerere vine ca reactie a informatiilor conform carora in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009, cei doi oficiali si alte persoane cu functii importante s-au intalnit acasa la Gabriel Oprea si au sarbatorit ca "au castigat alegerile pentru Basescu". "Programul meu pe sase decembrie m-am trezit de dimineata, am fost cu sotia la vot, apoi la centrul de votare unde am stat pana la trei dimineata si am mers acasa. Nu am o explicatie. Inteleg din articolul lui Dan ca ei a fost cei care au castigat alegerile, relateaza EVZ Fara oamenii astia, in Parlament si-n Primarie ar fi fost aceeasi liniste ca-n ultimii 26 de ani. Anul trecut pe vremea asta USR nu exista. Abia se nascuse sora sa mai mica - USB - un partid dedicat Bucurestiului, desi partid e prea mult spus. De fapt, USB a fost persoana juridica desprinsa din persoana fizica Nicusor Dan. Daca alegerile locale s-ar fi tinut in doua tururi de scrutin, Nicusor Dan ar fi fost azi primarul general al Capitalei si imi place sa cred ca n-am fi avut iepurasi spanzurati pe Calea Victoriei sau oua-gigant in Piata Constitutiei. Nicusor Dan a pierdut alegerile, dar a castigat un slogan: "Hai, ca se poate!", pe care l-a plimbat, cu vagonul-cuseta al CFR, prin toata tara. Asa a aparut USR, cu toate ca avocatii PSD i-au contestat in instanta dreptul la viata. Din incubator, USR a sarit direct pe podiumul campaniei electorale, unde s-a prezentat ca partid antisistem. Votul de la alegerile parlamentare a facut din USR parte a sistemului, dar mai ales parte a sperantei ca cineva, in sfarsit, va schimba lucrurile din interior, potrivit Vice. Noi documente obtinute de RISE Project din Brazilia arata ca prietenul lui Liviu Dragnea, fost coleg de facultate si trupa rock, Mugurel Sorin Gheorghias, a facut investitii imobiliare in Brazilia de care a beneficiat chiar seful PSD. Incepand din 2010, Liviu Dragnea si-a petrecut vacantele braziliene intr-o luxoasa vila cumparata de Gheorghias la malul Atlanticului. Vila a fost dotata, spre delectarea presedintelui PSD, si cu un teren de tenis profesionist, scrie Rise Project. Tot aici a stat si Costel Comana, controversatul om de afaceri de pe urma caruia a facut Dragnea primul milion de euro si care s-a sinucis in 2015 in toaleta unui avion. Comana a cumparat si el chiar inainte sa se sinucida un apartament de lux, tot pe malul oceanului, in Brazilia, noteaza EurActiv