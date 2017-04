Politic show: Daca va deveni presedinte al Frantei, Marine Le Pen promite suspendarea acordului Schengen; Tot ce trebuie sa stii despre politicianul roman care a tepuit un hotel din Vaslui cu 10 mii de euro; Doctrina lui Trump - brusc, politist mondial?

Candidata Frontului National la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, si-a exprimat, marti, intentia ca, daca devine presedinte, sa suspende acordul Schengen si sa expulzeze strainii care sunt in atentia autoritatlor franceze, potrivit AFP, citat de Agerpres. Intr-o inregistrare video prezentand pe site-ul sau cele zece masuri prioritare ale sale in cazul victoriei la alegerile prezidentiale, presedinta Frontului National (FN) promite, de asemenea, un referendum pentru a modifica organizarea institutiilor. Ea se obliga printre altele sa instaureze prin aceasta stratagema principiul "prioritatii nationale", "apararii identitatii noastre ca popor si a patrimoniului nostru istoric si cultural", precum si "reducerea numarului de deputati si senatori", potrivit Romania Libera Fostul deputat Cristian Rizea si un alt membru PRU au fugit noaptea din hotel pentru ca nu au vrut sa achite nota de plata. Mai tii minte stirea aia cu cei 120 de romani care au fugit dintr-un restaurant din Spania, ca sa nu achite nota de plata? Ei bine, se pare ca oamenii aia i-au inspirat pe doi politicieni romani sa o faca mult mai lata: au sters-o noaptea dintr-un hotel din Vaslui, fara sa plateasca o consumatie de aproape 10 mii de euro. Cel mai tare mi se pare insa ca geniile astea faceau parte din PRU, adica partidul ala de patrioti obsedati de Vlad Tepes, condus de Bogdan Diaconu si finantat de Sebastian Ghita. PRU ne promitea in alegeri ca va lua pielea de pe multinationale pentru ca ele au jefuit Romania, scrie Vice Daca secretarul de Stat Tillerson a vorbit serios la reuniunea G7 de la Lucca referitor la apararea celor nevinovati din lumea intreaga, vom asista la o schimbare majora a politicii mondiale, crede Bernd Riegert. ecretarul american de Stat Rex Tillerson nu a mai lasat nici un dubiu la reuniunea de la Lucca cu privire la pretentiile ca Rusia sa-si schimbe politica fata de Siria si sa intrerupa legaturile cu Iranul si militiile Hezbollah. Este o declaratie de forta la adresa Moscovei, una neasteptata in urma cu doar cateva zile. Tillerson a schimbat dramatic pozitionarea guvernului Trump fata de Rusia dupa atacul chimic din Siria, pus pe seama regimului Assad. Mult discutata reapropiere de Moscova nu mai pare deloc probabila, mai degraba cele doua puteri rivale sunt pe un curs de confruntare. Tillerson are nevoie de omologii occidentali de partea sa la aceasta schimbare de directie, noteaza Deutsche Welle Viorel Catarama, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, a afirmat, marti, la Realitatea TV, ca partidul a scazut in optiunile de vot ale romanilor pentru nu a sustinut ferm interesele electoratului dreptei pentru a nu-i supara pe cei de stanga. In consecinta, potentialii alegatori ai dreptei nu au dat votul PNL pentru ca "electoratul te simte ca esti un cacacios". "PNL are o frica teribila de a nu supara electoratul stangii si nu face absolut nimic pentru electoratul dreptei, drept pentru care a scazut dramatic. Nu are lideri capabili sa aiba un mesaj de dreapta coerent, cu carisma, cu tot ce-i trebuie unui lider politic sa atraga electoratul dreptei", a spus Viorel Catarama referindu-se la cauzele care au dus la infrangerea dreptei in alegerile parlamentare, informeaza Adevarul Cariera de presedinte a lui Donald Trump a debutat cu un conflict deschis unei mari parti a presei americane si a continuat asa, deschizand front si impotriva presei internationale. Recenta vizita a cancelarului Merkel a fost punctata de confruntarea cu ziaristii germani care n-au ramas impasibili la ironiile presedintelui american si l-au incoltit cu intrebari ofensive. Conducatorii autoritari au crezut intotdeauna ca puterea lor se poate extinde si asupra mass-media, ceea ce se confirma in regimurile totalitare cand presa isi pierde functiile firesti si se transforma in instrument de propaganda. Tarile din Europa Centrala si de Est au cunoscut de-a lungul a cateva decenii mecanismele care ucid libertatea de exprimare, asa cum o resimt azi tari din America de Sud sau din Asia, situatie pentru care Coreea de Nord este ilustrarea cea mai injositoare. Nu e cazul Statelor Unite ale Americii, potrivit Contributors