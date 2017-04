Politic show: USR a publicat raportul ascuns al lui Dragnea de la Ministerul Dezvoltarii. Cati bani a cheltuit in ultimii ani clientela de partid; Tariceanu, despre comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009; Adrian Nastase: "Coldea a iesit din biroul sefei..."

USR a obtinut raportul de audit realizat de Curtea de Conturi asupra performantei Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) in perioada 2013-2014, cand Liviu Dragnea conducea Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Din motive necunoscute, raportul realizat din 2015 de Curtea de Conturi nu a fost facut public pana in prezent. Principala concluzie a raportului a fost ca PNDL nu a avut o strategie clara de investitii si nici obiective definite, ceea ce i-a permis lui Liviu Dragnea sa finanteze proiecte dupa bunul plac si in favoarea clientelei politice. Sevil Shhaideh, actualul ministru al MDRAP, a fost in perioada respectiva ordonator principal de credite si coordonatoral Directiei Generale de Dezvoltare Regionala, potrivit Adevarul. Daca tot o sa-ti cada fatada blocului la cutremur, macar sa fie frumoasa, cu muscate la ferestre. Desi vine Pastele, pentru sarmanii bucuresteni Apocalipsa a inceput deja. Iar semnele sunt peste tot: ouale gigantice de Alien, puse la eclozat in fata Parlamentului, si gainile uriase, mandre-romanesti sadea, inhamate la calesti trase de iepuri psycho sunt doar cateva dintre ele. Daca esti insa necredincios din fire si vrei sa vezi cu ochii tai cum se duce dracului Bucurestiul, e suficient sa participi la una din sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti - acest veritabil creuzet in care se coc cele mai crete idei legate de viitorul capitalei patriei noastre. Eu am nimerit fix in mijlocul sedintei "extraordinare" in care primarita Firea a mai altoit o halebarda peste capetele bucurestenilor: initierea unui concurs sugestiv intitulat Cea mai frumoasa fatada, cel mai frumos balcon, cea mai frumoasa curte, scrie Vice. PSD si ALDE sustin infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009, iar liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca decizia a fost luata dupa o consultare cu presedintele PSD Liviu Dragnea, arata B1.ro. "Impreuna cu presedintele PSD, ne-am consultat si am gasit oportun sa solicitam Parlamentului sa aprobe infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta. Avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public care, dupa parerea noastra, sunt extrem de grave, pentru ca duc la ideea ca procesul electoral din 2009 a fost viciat si la care este posibil sa existe implicarea unor institutii sau a unor persoane reprezentand anumite institutii, nu putem sti, trebuie aceste lucruri elucidate. Orice democratie se bazeaza pe un principiu fundamental: organizarea de alegeri libere si corecte. Cand avem aceste informatii care ne creeaza dubii cu privire la corectitudinea procesului democratic, cred ca Parlamentul are datoria sa se implice si sa creeze o comisie parlamentara de ancheta care sa aduca la lumina care a fost implicarea, daca a fost, nu putem sti", a explicat presedintele Senatului, citat de Romania Libera USR isi propune ca pana in 2019 sa devina al doilea partid ca forta din Romania, pentru ca in iarna lui 2020 sa aiba si posibilitatea de a propune primul ministru, a declarat Nicusor Dan, raspunzand ca aceasta persoana ar putea fi chiar si Dacian Ciolos. "Trebuie sa avem filiale in cele aproximativ 300 de orase din Romania, trebuie sa avem proiecte pentru fiecare din aceste orase", a spus presedintele USR. Acesta a subliniat si ca informatiile aparute in spatiul public potrivit carora fostul premier tehnocrat a fost respins de formatiunea sa sunt minciuni, asta dupa ce chiar Ciolos le-a transmis USR-istilor sa-si rezolve singuri problemele interne si le-a cerut sa nu-i mai foloseasca numele. "USR-ul trebuie sa devina principalul partid in orasele din Romania. Pentru asta trebuie sa avem filiale in cele aproximativ 300 de orase din Romania, trebuie sa avem proiecte pentru fiecare din aceste orase si trebuie sa pregatim, in tot acest interval, oameni care sa candideze la pozitia de primar, anunta Gandul "Am avut convingerea ca au fost implicate fortele oculte in condamnarea SRI. Sper si inclin sa cred ca George Maior nu a fost implicat. Mesajul a ajuns unde trebuie de la nivelul doi-trei si s-a luat decizia in consecinta. Din biroul sefei ICCJ (n.red. Livia Stanciu) a iesit Florian Coldea inainte de condamnarea mea. Poate fi doar o coincidenta, dar nu cred. Basescu spunea ca au fost condamnari exemplare prin aceste sacrificii rituale. El a dat semnalul prin sacrificii ritualice. Eu am fost de 200 de ori la audieri la Inalta Curte. Daca vorbeste de hartuire Basescu, la mine ce a fost? Un fost premier audiat in atatea randuri. Sper ca astfel de lucruri sa inceteze. Destinul meu sau al altora a fost afectat. La mine nu conteaza doar condamnarea, dar si pedeapsa complementara. Eu nu mai am cum sa intru in jocul politic in urmatorii ani. A fost o decizie foarte bine construita", a declarat Nastase, citat de EVZ