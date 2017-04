Politic show: Forta de soc pe care Donald Trump ameninta c-o trimite impotriva Coreii comuniste este in Australia; Cum s-a vazut capturarea fugarului Sebastian Ghita la Romania TV, postul lui; Referendumul din Turcia vazut de la Bucuresti

"Armada" americana promisa de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in apropierea peninsulei coreene, ca raspuns la amenintarea Phenianului, nu a inceput sa navigheze spre aceasta zona, a recunoscut marti un responsabil american al Apararii, citat de AFP, informeaza Agerpres. Pe 8 aprilie, un purtator de cuvant al comandamentului american din Pacific a anuntat ca un port-avion american, Carl Vinson, si flota sa erau in drum spre peninsula coreeana, ca "masura de precautie", mentionand amenintarea nucleara nord-coreeana. Donald Trump a declarat apoi, pe 12 aprilie, pe canalul Fox Business: "Suntem pe cale sa trimitem o armada. Foarte puternica". In fapt, grupul aeronaval "va incepe sa faca drumul spre nord in directia marii Japoniei in 24 de ore", a adaugat acest responsabil care a cerut pastrarea anonimatului, scrie Romania Libera Deja au curs rauri de meme-uri si glumite despre prinderea lui Ghita in Serbia, toata lumea stie despre ce e vorba, dar tot simt ca trebuie oferit nitel context. Bun, deci treaba sta-n felul urmator: in noaptea de joi spre vineri, patronul RTV a fost prins de politia sarba in Belgrad, in timp ce era vizitat de fratele sau, Alexandru Ghita. Asta dupa ce ar fi tranzitat si alte tari fara sa-l intrebe nimeni de sanatate, precum Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croatia, Austria, Italia si Franta. Iar, cand a fost vizitat de politistii sarbi, a incercat sa-i pacaleasca cu niste documente false, de student sloven. Din pacate, nu i-a mers. O fi fost el o tanara speranta a IT-ului in urma cu zece ani, cand era slavit drept cel mai tanar milionar din Romania, dar sa fim seriosi, acum numai a student nu arata, informeaza Vice La Bucuresti, reactiile oficiale la aflarea rezultatelor referendumului din Turcia s-au lasat asteptate. Asistam la o vacanta diplomatica nefireasca sau, dimpotriva, la un raspuns adecvat? Referendumul din Turcia a provocat o stare de disconfort in Europa si in special in partea ei occidentala care gazduieste un numar mare de emigranti turci. Reactiile politice au fost marcate de deceptie, dar s-au pastrat totusi in limite de maxima prudenta. La Bucuresti in schimb nu a existat nicio reactie, nici macar una echivoca. Presedintele Iohannis a plecat dupa Paste intr-un concediu in Spania (patima calatoriilor particulare a devenit deja o nota caracteristica a mandatului sau marcat de contraste si discontinuitati), Ministerul de Externe tace, iar premierul Grindeanu, lipsit de orice experienta internationala, tace cu atat mai mult, potrivit Deutsche Welle . Recentele invalmaseli feisbuciste din USR, in care diversi membri ai formatiunii de tip Frankenstein de la noi se ataca reciproc, denota un sindrom nefericit al democratiei. USR este acum mai degraba o gradina zoologica decat un amfiteatru academic. Si, nefiind o uniune politica in sens clasic, ci un mozaic de interese si ideologii, ridicarea poalelor in cap din USR atrage atentia asupra pericolelor aduse de excesul de democratie. Destinul politic al lui Nicusor Dan pare sa fie marcat de acelasi blestem democratic care i-a dus sfarsitul lui Jan de Witt. Pentru mine, drama politicianului olandez (care era si el matematician) este ilustrativa pentru situatia din USR. De Witt, care a fost unul dintre liderii Republicii Olandeze, ce si-a dedicat viata binelui public, a fost ucis de catre concetatenii sai nerecunoscatori, mutilat intr-un mod barbar de catre o gloata criminala, noteaza Adevarul Simpaticul prezentator de stiri si fost corespondent al televiziunii publice la Washington, Mihai Constantin, a lansat pe Facebook o intrebare riscanta:"Trag aer in piept si imi fac curaj sa va intreb: de ce nu va uitati la TVR? Pregatim din 17 aprilie relansarea TVR1 si TVR2. TVR2 devine canalul generalist - cu filme, divertisment etc. - iar TVR1 ramane preponderent cu buletine de stiri si emisiuni de dezbatere pe teme de actualitate". Infruntand riscul de a afla adevaruri incomode, intrebarea a primit peste doua sute de raspunsuri, ceea ce arata ca inca exista interes pentru o dezbatere despre viitorul televiziunii publice. Lasand la o parte viziunile nihiliste, dispretuitoare si radicale, diagnosticul "prietenilor" de pe reteaua sociala acopera tot ce ar putea releva analistii media si, in parte, un studiu de piata, scrie Contributors