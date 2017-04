Politic Show: Careul diplomatilor accelerati dupa '90: Spectaculoasele avansari ilegale in diplomatie ale lui Geoana; Mircea Badea: Lui Oprea ii tremurau izmenele de n-a putut sa spuna numele acestea doua - Kovesi si Coldea; PSD a inceput sa-si omoare propriile proiecte

Fostul lider PSD a fost si el unul dintre lupii tineri care au beneficiat de o cariera fulminanta in Centrala Ministerului de Afaceri Externe. In nici sase ani, Geoana a fost avansat cinci grade diplomatice pe care ar fi trebuit sa le parcurga in 14 ani sau, "la exceptional", in minimum sapte ani. Imediat dupa Revolutia din decembrie 1989, pe 30 ianuarie 1990, Mircea Geoana a fost propus sa fie angajat in Externe direct pe functia de secretar III. A sarit, deci, peste primul grad diplomatic, cel de atasat, iar pe data de 1 martie 1990 a fost uns secretar III. Ordinul a fost semnat de ministrul vremii, Sergiu Celac, dezvaluie Romania libera. Majoritatea PSD din Parlament a respins un proiect de lege initiat anul trecut tot de PSD, prin care Guvernul era obligat ca, incepand din 2017, intr-o perioada de 4 ani, sa construiasca 554 de crese in toata tara din fonduri bugetare, scrie profit.ro . Potrivit proiectului, Guvernul era obligat sa asigure finantarea constructiei unui numar minim de crese in fiecare oras de peste 10.000 de locuitori, proportional cu populatia fiecarei localitati. Astfel, pentru localitatile cu 10.000-15.000 locuitori ar trebui construita cel putin o cresa, pentru cele cu 30.000-50.000 de locuitori - minimum 3 crese, scrie Adevarul. Si pentru ca Germania sa spuna lucrurile asa cum sunt. Gresite sunt acum invinovatirile pe care partidele germane si le aduc unele altora cu privire la esecurile integrarii etnicilor turci din Germania, dupa ce peste 60% dintre acestia au votat la recentul referendum in favoarea extinderii puterii lui Erdogan. Ba mai mult, in anumite regiuni germane, precum bazinul Ruhr, rata de aprobare pentru autocratul turc a fost si mai mare. Aceasta atitudine nu este o noutate, comunitatea turca are aceasta pozitie de mai multi ani, poate de mai multe decenii chiar.Stangistii germani au visat la multiculturalism si i-au criticat dur pe cei care sustineau obligativitatea cursurilor de limba germana pentru straini. Pentru conservatori, etnicii turci din Germania au fost timp indelungat (pentru unii pana in ziua de azi chiar) doar niste muncitori sezonieri care nu este nevoie sa fie integrati, scrie Deutsche Welle Deputatul USR Cristian Ghinea a incercat de nenumarate ori sa-l aduca pe Dacian Ciolos in partid, acesta fiind principalul motiv al conflictului dintre el si Nicusor Dan. Acesta din urma nu a fost de acord sa-i cedeze sefia partidului lui Ciolos, iar fostul premier nu a vrut sa accepte o alta functie de conducere. Marti, Ghinea a spus din nou ca Dacian Ciolos trebuie sa fie "prima achizitie importanta" a partidului dupa Congres, iar acesta sa aiba rolul de presedinte al guvernului USR, scrie EVZ.ro. "Laura Codruta Kovesi a fost la Gabriel Oprea acasa in noaptea de 6-7 Decembrie 2009. Insotita de adjunctul ei de la PG. Daca Gabi Oprea spune ca vrea sa spuna adevarul ar trebui sa o faca. (...) In aceea casa nu am fost doar noi doi. Alaturi de Maior, Coldea, Dancu au fost si alte persoane", scrie Andronic. El afirma ca unele dintre acele persoane prezente ar putea sa "inceapa sa vorbeasca", intrebandu-se, retoric, ce efecte ar putea avea dezvaluirile, potrivit romaniatv.net. de pe Antena 3 , unde a reluat afirmatiile facute in alta emisiune sustinand ca a fost doar o masa oferita in cinstea lui Ontanu si unde i-a invitat pe George Maior, Anghel Iordanescu si Dan Andronic, "toti prieteni buni cu mine". La insistentele moderatorului daca Kovesi Coldeau au fost la acea cina sau da i-a invitat, Oprea a evitat un raspuns direct sustinand ca el nu i-a invitat la acea cina pe cei doi, dar nici nu a infirmat categoric ca cei doi nu s-au aflat acolo in acea seara."Am vazut si eu cum arata un general de patru stele in Romania. Deci, domnul general nu a avut curaj sa pronunte numele Kovesi si Coldea. Nu a putut sa raspunda cu da sau nu daca s-au aflat la el in casa in noaptea alegerilor", a spus Mircea Badea in emisiunea sa.