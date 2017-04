Politic show: Erdogan a anuntat ca se va intalni cu Donald Trump la Washington luna viitoare; Am fost la exercitiul NATO unde americanii si romanii au mimat cum vor lupta cu Rusia; "Razboiul Traian", pentru Elena. Ca s-o salveze pe Udrea, Basescu l-ar gratia chiar si pe Voiculescu

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca se va intalni cu omologul sau american Donald Trump la Washington in zilele de 16 si 17 mai, pentru prima oara de la instalarea acestuia la Casa Alba, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres. Erdogan a declarat ca se va intalni cu Trump in cadrul unei deplasari pe care o va efectua in SUA imediat dupa vizita pe care o va incheia pe 15 mai in China. Pe de alta parte, referitor la contestarea rezultatului referendumului care i-a acordat puteri sporite, Erdogan a sustinut ca aceasta depaseste jurisdictia Curtii Europene pentru Drepturile Omului. Opozitia din Turcia a promis sa initieze toate demersurile legale posibile impotriva neregulilor constatate, noteaza Romania Libera Bunicii tai sunt razbunati: americanii au sosit in Romania, de data asta pe bune si calare pe ditamai tancurile Abrams - noul simbol al Lumii Libere care impune democratia cu pumnul. Tancurile americane, asistate de vehicule de sprijin Bradley, au facut jonctiunea langa Galati, in poligonul de la Smardan, cu mai rahiticele care de lupta autohtone (pe care mintile luminate de prin Ministerul Apararii le-au botezat - nimeni nu stie de ce - "Bizonul" si "Jderul"). Scopul l-a reprezentat un exercitiu desfasurat in premiera pe meleagurile mioritice: prima cooperare intre tanchistii romani si cei yankei in respingerea unui atac cu blindate al unui stat agresor nenominalizat in exercitiu. Bine, asta a fost un soi de secret al lui Polichinelle cu tancuri, pentru ca toata lumea de acolo stia ca respectivul agresor e Maica Rusie, scrie Vice Liderul PMP Traian Basescu a propus gratierea tuturor persoanelor ce ispasesc pedepse cu inchisoarea de pana la 10 ani. De clementa lui Traian Basescu ar beneficia in primul rand Elena Udrea, dar si marele sau rival, Dan Voiculescu. Din aparatorul statului de drept, fostul presedinte Traian Basescu s-a convertit in salvatorul coruptilor. Liderul PMP a depus o serie de amendamente la Legea gratierii care ar goli puscariile. Concret, Basescu propune gratierea integrala a pedepselor cu inchisoare de pana la 10 ani, in conditiile in care proiectul de lege initiat de Guvern a stabilit limita maxima de gratiere la cinci ani. Cum justifica Basescu faptul ca a ridicat stacheta gratieriide la 5 la 10 ani? ￯Faptul ca se prevede un prag de pana la 5 ani pentru acordarea gratierii nu va face decat sa determine aplicarea unor pedepse foarte mari pentru acele persoane considerate indezirabile", sustine fostul presedinte, conform Adevarul Criticii lui Putin sunt ucisi pe capete. Rusia lui anexeaza teritorii straine si blocheaza la ONU condamnarea unor regimuri totalitare precum cel nordcoreean. Dar propaganda pro-rusa o tine langa, prostind si romani. Nu stiu ce invinge. Ignoranta si prostia din pricina carora nu mai stim sa optam corect? Ori ipocrizia si lasitatea care-i determina pe multi sa se prefaca ori sa inchida ochii efectiv la dezastre si crime inspaimantatoare, incurajand astfel comiterea altora. Ceea ce le ipotecheaza propriul viitor, nu doar pe al victimelor unor catastrofe sau prigoane evitabile. Rusia e un caz in speta. Problema, sa ne intelegem din capul locului, nu este Rusia. Ci Putin. Orbiti de propaganda sa antieuropeana si antioccidentala, eficienta, din pacate, in masura in care UE chiar este o organizatie cu deficite democratice reale, multi romani oscileaza intre Comunitatea Europeana si eurasiatismul ideologilor Rusiei lui Putin, informeaza Deutsche Welle Vorba "#rezist", care sta acum pe insigne, pe carti si pe afise, a aparut in mod firesc pe buzele oamenilor in noaptea de 31 ianuarie 2017. O noapte geroasa, cu strazi pustii, orasul in hibernare. Se intampla la acea ora un lucru neobisnuit: cativa tineri dintr-o tara europeana stateau de veghe langa cladirea guvernului, cuprinsi de ingrijorare: nu cumva intentiile din ultimele saptamani de a mutila legea urmau sa fie puse in practica pe ascuns, odata cu caderea intunericului? Luata in sine, scena in care ii vedem pe cativa oameni pazind un guvern sa nu faca abuzuri are in ea ceva straniu (textul unei pancarte a descris mai tarziu perfect aceasta situatie nefireasca: "In loc sa muncim, stam sa va pazim"). Poti oare impiedica, aflandu-te pe trotuar, chiar daca fizic aproape de institutia respectiva, o autoritate de varf dintr-o tara sa ia o decizie? Ce putere are omul de rand, aflat dincolo de gardurile institutiei, asupra mersului unei sedinte guvernamentale? Nici una, potrivit Contributors