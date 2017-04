Politic show: Guvernul vrea sa desecretizeze documente ale MApN privind dosarul Mineriadei; Dragnea ameninta un ministru: "Am o suparare! Daca o sa vreau o remaniere, nu o voi sugera, o voi cere!"; Basescu o ajuta pe Kovesi? Declaratia care poate schimba tot

, cuprinse in documentele emise de Ministerul Apararii Nationale in luna iunie 1990, scrie

Guvernul a elaborat un proiect de hotarare care prevede desecretizarea unor documente emise de Ministerul Apararii Nationale (MApN) referitoare la perioada Mineriadei, in contexul in care Parchetul General a solicitat acest lucru in dosarul care vizeaza evenimentele din iunie 1990. Potrivit documentului inregistrat la Secretariatul General al Guvenului (SGG), este vorba despre o nota raport si mai multe situatii centralizatoare privind produse si bunuri materiale. "Avand in vedere obiectul dosarului penal nr. 47/2014, Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, institutie care instrumenteaza cauza, a solicitat declasificarea informatiilor clasificate secrete de statFostul secretar general al PNL Ilie Bolojan va anunta miercuri daca intra in cursa pentru sefia partidului, anunt facut liderilor liberali la presiunea organizatiilor din Ardeal. De asemenea, Catalin Predoiu, care si-a anuntat deja candidatura la sefia partidului, ar fi lasat de inteles la reuniune ca s-ar putea retrage, potrivit unor surse politice. Ulterior, Predoiu a negat acest lucru si a denuntat intoxicarile "prietenilor" sai. Intalnirea organizatiilor liberale din Transilvania, desfasurata la Cluj, a avut drept scop stabilirea unui candidat puternic pentru Congresul din iunie. Persoana vizata, potrivit unor surse politice, a fost Ilie Bolojan, pe care liberalii l-au tot presat sa accepte intrarea in cursa, in conditiile in care acesta ar reusi sa stranga in jurul sau numeroase organizatii puternice, potrivit Adevarul O sa fiu putin rautacios. Eu, nefiind membru al Guvernului, scap de critici. Dar, pe de alta parte, aceasta dezbatere a aparut pentru ca ministrul de Finante a dat un draft - nu stiu daca l-a anuntat pe premierul Sorin Grindeanu, dar pe mine nu m-a intrebat, fiind totusi presedintele partidului! - unei asociatii, etc, si asa a juns proiectul in presa. De ce a iesit in presa? Pentru ca tu l-ai dat! Atunci, daca a ajuns in presa, trebuie sa iesi si sa explici ce vrei sa faci, mult mai explicit! Sigur ca am o suparare! Indiferent cat de bun este un proiect, intai trebuie facut planul de comunicare! (...) O strategie trebuie anuntata numai dupa ce este finalizat planul de comunicare", a spus Liviu Dragnea, citat de EVZ. De anul viitor te vei intalni cu functionarii de la Fisc mai des decat cu medicul de familie. Si asta nu inseamna ca vei fi mai sanatos. Ai auzit in mod sigur de impozitul pe gospodarie pe care PSD-ul vrea sa-l bage de la 1 ianuarie 2018. Gaselnita asta, daca se aproba (si nu vad cine ar putea sa le stea in cale), iti va incurca teribil viata de anul viitor. Ca sa fiu mai direct, vei fi probabil obligat sa te intalnesti cu functionarii de la ANAF mult mai des decat cu medicul tau de familie. Si asta nu te va face mai sanatos, dimpotriva. De fapt, sunt doua modificari importante ale statutului tau de contribuabil: pe de o parte e vorba de impozitul pe gospodarie, pe de alta parte de obligarea angajatului sa plateasca impozitul pe care pana acum il platea angajatorul (dupa ce-l retinea din salariul angajatului), noteaza Vice Discutiile legate de intalnirea in secret ai sefilor statului din vila lui Gabriel Oprea din noaptea alegerilor din 2009 continua cu aceeasi intensitate. Traian Basescu a vorbit despre chemarea in fata comisiei pentru a fi anchetati toti cei care au fost prezenti acolo. Laura Codruta Kovesi a fost si ea in seara respectiva la Oprea acasa, dar sefa DNA, are, asa cum spune Traian Basescu o portita de scapare din aceasta incurcatura. "Legal, nimeni nu e obligat sa se prezinte in fata unei comisii parlamentare. Trebuie investigatia Parchetului. Acolo nu poti sa spui "nu ma duc!". Poti sa fii politician, magistrat, acolo te duci. Erau dependenti de mine si s-au adunat la un om politic pentru a vedea ce vor face daca iese unul sau altul. Eu nu vad ce poti sa faci in casa la Oprea, arata EVZ