Politic show: Olguta Vasilescu: Tudorel Toader are restante. Eu nu sunt pe lista de remaniere; PNL si PSD se intrec in parlament sa mareasca salariile primarilor; Cine sunt parlamentarii PSD care vor ancheta fraudarea alegerilor din 2009 

PSD si PNL se intrec care sa isi puna semnatura pe legea care mareste salariile in administratia locala. Dupa ce un amendament in acest sens al PNL fost respins de Senat, PSD, ALDE si UDMR au preluat ideea si au depus propriul amendament la Camera Deputatilor. Liberalii si-au luat revansa insa si au propus o modificare la OUG 9 care s-a discutat inaintea actului normativ modificat de Coalitia de guvernare, respectiv OUG 2. Astfel, luni, comisiile reunite de munca si buget au adoptat, luni, un amendament prin care salariile primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene, au fost majorate cu 30% din bugetele locale, urmand ca raportul sa fie supus votului plenului, in sedinta de marti. Deputatul PNL Corneliu Olar a propus amendamentul la OUG 9 prin care salariile primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene, au fost crescute cu 30% din bugetele locale incepand cu data de 1 aprilie, scrie Gandul. Ca s-o scape pe Udrea, fostul presedinte l-ar salva de puscarie pana si pe Voiculescu. Asta dragoste adevarata! La sfarsitul saptamanii trecute, Traian Basescu si-a dovedit din nou iubirea pe care i-o poarta Elenei Udrea, de data asta prin doua modificari la Legea gratierii: gratierea celor care au condamnari de pana-n 10 ani, plus injumatatirea pedepselor aplicate femeilor condamnate pentru infractiuni nonviolente, categorie-n care-s incluse si faptele de coruptie. Tinta amendamentelor este, in mod evident, Elena Udrea, dar acestea l-ar putea viza si pe cel mai aprig dusman al lui Traian Basescu - Dan Voiculescu. Deci pana aici e in stare sa mearga pentru ea, pana la a-l face scapat pe cel care l-a porcait ani de zile prin trompetele trustului Intact, noteaza Vice. Grupul deputatilor PSD i-a desemnat pe Liviu Dragnea, Eugen Nicolicea, Dorel Caprar, Mihai Weber si Liviu Plesoianu sa faca parte din comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, social-democratii urmand a mai fi reprezentati in comisie de doi senatori, a anuntat, luni, liderul deputatilor PSD, Marcel Ciolacu. "In comisia de ancheta, conform ponderii, sunt cinci propuneri de la Camera Deputatilor din partea PSD si doua propuneri de la Senat. Din partea Camerei Deputatilor, propunerea a fost in primul rand disponibilitatea domnului presedinte Liviu Dragnea sa faca parte din comisie, presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei de aparare, domul Dorel Caprar, presedintele Comisiei SIE, domnul Weber Mihai, si domnul deputat Liviu Plesoianu ca si comunicator al comisiei din partea PSD", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul sedintei grupului deputatilor PSD, citat de Adevarul. Lia Olguta Vasilescu a explicat, luni seara, la TVR1, ca ministrul Justitiei Tudorel Toader nu si-a indeplinit partea din programul de guvernare. El ar putea fi remaniat pentru ca l-a suparat pe Liviu Dragnea. Liderul PSD Liviu Dragnea i-a reprosat, joi, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, faptul ca intarzie nepermis de mult cu pachetul de legi ale Justitiei care trebuiau modificate, in conformitate cu programul de guvernare. Seful social-democratilor i-a atras atentia lui Tudorel Toader ca nu va putea beneficia de sustinere la nesfarsit, nici el dar nici ceilalti ministrii care nu se misca potrivit programului. Liviu Dragnea ii reprosa ministrului Justitiei ca nu si-a facut timp sa se duca la comisia juridica pentru a discuta Legea gratierii si ca n-a venit cu pachetul de legi promis, informeaza EVZ Nimic nu cartografiaza mai pregnant mizeria in care se zbate Europa decat zgomotoasa rasuflare marcand, de la Bruxelles la celalalt capat al continentului, usurarea generata de francezi elitei politice si economice. Rezultatul primului tur al scrutinului prezidential francez a generat euforie in randul acestei elite. Care, in fapt, ar fi avut motive sa se arate ingrozita. De pilda de faptul ca patru din zece francezi au optat, vai, pentru pozitii in esenta extremiste, care, de la stanga radicala si pana la dreapta fascista, se vor contopi voios spre a lupta in scrutinul de balotaj, sub flamura Marinei le Pen. Hitler n-a venit la putere, in 1933, cu mult mai multe voturi decat au luat populistii la 23 aprilie 2017. S-ar cadea ca, de ziua comemorarii victimelor Holocaustului nu doar in Israel si in Polonia, Europa sa-si ia, sa-si dea si sa tina seama de propriul ei trecut, precizeaza Deutsche Welle.