Politic show: Turcan: Decizia CEDO trimite un alt mesaj, "nu e obligatoriu sa va concentrati pe gratiere''; Olguta Vasilescu: Daca programul de guvernare va fi dus pana la capat, Dragnea ar putea fi presedinte; Dezastrele naturale din Moldova si oportunitatile relatiei cu UE

Presedintele PNL, Raluca Turcan, sustine ca decizia pilot luata de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) in cazul Romaniei "nu este o surpriza pentru liberali" si ca Executivul ar fi trebuit sa ia in consideratie solutiile Opozitiei pentru a nu se ajunge la primirea acestui avertisment. Mai mult, Turcan subliniaza faptul ca decizia CEDO "trimite un alt mesaj: nu e obligatoriu sa va concentrati pe gratiere". "Decizia CEDO nu e o surpriza pentru PNL, ca atare PNL anticipand o astfel de decizie a CEDO a propus (...) sa se imbunatateasca conditiile de detentie prin investitii (...) prin achizitionarea de bratari electronice tocmai pentru a incerca sa asigure acea parte de pedeapsa alternativa.", a declarat Raluca Turcan, marti, la Parlament, informeaza Gandul Intrebata daca l-ar sustine pe Liviu Dragnea in situatia in care ar candida la alegerile prezidentiale, ministrul Muncii a declarat ca liderul PSD ar putea fi presedintele Romaniei. "Este cel care a castigat aceste alegeri parlamentare cu un program de guvernare la care a muncit foarte mult, la care si noi, la randul nostru muncim acum ca sa-l aplicam, pentru ca ne dorim cu totii binele romanilor. Poate ca suna propagandistic ceea ce spun acum, dar chiar vrem sa aratam ca se poate guverna si altfel decat s-a facut in ultimii 25 de ani si ca promisiunile pe care le-am facut in campania electorala putem sa le ducem pana la capat", a declarat, luni seara, la TVR 1, Olguta Vasilescu, potrivit euractiv.ro Calamitatile naturale devin tot mai imprevizibile, complicate ca forma si proportie si costisitoare ca impact. Urmarile lor sunt insa de cateva ori mai dificile in tarile confruntate cu coruptie endemica, resurse limitate si/sau incompetenta raspandita in randul autoritatilor publice. Ninsorile abundente din Moldova, care au paralizat tara timp de 2 zile (20-21 aprilie 2017), au scos in evidenta, in mod repetat, cat de fragil este statul si ca urmare cat de vulnerabili pot deveni cetatenii. Urmeaza dezbateri lungi privind gradul real de pregatire si eficienta autoritatilor publice centrale, dar si a celor locale, in gestionarea situatiilor exceptionale. Cele mai recente intemperii au demonstrat insa ca autoritatile locale (de exemplu, in Chisinau) nu sunt deocamdata capabile sa reduca impactul dezastrelor naturale prin activitati preventive, precizeaza Contributors Curtea Europeana tocmai a contrazis propaganda lui Dragnea din ultimele trei luni. De la inceputul anului, PSD si trompetele sale media iti tot spun ca trebuie musai data o lege a gratierii pentru ca, altfel, din cauza aglomeratiei din inchisori, Romania va fi condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului la o amenda de 80 de milioane de euro. Si, evident, banii astia ar putea fi folositi pentru alte chestii mai utile romanilor, cum ar fi spitale, biserici, drumuri, in fine, bullshitul de rigoare. Desigur, toata lumea de pe planeta s-a prins ca PSD & company nu urmaresc altceva decat sa-si scoata prietenii din inchisoare, cum ar fi Dan Voiculescu. Sau sa blocheze intrarea altora la mititica, spre exemplu Liviu Dragnea. Acum insa a aparut si mult asteptata decizie a CEDO care demonteaza practic, bucata cu bucata, toata propaganda ticaloasa a puterii, noteaza Vice Elena Calistru, Funky Citizens, a prezentat marti o serie de stiri false despre UE raspandite in mass-media si in social-media si identificate de participantii la conferinta "EUROPE Check this out!" - Confruntarea Euro-miturilor. Partea a II-a: Fact-cheking - Zece mituri despre UE: Elena Calistru, Funky Citizens: 1. UE ne distruge cultura, traditia, religia. In realitate, UE isi propune prezervarea culturii si traditiilor din statele membre, inclusiv atunci cand ia decizii. 2. UE da produse mai proaste in Estul Europei. 3. UE ne obliga sa ardem viile. Partial e adevarat, sustine un jurnalist din presa locala, explicand ca nu se pot da bani europeni pentru viile ¬nenobile¬, astfel ca pentru a obtine finantare trebuie schimbate soiurile. Un alt jurnalist sustine ca prevederea nu se aplica persoanelor fizice, informeaza parlamentor.ro