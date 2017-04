Politic show: Ponta, atac la adresa Ralucai Turcan: Pare ca detine acelasi numar de neuroni cu Vanghelie; Detaliul care ii da de gol pe Dragnea si Ponta; Dragnea, lucrat de parlamentarii PSD? "Oamenii se sfatuiesc cu mine"

Victor Ponta sustine, intr-o postare pe Facebook, ca o comisie de ancheta privind alegerile prezindentiale din 2009 trebui sa "treaca cat mai repede la aflarea adevarului", criticand-o dur pe Raluca Turcan, despre care a spus ca "detine acelasi numar de neuroni cu Vanghelie", de vreme ce-n 2009 l-a sustinut pe Traian Basescu, iar acum este impotriva anchetei. "Acum cred mai mult ca oricand ca aceasta comisie de ancheta parlamentara trebuie facuta cat mai repede! Nu cred ca se refac alegerile din 2009, dar putem sa aflam mai mult despre implicarea intr-o competitie electorala democratica a unor institutii si persoane care nu au nici dreptul, nici atributiile legale de a se implica - si asta este foarte important de stabilit pentru viitoarele alegeri prezidentiale din Romania", a scris Victor Ponta pe pagin sa de Facebook, arata Adevarul Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri componenta celor 94 de grupuri de prietenie cu statele lumii, trei dintre acestea fiind infiintate in aceasta legislatura. La grupul parlamentar de prietenie cu Australia presedinte va fi deputatul PSD Eugen Bejinariu, senatorul PSD Claudiu Manda va fi la sefia grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei, iar la grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativa a Braziliei va fi presedinte deputatul PSD Dumitru Chirita, din acest grup facand parte si seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres. Grupul parlamentar de prietenie cu India va fi condus de deputatul PSD Ana Birchall, iar grupul de prietenie cu Republica Turcia - de deputatul PSD Victor Ponta, anunta EVZ. . Chiar daca in ultima vreme s-a mai calmat, conflictul deschis dintre Liviu Dragnea si Victor Ponte este departe de se fi terminat. Fostul premier recunoaste senin ca nu mai vorbeste cu Liviu Dragnea, pentru ca are lucruri mai bune de facut. "Nu m-am impacat cu Liviu Dragnea. Daca nu a mai zis trasnaile alea ca sunt platit de Soros inseamna ca avem ratiune. Nu vorbim insa, nu suntem prieteni, nu dialogam si nu e cazul. Am lucruri mai bune de facut decat sa ma cert cu Liviu Dragnea in fiecare zi.", a spus Ponta la Romania TV. Ponta a dezvaluit, in acelasi timp, ca are discutii dese cu mai multi din ministrii din cabinetul Grindeanu. "Ati vazut ce bine e ca nu ma consulta Liviu Dragnea, deci nu ma intrebati pe mine ce face domnul Dragnea. Au fost ministri care mi-au zis sa le zic cum e acolo sau dincolo, dar sa nu stie Liviu Dragnea", a mai spus el, potrivit EVZ Vicepresedintele comisiei de Buget din Senat Florin Citu a declarat miercuri ca are informatii conform carora fostul ministru Darius Valcov este "mult mai prezent" in Ministerul de Finante decat actualul ministru Viorel Stefan. "Ce rol are Darius Valcov in aceasta institutie, pentru ca, pentru ca in ultima perioada este mult mai prezent in Ministerul de Finante, este prezent la sedintele tehnice si, din cate stiu, sunt acolo si informatii secrete de serviciu, care nu ar trebui sa fie date asa, peste tot. Mi s-a confirmat prezenta lui fizica in Ministerul de Finante. Nu stiu cine i-a aprobat", a declarat senatorul PNL Florin Citu, citat de Gandul Multi americani au votat cu Donald Trump pentru ca era nou in politica. Si-au dorit un presedinte din afara establishment-ului. Ce politica externa a dus pana acum Donald Trump? De la Washington, Miodrag Soric. Cel mai bine este vazuta politica externa a lui Trump de catre Eric Gomez, de la fundatia conservatoare "Cato". Acesta considera ca politica externa dusa de Trump nu se deosebeste foarte mult de cea a precedesorului sau, Barack Obama. Trump, spune Gomez, actioneaza cu o combinatie de presiuni politice, diplomatice si militare. Dar problema mai mare este ca nu e previzibil, ca se razgandeste des. Iar motivul ar fi ca Trump nu intelege situatia internationala, e de parere analistul, precizeaza Deutsche Welle