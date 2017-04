Politic show: Megascandalul liberal trece muntii in Ardeal; Busoi, despre pierderea alegerilor: "PNL s-a batut singur"; Am intrebat lideri PSD de ce vor sa scoata in strada oameni impotriva gay-ilor din Romania

Asteptat sa-si anunte candidatura la sefia PNL, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a amanat raspunsul, dupa ce Lucia Varga, contracandidata sa la sefia PNL Bihor, l-a acuzat ca el e principalul vinovat pentru "inrosirea" judetului si pierderea presedintiei Consiliului Judetean. Alegerile pentru PNL Bihor au avut inca de la anuntarea candidaturilor un final previzibil. Castigator a iesit Ilie Bolojan, primar al municipiului Oradea si fost secretar general al PNL, in conditiile in care acesta avea un contracandidat fara putere politica: Lucia Varga. Miza alegerilor din PNL Bihor a fost alta: anuntul lui Bolojan referitor la candidatura pentru sefia marelui PNL. Mai precis, liberalii din Ardeal asteptau ca Bolojan sa spuna cu subiect si predicat faptul ca e gata sa intre in upta cu Ludovic Orban si Catalin Predoiu, noteaza Adevarul Secretarul general al PNL, Cristian Busoi, a declarat, joi, la Constanta, ca PNL trebuie sa ramana unit dupa congresul din luna iunie, pentru ca "orice diviziune este profund gresita", iar PNL, inainte de a fi invins de PSD, la ultimul scrutin electoral, "s-a batut singur". "PNL trebuie sa ramana unit dupa luna iunie. (...) Ideea ca se poate taia PNL in doua este cel putin la fel de gresita ca si ideea ca Romania se poate taia in doua. Nu putem separa in interiorul PNL estul de vest, Clujul de Bucuresti sau Clujul de Constanta. Cred ca trebuie sa fim foarte atenti sa nu producem aceste diviziuni. Destul am avut si avem, din pacate, o diviziune intre vechii PNL-isti si vechii PDL-isti si cred ca orice diviziune care se construieste de tot felul de strategi in interiorul PNL este profund gresita, a declarat Cristian Busoi, potrivit Gandul PSD isi va mobiliza electoratul sa iasa la vot pentru Referendumul initiat de Coalitia pentru Familie. "Nu sunt rasist, dar..." Asta-i genul de fraza pe care orice rasist care se respecta trebuie sa o detina in portofoliul propriu, atunci cand are de gand sa se implice in dezbateri sau discutii in contradictoriu. Expresia in cauza se arunca intotdeauna la inceputul argumentatiei. Cand discutia atinge tematica gay vs. familia traditionala, fraza-standard a politicianului roman devine "fiecare are dreptul sa faca ce vrea in dormitor, dar..." Dar sa punem putin context. VICE: Sunteti de acord cu solicitarile Coalitiei pentru Familie? Niculae Badalau: Sigur ca sunt de acord cu aceasta initiativa de modificare a Constitutiei. Dupa mine, familia este substanta societatii, stalpul de baza al societatii. Si asa e normal. Sa pomenesc si de amante?, scrie Vice Saptamana trecuta, Serban-Constantin Valeca, responsabil pentru cercetare si inovare in Guvernul Grindeanu, a stabilit, prin ordine de ministru, noua componenta a consiliilor consultative. Presa, dar si o parte a comunitatii academice, au reactionat deja prin comentarii foarte critice la publicarea ordinelor amintite. Printre altele, ministrului Valeca i se reproseaza faptul ca nu a organizat o dezbatere publica autentica premergatoare acestor decizii si ca a ignorat aproape in totalitate cele mai importante universitati din Romania, membre ale consortiului Universitaria, aflate nu doar in topul numarului de studenti si cadre didactice, ci si in cel al clasamentelor stiintifice nationale. Astfel, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj are in cele patru consilii consultative doar un singur reprezentant, dintr-un total de 96, informeaza Contributors Forfota mare pe taramul justitiei moldovenesti. Izolatorul Centrului National Anticoruptie (CNA) s-a umplut cu functionari de prim rang, de o singura culoare politica, suspectati de coruptie. Pe de alta parte, procurorii au oferit joi detalii noi despre presupusa tentativa dejucata de asasinat a controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, lider al PDM, care controleaza momentan puterea. Purtatorul de cuvant al CNA anunta miercuri ca izolatorul centrului s-a umplut. In ultima perioada au fost retinuti, fiind suspectati de coruptie, mai multi demnitari de prim rang din Guvern si de la Primaria Chisinau. In total, este vorba de 70 de arestati. 22 se afla in izolatorul CNA, 40 - in arest la domiciliu, 7 - la Directia Politie si 1 - in Penitenciarul nr.13.O buna parte din cei aflati in arest au ajuns in functiile de care se presupune ca ar fi abuzat pe linia politica a Partidului Liberal, PL fiind parte a actualei guvernari, controlate de PDM, scrie Deutsche Welle