Politic show: Duel pe tocuri in PNL: Culisele disputei Gorghiu - Turcan; Un deputat PNL intra in greva japoneza si ameninta cu greva foamei; Le Pen vrea sa-i vrajeasca pe toti

va aloca zero bani pentru Alba Iulia, o sa-mi rezerv dreptul de a protesta in greva foamei spre dispretul dumneavoastra", a spus Florin Roman, in plenul Camerei. El a acuzat, anterior, faptul ca PSD, ALDE si UDMR saboteaza proiectele destinate Centenarului Unirii, potrivit

Fostul presedinte al ASF, Dan Radu Rusanu, a declarat, miercuri, la evenimentul de lansare a cartii sale, intitulate "Mai sunt judecatori la Berlin", ca nu se mai reintoarce in politica, el aratand ca ce a avut de spus in politica a spus pana in februarie 2014. "Va fac doua promisiuni, si de obicei ma tin de cuvant: este prima si ultima carte pe care o scriu; nu vreau sa devin membru al Uniunii Scriitorilor. Si, in al doilea rand, nu ma mai reintorc in politica. Generatia noastra cred ca a trecut. E randul celor mai tineri. Si ce am avut de spus in politica am spus pana in februarie 2014", a spus Rusanu. Dan Radu Rusanu a lansat, miercuri, volumul "Mai sunt judecatori la Berlin", in Aula Bibliotecii Centrale Universitare, tema cartii fiind legata de activitatea sa politica, dar si de problemele sale in Justitie, noteaza Gandul Curtea Constitutionala va dezbate joi pentru a cincea oara Legea care ii interzice unui condamnat penal sa aiba o functie in Guvern. Potrivit unor surse juridice, magistratii CCR sunt impartiti in doua tabere, diferenta urmand sa fie facuta de doar un singur vot. Daca judecatorii isi respecta jurisprudenta, Legea de functionare a Guvernului ar trebui sa pastreze criteriile de integritate. Magistratii Curtii Constitutionale (CCR) vor decide joi daca Legea de functionare a Guvernului, care in acest moment ii interzice unui condamnat penal sa faca parte din Executiv, este constitutionala sau nu, ca urmare a sesizarii Avocatului Poporului Victor Ciorbea. Va putea Liviu Dragnea sa fie premier? Aceasta este adevarata miza a sentintei de azi, in conditiile in care liderul PSD, condamnat la doi ani cu suspendare, nu si-a ascuns ambitiile de a conduce Guvernul, catalogand aceasta lege "profund nedreapta", scrie Adevarul Impartirea unor functii in institutii-cheie ale statului a provocat tensiuni intre fostul si actualul presedinte al PNL, Alina Gorghiu si Raluca Turcan. Gorghiu a acuzat-o pe Turcan, intr-o sedinta cu usile inchise, ca a negociat cu PSD-ul In sedinta de ieri a conducerii centrale a PNL, Gorghiu si Turcan s-au certat din cauza functiei de viceguvernator al BNR si a celor de membri in Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), Curtea de Conturi si Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). "Turcan a invocat in BPN ca a negociat cu PSD nominal functiile pentru institutii. Eu am vorbit la PSD si ei n-au zis asa ceva. Deci este clar ca a fost o smecherie. Mi se pare ingrozitor sa faci asta ca presedinte al PNL", au spus surse din PNL, pentru EVZ Deputatul PNL Florin Roman a anuntat, miercuri, ca va intra in greva japoneza, de saptamana viitoare, iar de la inceputul sesiunii urmatoare, in septembrie, va intra in greva foamei, arata Mediafax. El a ales acest fel de protest din cauza faptului ca nu s-au alocat fonduri pentru Alba Iulia, in cadrul proiectului privind Centenarul Unirii. "De la cea mai inalta tribuna a Parlamentului va anunt ca incepand de saptamana viitoare voi intra in greva japoneza, iar la inceputul sesiunii, din septembrie, daca GuvernulSefa Frontului National Marine Le Pen se straduieste sa atraga alegatori de toate orientarile politice, pentru a-l invinge duminica in turul decisiv al prezidentialelor pe Emmanuel Macron. Marine Le Pen are o problema: in sondajele de opinie se afla inca cu 40-60 de procente in spatele rivalului Emmanuel Macron. Iar spre deosebire de prognozele pentru prezidentialele din SUA si cele pentru referendumul de Brexit din Marea Britanie, care au indicat rezultatele gresite, sondajele dinaintea primului tur al prezidentialelor din Franta au fost extrem de precise. Le Pen incearca deci sa castige alegatori pe ultima suta de metri, inaintea turului decisiv de duminica, informeaza Deutsche Welle.