Politic show: Amendamente Legea gratierii: Serban Nicolae-Cristescu, schimb halucinant de replici, in direct; Mass-media, inamic sau promotor al culturii de securitate?; Liviu Dragnea cere ministrului Educatiei explicatii in cazul profesoarei date afara

Radu Cristescu (PMP) si Serban Nicolae (PSD) au avut un schimb violent de replici cu privire la controversatele amendamente care gratiaza faptele de coruptie, in direct la Romania TV. "Respect dreptul la opinie, respect parerea fiecaruia. Deocamdata am vazut atacuri pe motiv de antipatie impotriva mea. Imi pare rau ca inclusiv oameni de buna credinta au intrat in acest joc: amendamentele prin care Serban Nicolae vrea sa gratieze coruptii. Am formulat amendamente care se intind pe jumatate din Codul Penal", a inceput explicand criticile Serban Nicolae. Radu Cristescu a rabufnit precizand ca "ma bucur ca este domnul senator aici, poate doamna senator mai degraba prin ceea ce face", facand aluzie la faptul ca liderul PSD nu a mai continuat votarea amendamentelor la presiunea strazii si la cererea lui Liviu Dragnea. Cristescu considera ca Parlamentul a devenit o "turca" dupa ce Serban Nicolae a votat ieri amendamentele, iar astazi s-a abtinut, precizand ca "nu mai are niciun pic de demnitate" si ca "l-a chemat seful la ordini", potrivit dcnews.ro Am decis sa impart pe episoade relatarea despre conferinta la care am participat saptamana trecuta. Articolul de fata va trata problematica mass-mediei, avand in vedere ca evenimentul organizat de Grupul de Studii de Securitate s-a bucurat de prezenta a doi jurnalisti cu experienta, Lucian Mandruta si Ovidiu Nahoi. Au fost o data niste tineri care au dorit sa schimbe Romania...In functie de reusita actiunilor lor, acesta poate fi prolog sau epilog la o poveste despre GSS; asociatie independenta formata din studenti ce si-au folosit cunostintele acumulate in facultate pentru elaborarea unor studii prospective despre tara in care s-au nascut si in prezent traiesc. De-a lungul timpului, profesori universitari, academicieni, militari, diplomati si chiar si politicieni au onorat invitatiile la conferintele organizate de cate acestia. Vineri, 28 aprilie, a venit randul jurnalistilor sa fie speakeri la evenimentul sintetic intitulat "Putere, pace, securitate", scrie Adevarul Profesoara Tunegaru spune, intr-un mesaj in retelele de socializare, ca a fost data afara fara sa fie anuntata, afland de faptul ca nu se va mai ocupa de elevii de la scoala unde preda de pe site-ul oficial titularizare.edu.ro. Liviu Dragnea, liderul PSD, a preluat in cursul zilei de joi mesajul profesoarei Tunegaru cerand public explicatii ministerului Educatiei Nationale: "Am citit urmatoarea postare a unei doamne profesoare din Bucuresti. I-am trimis-o ministrului Educatiei Nationale [Pavel Nastase - n.r.], intrebandu-l cum este posibil asa ceva? Astept cu mare interes raspunsul dumnealui", conform Euractiv.ro In doua articole succesive, publicate in 2015, am subliniat importanta a doua cuvinte-cheie (shall si should), a caror folosire variabila a amenintat decisiv semnarea Acordului climatic de la Paris la sfarsitul anului 2015. In prezent, administratia Trump doreste sa continue indeplinirea promisiunilor facute in timpul campaniei electorale prin luarea unei decizii cu privire la apartenenta Statelor Unite in grupul statelor semnatare ale Acordului climatic. Imediat dupa alegerea sa ca Presedinte, am publicat urmatorul comentariu: "Pozitia domnului Trump in legatura cu Acordul climatic, semnat cu multa fanfara anul trecut in Paris, are o mare doza de bun simt practic: de ce trebuie sa plateasca America $500 milioane anual altor tari sub diverse pretexte climatice, cand banii respectivi ar putea fi folositi acasa, de exemplu, pentru imbunatatirea alimentarii cu apa potabila si a infrastructurii ecologice, prin programe combinate publice-private", noteaza Contributors Dupa protestul de aseara din Piata Victoriei, in Comisia juridica a Senatului s-a revenit asupra votului de miercuri care permitea gratierea faptelor de coruptie. Gratierea este o forma de clementa care la orginea ei (regala) nu pretindea justificari. Dar gratierile colective practicate in democratiile moderne si asezate in puterea parlamentelor au nevoie de incadrari mai precise. Chiar daca nicaieri nu exista instructiuni pentru cum se face o gratiere, societatea reclama ca la temeiul ei sa fie asezata o ratiune inteligibila. Nu se mai pot da gratieri doar in virtutea puterii. Lumea doreste explicatii si manifestatia de aseara din Piata Victoriei a fost ilustrarea cea mai elocventa a acestui fapt. Adevarul este ca si o gratiere individuala care tine de autoritatea presedintelui se cere intr-un fel sau altul argumentata. Nu exista o cerinta formala, dar lumea doreste sa inteleaga ratiunea din spatele gestului, informeaza Deutsche Welle