Politic show: Sorin Grindeanu, dupa victoria lui Emmanuel Macron: Veste buna pentru Europa si pentru Romania; Ion Iliescu nu intelege protestele "anormale" din ultima perioada; Geoana: Al doilea mandat al lui Basescu, ilegitim

Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat pentru Mediafax ca nu intelege cine este "in spatele" protestestului anuntat pentru duminica seara, apreciind insa ca "sunt indivizi si forte interesate sa cultive discordia". "Asta ne trebuie acum, in loc sa strangem randurile in jurul unui guvern care incearca sa aseze lucrurile cu chizbuinta? Nu inteleg cine e in spatele acestei miscari si ce urmaresc in ultima instanta. Este regretabil", a declarat Ion Iliescu, pentru Mediafax. Fostul presedinte al Romaniei a catalogat ca fiind "anormale" protestele anuntate pentru duminica. "Din asta avem doar de pierdut cu totii. In loc sa strangem lucrurile si sa cautam sa sprijinim fortele care inceaca sa construiasca ceva in aceasta tara, iata sunt indivizi si forte interesate sa cultive discordia. Nu inteleg cine este interesat in asa ceva", a adaugat Ion Iliescu, citat de Gandul. Mircea Geoana, fost candidat la prezidentialele din 2009, a facut o serie de acuzatii extrem de grave la adresa unor institutii ale statului. "Diferenta reala era de cateva sute de mii de voturi (intre cei doi candidati la prezidentiale - n.red). Votul s-a furat din tara", a declarat Mircea Geoana, la Antena 3. "Nu ii doresc nimanui sa treaca prin ce am trecut eu", a mai fostul candidat al PSD la presedintie. "Ceva a fost necurat si in diaspora, dar grosul s-a furat din tara. Cand au inceput sa-mi spuna colegi din tara ca n-au vazut in viata lor tone de mancare aruncate prin curtile oamenilor, alti colegi imi spuneau ca se cumpara voturile tiganilor la sume incredibil de mari. Rezerva de voturi pe care o aveam nu avea cum sa fie influentata nici de un milion de pui congelati", a mai spus Mircea Geoana, potrivit EVZ. Mircea Geoana a declarat duminica seara, la Antena 3, referitor la alegerile prezidentiale din 2009, ca cel de-al doilea mandat al lui Traian Basescu este "ilegitim", existand indicii cu privire la un demers coordonat si organizat de fraudare si de influentare a scrutinului. Fostul social-democrat a tinut sa precizeze ca in PSD a existat "coloana a cincea a lui Basescu". "A existat coloana a cincea a lui Basescu in PSD. Sunt lucruri triste, pentru ca intr-un fel este evident ca mandatul doi al lui Traian Basescu este ilegitim, este evident ca exista indicii cu privire la un demers coordonat si organizat de fraudare si de influentare a alegerilor prezidentiale din 2009. Acest lucru este fara dubiu. Cred ca a existat o actiune coordonata, spun cu toata rezerva faptului ca corb la corb nescotandu-si ochii, dovezile dupa atatia ani de zile sunt cel mai greu de obtinut, dar cred ca nu a existat institutie a statului roman care sa aiba de-a face direct sau indirect cu alegerile, sa nu fi fost implicata", a precizat Mircea Geoana, care a pierdut alegerile prezidentiale din 2009, in turul al doilea, in fata lui Traian Basescu, scrie Adevarul Fostul presedinte Traian Basescu spune ca alegerea lui Emmanuel Macron ca presedinte al Frantei era de asteptat, "un rezultat previzibil", adaugand ca marea problema va fi gestionarea victoriei. Traian Basescu spune ca Macron va avea situatii foarte dificile de gestionat la inceputul mandatului, atat in plan intern, in privinta asigurarii suportului parlamentar pentru sustinerii unui guvern, cat si in ceea ce priveste angajamentul sau privind reforma la nivelul UE. "Nimic nou sub soare, era rezultat previzibil. Marea problema este cum reuseste sa gestioneze victoria. Adica, in iunie are alegeri pentru Camera inferioara, cea cu care ar trebuie sa-si gaseasca solutiile politice sa sustina un guvern. Problema lui Macron e ca nu are un partid, e infiintat foarte proaspat si are putine structuri teritoriale. Exista chiar riscul sa nu poata depune liste in toata Franta la alegerile care vor fi in iunie", a declarat pentru Agerpres fostul presedinte Traian Basescu.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminica seara, ca victoria lui Emmanuel Macron este o veste buna pentru Europa si pentru Romania, apreciind ca, astfel, a fost descurajat anti-europenismul si extremismul. "Felicitari lui Emmanuel Macron pentru victoria istorica la alegerile prezidentiale din Franta! Astazi, cetatenii francezi descurajeaza anti-europenismul si extremismul. Aceasta victorie este o veste buna pentru Europa si pentru Romania", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook. Emmanuel Macron, candidatul organizatiei civice En Marche! (In Miscare!, social-liberala), a castigat scrutinul prezidential din Franta, obtinand 65,1% din voturi, potrivit proiectiilor realizate in functie de sondajele efectuate la iesirea de la urne, informeaza ziarele Le Monde si Le Figaro. Marine Le Pen, reprezentantul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a obtinut 34,9% din voturi, potrivit proiectiilor realizate de Institutul Ipsos/Sopra Steria, arata Gandul.