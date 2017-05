Politic show: Predoiu ii cere lui Busoi sa nu mai fie si "jucator si arbitru" si sa renunte la functia de secretar general al PNL; Plahotniuc si Dodon vor sa lipseasca cetatenii de posibilitatea de a-i debarca pe cale pasnica; Iohannis: Prima tema de negociere a UE cu Marea Britanie priveste cetatenii

Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu i-a cerut, luni, secretarului general interimar, Cristian Busoi, sa renunte la functia de SG PNL, dupa ce acesta si-a anuntat candidatura la sefia partidului, invitandu-l sa nu mai fie si "jucator si arbitru", au declarat surse, pentru Mediafax. Ulterior, liberalul a confirmat informatiile, precizand ca, intr-adevar, "asa ar fi corect" si ca Busoi i-a raspuns ca se va gandi la aceasta solicitare. Catalin Predoiu i-a cerut lui Cristian Busoi sa renunte la functia de secretar general interimar, dupa ce acesta si-a anuntat in sedinta Biroului Politic National candidatura la sefia partidului, au declarat pentru Mediafax, surse din PNL. Cristian Busoi a afirmat ca va reflecta la propunerea lui Catalin Predoiu de a nu mai fi si "arbitru si jucator" in cursa pentru presedintia PNL, sustinand insa ca de organizarea alegerilor se ocupa Comisia de organizare, nu secretarul general, potrivit surselor citate, anunta Gandul Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca prima tema a negocierilor ce se vor purta cu Marea Britanie, in cadrul Brexit, o reprezinta cea legata cetateni si drepturile acestora, adaugand ca se va implica foarte puternic in acest proces pentru a se asigura ca drepturile romanilor de acolo sunt respectate. Seful statului a subliniat ca discutiile pe acest subiect se vor purta de catre UE in format de 27 de tari pe o singura voce, intr-un format de tip echipa. "Romanii care s-au stabilit in Marea Britanie sau care au ales resedinta in Marea Britanie sunt, sigur, la mijloc, sunt oarecum victimele acestor discutii si nu sunt singurii. Existenta pietei unice cu cele patru libertati a facut ca milioane de europeni sa se mute, sa-si gaseasca loc de munca in alta tara, pornind de la premisa ca aceste libertati sunt bine definite, raman in valoare, si, probabil, pe timpul vietii lor nu se va schimba nimic, relateaza Adevarul. Este omul care s-a opus intrarii lui Ciolos in USR si a reusit sa-si atraga antipatii de la unii membri de partid care-l acuza de sabotaj. Matei Paun, seful de campanie al lui Nicusor Dan, personajul din umbra al USR, care a preferat, pana acum, sa nu apara public, isi explica, intr-un interviu, pozitiile sale ideologice si simpatiile geopolitice, din cauza carora a fost etichetat, in spatiul public, drept "controversat''. Fara a fi membru USR, Paun nu a fost de acord cu intrarea lui Dacian Ciolos in partid, pentru ca asta ar fi reprezentat "o scurtatura'' pentru partid. Asta l-a facut protagonistul unor disensiuni in interiorul USR. Acuzat des de simpatii pro-ruse, Paun isi explica viziunile: Rusia si America sunt doua tari pe care le gaseste mai degraba "asemanatoare'', decat diferite, iar el este adeptul scolii de gandire realiste in relatia cu Rusia, arata Vice. Plenul Senatului a decis, aseara, retrimiterea la Comisia Juridica a legii privind gratierea unor pedepse, pentru o saptamana. Sedinta a fost marcata de protestul mai multor deputati USR, printre care Nicusor Dan si Cosette Chichirau, care au intrat in plen cu pancarte pe care scria "Respingeti Legea gratierii". Marele absent al sedintei a fost presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Fostul presedinte Traian Basescu a apreciat ca legea ar trebui retrasa de Guvern. "Este atat de prost facuta, incat obiectivul pe care il realizeaza este sa elibereze, estimez eu in forma in care este acum, hoti din domicilii, din curti, din autobuze, din societati comerciale, iar pe de alta parte sa tina in continuare incarcerati medici, profesori", a spus el, potrivit EVZ Democratii si socialistii, impreuna cu grupul popular-europenilor (grupul Leanca) din Parlamentul de la Chisinau s-au inteles sa sustina initiativa presedintelui pro-rus Igor Dodon de schimbare a sistemului electoral. Democratii (care controleaza puterea), condusi de oligarhul Vlad Plahotniuc, au adunat 850 000 de semnaturi in sustinerea initiativei lor privind introducerea sistemului uninominal de vot, au antagonizat societatea cu o campanie mediatica, prin intermediul presei controlate, care a durat doua luni, au organizat dezbateri publice privind sistemul uninominal si nu s-au lasat convinsi ca este periculos acum pentru Moldova, iar in cele din urma, in doar 10 minute, au imbratisat initiativa lui Igor Dodon prin care se propune introducerea sistemului electoral mixt - o initiativa care nici macar nu a fost discutata public pana acum, relateaza Deutsche Welle