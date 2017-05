Politic show: Clotilde Armand nu candideaza la sefia USR; Mesajul Presedintelui Romaniei de 9 Mai; Un fost ministru din Guvernul Ciolos mi-a spus ce urmeaza sa faca tehnocratii in politica

Ce functie tinteste consiliera si pe cine sustine pentru presedintia partidului. Desi in urma cu aproximativ o luna spunea ca ia in considerare o candidatura la presedintia USR, Clotilde Armand s-a hotarat sa nu se inscrie in cursa pentru cea mai importanta functie din partid si isi doreste sa fie vicepresedintele formatiunii. "Nu, pana la urma nu o sa candidez la presedintia partidului, o sa candidez ca vicepresedinte. Am explicat ca ma voi dedica administratiei locale si extinderii USR si eu consider ca pentru acest scop este suficient sa fiu vicepresedinte", a declarat Armand pentru Gandul. Consiliera e de parere ca partidul trebuie sa se concentreze mai mult pe activitatea la nivelul intregii tari, nu doar pe ceea ce se intampla la Bucuresti, pentru ca doar asa poate capata greutate si isi poate atinge scopurile, noteaza Gandul Presedintele Klaus Iohannis in plenul Parlamentului: "Nu exista alta optiune pentru Romania decat dezvoltarea in cadrul unei Uniunii solidare si puternice". Presedintele Klaus Iohannis a rostit un discurs astazi in plenul Camerelor reunite in care a insistat, asa cum ne asteptam, asupra tematicii integrarii europene. Interesant ni s-a parut mai ales ca a raspuns unor obiectii, critici sau reticente mai curand nerostite, dar care se fac totusi simtite in viata publica romaneasca. Chiar daca sondajele de opinie continua sa semnaleze un nivel ridicat de incredere al cetatenilor romani in UE, unul mai ridicat decat in majoritatea tarilor membre, constructia europeana tinde sa fie pusa si aici la indoiala, in diferite chipuri indirecte sau in discutii private care nu au un ecou public imediat. Presedintele a parut prin urmare sa dea o replica mai curand acestor critici mute sau aluzive decat celor spuse direct, scrie Deutsche Welle Dragos Pislaru a fost ministrul Muncii in timpul guvernarii tehnocrate, acum este vicepresedinte al Platformei Romania 100, infiintata de fostul premier, Dacian Ciolos. Au fost romani care i-au plans pe tehnocrati, cand au trebuit sa plece de la guvernare si sa-si lase fotoliile pentru dosurile pesedistilor. Apoi a fost pus in aplicare conceptul inedit cunoscut sub numele de "noaptea, ca hotii" si atunci a devenit clar pentru cei mai multi indecisi ca lunile tehnocrate din Victoriei au fost parfum fata de ce ni se promitea acum. Intre timp, legea gratierii s-a tot plimbat, in Parlament se voteaza schimbarea Constitutiei si Dragnea se pozeaza cu stiuca si Grindeanu. In timpul asta, Dacian Ciolos impreuna cu o parte din tehnocratii care au prins gustul guvernarii au inregistrat oficial Platforma Romania 100, cu scopul declarat de a "promova participarea activa in viata publica in baza principiilor Patformei Romania 100". Gasesti cele zece principii pe site-ul asociatiei, conform Vice Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 232 voturi "pentru", 22 de voturi "impotriva" si 13 abtineri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei. Potrivit centralizatorului, dintre cele 22 de voturi "impotriva", unul a venit din partea PSD, de la deputatul Petre-Florin Manole, doua de la PNL (Mara Mares, Mihai Alexandru Voicu), doua de la UDMR (Botond Csoma si Petru Farago), doua de la ALDE (Anton Anton, Dumitru Lovin) si 15 voturi de la USR (Lavinia-Corina Abu-Amr, Ilie Dan Barna, Tudor Vlad Benga, Oana Mioara Bizgan-Gayral, Cosette Chichirau, Silviu Dehelean, Adrian Octavian Dohotaru, Catalin Drula, Dumitru Lupescu, Liviu-Ionut Mosteanu, Claudiu-Iulius-Gavril Nasui, Cristina-Madalina Pruna, Cristian Gabriel Seidler, Emanuel Dumitru Ungureanu, Cornel Zainea), potrivit Euractiv.ro La scurta vreme dupa ce Donald Trump a castigat alegerile din SUA, unul dintre marii promotori ai Brexit-ului, Nigel Farage, s-a grabit sa fie primul politician european care sa faca o vizita peste ocean pentru a-l felicita. Cu acest prilej, Farage i-a asigurat pe presedintele ales si pe principalul sau ideolog, Steve Bannon, ca e doar o chestiune de timp pana ce Uniunea Europeana se va dezmembra sub asaltul valului populist, nationalist si eurosceptic. Numai ca asteptarile sale s-au dovedit iluzorii. Din contra, am asistat la un efect Trump-Brexit pe invers. In Austria, in Olanda si, iata, acum, en fanfare, in Franta, formatiunile in care isi punea sperantele Nigel Farage au fost infrante in alegeri. Iar in Germania AfD, partid de care se temeau cel mai tare crestin-democratii Angelei Merkel, a suferit un recul semnificativ in sprijinul public, informeaza Contributors