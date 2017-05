Politic show: Premierul Grindeanu, atac la Raluca Turcan: "E ipocrita! Critica doar de dragul de a critica!"; Stan si Bran in Parlament; In Parlament, mai rau ca in mahala. Cum se intrec parlamentarii romani in declaratii jignitoare

Dezbateriile in contradictoriu privind anumite proiecte de lege, discutiile aprinse in comisii sau simple declaratii de presa i-au determinat pe parlamentari sa uite unde sa afla si sa foloseasca in Parlament un limbaj demn de coltul strazii. De la "nespalat", "analfabet" sau "prost" la comparatii cu porcii, poze in chiloti sau gesturi obscene, Parlamentul nu a dus lipsa de nimic in ultimele trei luni. Anul a inceput cu protestele din Piata Victoriei fata de toxica OUG 13, cand mai multi parlamentari au folosit un limbaj cel putin colorat pentru a-i descrie pe manifestanti. Daca OUG 13 a fost abrogata, iar protestele au incetat, parlamentarii nu au renuntat la a adresa, ori de cate ori au avut ocazia, jigniri la adresa celor care le contesta pozitionarea. Astfel, in ultimele trei luni, sedintele de plen, sedintele de lucru din comisii sau din birourile permanente au fost prilejii numai bune pentru schimburi dure de replici si atacuri la persoana. Implicati in acest joc al replicilor acide au fost mai multi parlamentari, de la Traian Basescu si Liviu Dragnea, la Serban Nicolae si Mihai Gotiu, relateaza Adevarul Nicolae Bacalbasa se lauda si ca ar fi pedepsit oameni cu mitraliera, la Revolutie. Ieri, in Camera Deputatilor, s-au petrecut evenimente desprinse din Evul Mediu: 232 de parlamentari au votat pentru initiativa Coalitiei pentru Familie, adica aia care vrea ca familia sa fie compusa exclusiv din "femeie si barbat" si un deputat, crestin si traditional, si-a varsat misoginismul gretos si marlania asupritoare la microfonul Parlamentului. Cu o mana mima laba, cu alta vota DA pentru familie, pentru "femeia inapoi in banca ei". Pe deputatul PSD Galati Nicoale Bacalbasa il stii deja de cand declara ca protestele fata de OUG 13 au fost organizate de agenturi straine, iar el ar fi facut dreptate cu mitraliera in mana. De fapt, il stii de dinainte, de cand erai mai mic si te uitai la Stirile PRO TV de la ora 17.00, cand doctorul Bacalbasa ridica la rang de arta tragicomica orice accident cu alcool si sapa, scrie Vice. Premierul Sorin Grindeanu a criticat-o miercuri seara, la Antena 3, pe sefa interimara a PNL, Raluca Turcan, despre care a apreciat ca este "ipocrita", intrucat "critica doar de dragul de a critica". "Legea salarizarii unitare are aviz pozitiv, in Guvern, inca de saptamana trecuta (...) Doamna Turcan anunta ca o sa vina si PNL cu o lege in oglinda. Consider ca este un lucru extrem de bun! Ii rog pe colegii mei sa fie foarte atenti, fiindca atunci cand masurile au venit in partea aceea s-au taiat salarii si pensii (...) Nu e un lucru rau ingrijorarea opozitiei (...) Cand critica e constructiva este tot ce trebuie, insa cand critici ca maresti salariile medicilor si profesorilor eu nu mai inteleg nimic. Asta e ipocrizie. E critica doar de dragul de a critica", a declarat Sorin Grindeanu, citat de EVZ Ar trebui sa faca declaratii politice in plen, in care sa abordeze subiecte serioase, dar deputatii au ajuns sa rada unii de altii prin intermediul acestora In fiecare zi de marti, primele 90 de minute ale sedintei de plen sunt rezervate pentru declaratiile politice, iar durata interventiei nu poate depasi trei minute. Deputatii din noua legislatura au uitat de caracterul serios al acestor declaratii, astfel incat au ajuns sa rada unii de altii in declaratiile politice pe care le sustin. Unul dintre ei este deputatul PMP Corneliu Bichinet, care a facut o adevarata "obsesie" pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Astfel, ultimele sale declaratii politice l-au tintit pe acesta. Dragnea, contrastant. Bichinet si-a intitulat declaratia din 3 mai "Liviu Dragnea - presedintele PSD-ului, presedintele Camerei Deputatilor - aflat in contrast accentuat cu judetul Vaslui, cu Moldova, tara, Europa, planeta, galaxia", informeaza EVZ. . Ludovic Orban respinge acuzatiile lui Catalin Predoiu, cel care si-a anuntat marti seara retragerea din cursa pentru sefia PNL invocand un blat al sefilor de organizatii, si sustine ca "n-a semnat nimeni in alb, a semnat pe baza unei structuri a motiunii, pe baza unor obiective stabilite, pe baza unor principii care stau la baza functionarii partidului", idei pe care liberalul spune ca le-a si prezentat chiar marti in cadrul unui eveniment de lansare. "Semnarea motiunii de catre o persoana, indiferent ca e presedinte, primar, deputat, senator, presedinte de Consiliu judetean, este o optiune individuala. La mine e chiar mai mult decat atat, trei sferturi dintre presedintii care au semnat motiunea mea au fost mandatati de birourile politice judetene sa semneze motiunea mea", a mai precizat Orban pentru Gandul, referitor la afirmatia lui Predoiu cum ca "simplii membri PNL isi doresc succesul partidului", dar viziunea sa nu coincide vederilor liderilor de organizatii, care si-au fixat deja optiunile fara sa citeasca programul vreunuia dintre candidati, arata Gandul.