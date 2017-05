Politic show: Ce si-au spus vechii rivali Traian Basescu si Adrian Nastase in Parlament; Toate problemele Bucurestiului pe care Firea n-o sa le rezolve niciodata, desi a promis s-o faca; Deputat PSD, atac la Dragnea din cauza "executarii" lui Serban Nicolae

. Fostul presedinte Traian Basescu si fostul premier Adrian Nastase s-au intalnit in Parlament, cu ocazia discursului sustinut joi de presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker. Dintr-o gafa a protocolului, Nastase a fost asezat chiar langa Basescu, tocmai omul pe care il considera vinovat pentru ca a facut puscarie. Ce si-au spus? Adrian Nastase a povestit, la Antena 3, ce a vorbit cu Traian Basescu, omul care l-a invins la alegerile prezidentiale din 2004. ''Si eu am fost surprins ca am fost asezati unul langa altul pentru ca presedintii Emil Constantinescu si Ion Iliescu nu au putut veni. Am incercat sa ne comportam civilizat la un eveniment care nu era pentru noi si frustrarile noastre. Nu cred ca Traian Basescu era afectat, nu cred ca era emotionat, nu este stilul lui'', a spus Adrian Nastase, noteaza Adevarul . Nu cred ca a existat primar al Bucurestiului care sa mimeze cu mai mult talent munca si preocuparea pentru soarta orasului, decat Gabriela Firea. Primarita Capitalei anunta zilnic chestii noi, la tv, pe pagina sa de Facebook, face planuri marete, lanseaza concursuri nationale. Nici nu s-au terminat inca glumele facute pe seama logoului declarat castigator al Bucurestiului (primul acuzat de plagiat, al doilea, pur si simplu, o tampenie), ca Firea vorbeste despre o noua competitie de importanta vitala pentru locuitorii Capitalei. Este vorba despre un concurs pentru gasirea celor mai potrivite porti care sa fie montate la cele 12-13 intrari ale Bucurestiului. Da, ai inteles bine, primarita vrea ca la fiecare intrare in oras sa fie o poarta. Cum aveau probabil cetatile pe vremuri, alta comparatie nu-mi vine acum in cap, scrie Vice Liviu Plesoianu, deputat PSD de Bucuresti, promovat tot mai des pe pagina in limba romana a agentiei Sputnik, principalul instrument de propaganda a Kremlinului, a catalogat decizia conducerii PSD de sanctionare a senatorului Serban Nicolae drept o "executare" si o hotarare "halucinanta". Critici la adresa lui Liviu Dragnea au curs, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, din partea mai multor politicieni si jurnalisti vorbitori frecvent despre abuzurile Justitiei. Conducerea extinsa a PSD a decis, miercuri, la propunerea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sanctionarea senatorului Serban Nicolae cu pierderea functiilor de sef al Comisiei juridice, respectiv lider al grupului PSD. Totodata, Comitetul Executiv al PSD a hotarat inlocuirea lui Nicolae cu Robert Cazanciuc la sefia Comisiei juridice, fapt care a starnit critici si discutii aprinse in studiourile televiziunilor conduse de Sebastian Ghita si familia Voiculescu, potrivit Digi24 Aflat la Bucuresti, Jean-Claude Juncker si-a propus sa combata susceptibilitatile romanilor legate de pozitia lor in Uniunea Europeana si temerile legate de proiectul Europei cu doua viteze. Am asistat astazi in Parlamentul de la Bucuresti la un moment, oarecum surprinzator, de pax europaea, in care toti fostii lideri politici si cei actuali, dezbinati de rivalitati acerbe si rani nevindecabile, au stat la aceeasi masa spre a celebra apartenenta Romaniei la UE si a onora prezenta presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Fostul premier Adrian Nastase avea loc chiar langa fostul presedinte Traian Basescu, invitat a fost si fostul premier Victor Ponta si putem presupune ca regia aceasta a fost studiata si acceptata de actorii de prim rang. Traian Basescu, cel putin, amintea in discursul sau contributia pe care a avut-o Adrian Nastase la admiterea Romaniei in Uniunea Europeana si a primit in schimb aplauzele majoritatii, conform Deutsche Welle Informatizarea administratiei publice din Romania s-a impotmolit in coruptie, dezorganizare si stupiditate. Statul roman a ratat intrarea in epoca digitala. Anul trecut, cand eram la Cancelaria Prim-ministrului Ciolos, am demarat un proces de debirocratizare, numit de presa Comisia de Taiat Hartii. A fost un efort urias, s-a lasat cu o ordonanta de urgenta (41/2016) si mai multe ordine de ministri, asumate de colegii de cabinet (mai ales la Ministerul Muncii, la Finante si eu insumi, ca ministru al Fondurilor Europene, ulterior). Totusi nu am reusit sa urnim lucrurile atat cat ne-am dorit. Prietenii si cititorii de pe Facebook ne spuneau: dati, domle, o lege simpla: statul nu are voie sa iti mai ceara un document care se afla/poate fi emis de o alta institutie a statului. Cu aceasta idee am plecat la drum, informeaza Contributors