Politic show: Dragnea invita UDMR sa intre la guvernare. Raspunsul lui Kelemen; Nicusor Dan i-a facut vant lui Ghinea din conducerea USR si il invita pe Ciolos intr-o functie cheie; Liviu Dragnea, despre posibilitatea de a candida la alegerile prezidentiale: Vom avea aceasta discutie in 2019

Seful PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, ar fi un presedinte mai bun, daca ar fi "mai comunicativ". Prezent intr-o emisiune la postul Romania TV, liderul social-democrat a fost intrebat ce fel de presedinte ar fi. In acest context, el a afirmat ca ar fi un presedinte "roman". In ceea ce il priveste pe Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a aformat ca presedintele "gandeste romaneste". "Il simt, cred ca este un om de buna credinta si ca gandeste romaneste. Daca ar fi mai comunicativ si mai deschis, cred ca ar fi un presedinte mult mai bun. Presedintele Romaniei trebuie sa gandeasca romaneste, trebuie sa arda pentru romani. Sa fie mult mai deschis pentru ca romanii sunt mai deschisi, mai vii", a mai spus Liviu Dragnea, citat de Romania Libera. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca a inteles mesajul liderului PSD, Liviu Dragnea, spunand ca nu este inca momentul sa spuna "nici da, nici ba", "Nu raspundem astazi, a fost o oferta, eu nu am raspuns nici macar si nici nu adus vorba cand am citit raportul politic despre propunerea lui Liviu Dragnea. Eu cred ca, in acest moment, important este sa vedem daca putem da un continut colaborarii noastre parlamentare. Nu e momentul sa dam un raspuns, am inteles mesajul, cand va fi momentul vom da un raspuns, astazi nu este cazul sa spunem nici da, nici ba. Eu vreau sa vad daca reusim sa umplem de continut acea colaborare parlamentara semnata in decembrie, la inceputul mandatului electoral", a spus Kelemen, citat de Gandul. Nicusor Dan a fost reconfirmat in functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania in cadrul Congresului USR care a avut loc, sambata, la Cluj- Napoca, el obtinand 173 de voturi. La Congres s-a inregistrat si o situatie inedita. Cristian Ghinea, fost ministru in cabinetul Ciolos si actual secretar al Camerei Deputatilor, nu a reusit sa obtina functia de vicepresedinte. Pentru a saptea pozitie de vicepresedinte Cristian Ghinea si Raluca Amariei, presedintele USR Sibiu au obtinut acelasi numar de voturi, 143. La reluarea votului, Ghinea nu a mai obtinut decat 55 de voturi, in timp ce contracandidata sa, Raluca Amariei, a inregistrat 135. Cristian Ghinea a fost cel care a facut lobby in partid pentru aducerea lui Dacian Ciolos nu doar ca simplu membru, ci pentru a-l conduce. Ulterior, fostul premier i-a cerut lui Nicusor Dan sa nu-i mai pomeneasca numele, iar Nicusor Dan s-a aflat in acea minoritate care nu l-a vrut pe Ciolos in USR, scrie EVZ. Este posibil ca Valeriu Stoica sa fi simtit nevoia sa dea interviuri pentru a suplini incapacitatea liderilor de azi de a gandi politica, readucand in atentie ideile sale mai vechi privind unificarea dreptei. Intr-un interviu publicat joi, Valeriu Stoica deplangea situatia in care se afla astazi PNL avertizand ca ar putea pierde alegerile prezidentiale din 2019: "PNL are nevoie de o echipa condusa de un presedinte credibil nu doar in interiorul partidului. (...) daca in loc sa inteleaga asteptarile electoratului liberal, PNL va da satisfactie mai ales unor cerinte interne, riscul este sa se diminueze capitalul electoral. Repet, din acest moment am devenit neutru, ca sustinere pentru candidatii la functia de presedinte al PNL, dar niciodata nu trebuie sa ne pierdem speranta." (Gandul) Valeriu Stoica pare a spune ca niciunul dintre candidatii actuali la presedintia partidului nu ar avea calitatile necesare. Ca sustinator al lui Catalin Predoiu, retras recent din competitie, el manifesta acum neutralitatea deceptiei, noteaza Deutsche Welle Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sugerat, duminica seara, ca este prematur sa discute despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale din anul 2019. "Ma gandesc ca vom avea aceasta discutie in 2019. Parerea mea, atat cat am eu experienta politica si cat am invatat eu sa conduc campanii electorale, si nu prea le-am pierdut, este ca cine incepe sa vorbeasca de acum, cine isi face planul de acum, si de la noi din partid si de la alte partide, inclusiv presedintele, va pierde. Cei care isi fac planuri de acum cum sa ajunga candidati si cum sa castige, va dau scris ca vor pierde. Ori nu vor ajunge candidati, ori vor pierde. Nu asa se face, noi ne concentram pe programul de guvernare. Nu vreau sa folosim Guvernul, pozitii pe care le avem, ori programul de guvernare ca un mijloc pentru a convinge oamenii sa luam si functia de presedinte", a precizat Liviu Dragnea, intr-o emisiune la Romania TV, evitand un raspuns direct cu privire la o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, potrivit Romania Libera