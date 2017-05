Politic show: De ce a explodat bomba SIPA acum? O explicatie a unei realitati tabu in Romania ultimilor 27 de ani; "Golden Girls 2.0": Cool, active, femei de succes; UDMR si prezidentialele din 2019

Suspiciunea este intemeiata atata vreme cat acest subiect ramane unul tabu, fie ca este vorba de politicieni, magistrati sau presa. Or, aici ar fi de mentionat trei situatii clare care nu ar fi trebuit sa ramana fara consecinte avand in vedere posibilele abuzuri grave, straine unui sistem democratic functional : 1) Dezvaluirea senina a fostului general SRI Dumitru Dumbrava potrivit caruia justitia este campul tactic al Serviciului; 2) Problema acoperitilor din randul magistratilor, reclamata de vocile din sistem - si aici este de amintit sefa UNJR, Dana Garbovan; 3) Problema protocoalelor dintre SRI si justitie. Nu era de asteptat ca insusi SRI sa vina sa faca lumina in cazurile mentionate, specificul nu-i permite pana la urma. Un raspuns era asteptat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, o institutie opaca total insa, care a clasificat la cel mai inalt nivel informatiile referitoare la subiect, relateaza Gandul. Daca Presedintele Klaus Iohannis manifesta o vadita raceala in relatia cu UDMR, PSD tinde sa-i acorde o mai mare importanta si intrucatva sa ocupe locul pe care l-a jucat CDR in relatia cu ungurii din Romania. E un contrast puternic intre atentia prevenitoare pe care oficialii romani de la Bucuresti au acordat-o congresului UDMR de la finele saptamanii trecute si declaratiile recente ale lui Kelemen Hunor. Intr-o tara in care presedintele, prim-ministrul, seful partidului de guvernamant trimit sau exprima personal mesaje "de prietenie, solidaritate si buna cooperare" pare ciudat ca presedintele Uniunii sa spuna nici mai mult nici mai putin ca "statul de drept este compromis", "separatia puterilor o iluzie" si "drepturile fundamentale incalcate". Kelemen Hunor a spus-o si in Parlament cu cateva ocazii recente, pe un ton de mare gravitate, a repetat-o si la o intalnire cu tineretul din administratia locala, scrie Deutsche Welle. In seara asta m-am vazut cu dna Olguta Vasilescu, pentru ca i-am spus ca vreau sa vedem ce a generat notiunea de plafonare. Suntem in situatia in care, din pacate, legislatia actuala, reglementarea actuala genereaza niste anomalii si nu este foarte simplu. De exemplu, sunt indemnizatii care ajung la 160.000 de lei pe luna pentru cresterea copilului. Cred ca e cam mult, totusi. Sunt indemnizatii care ajung la 140.000 de lei pe luna. Am vazut niste comentarii pe Facebook, sigur, glumete, intreba cineva: domnule, dar, totusi, ii ia pampersi cu diamante, ca sa pui un miliard si jumatate de lei (lei vechi, n.r.) pe luna. Prevederile actuale pot genera astfel de anomalii si sigur ca se si exploateaza, se si profita de actualele prevederi, pentru ca nu e definit bine, corect din ce se calculeaza acel procent de 85%", a spus seful PSD, citat de Romania Libera. Angela Merkel sau Brigitte Macron. Trecute de 60 de ani, aceste doamne respectabile sunt imaginea femeii de tip nou. Insa generatia 60+ se afla in fata unei mari provocari. Da, Brigitte Macron este mai in varsta decat sotul ei. Nu cu doar cateva luni, ci cu 24 de ani! O diferenta de varsta usor mai mica fata de cea dintre presedintele Donald Trump si sotia sa Melania. Si, totusi, in campania electorala de peste ocean, acest aspect n-a fost atat de discutat si de mediatizat cum a fost in Franta. Conform motorului de cautare Google, interesul fata de diferenta de varsta dintre noul presedinte al Frantei si consoarta sa a fost dublu comparativ cu curiozitatea publicului fata de cuplul de la Casa Alba, pe aceeasi tema. Brigitte Macron insasi trateaza aspectul cu umor. Ba chiar a transformat discutia intr-un slogan al campaniei electorale, relateaza Deutsche Welle. Pe fondul dezvaluirilor jurnalistului Dan Andronic de astazi, care sustine intr-un articol publicat in EVZ ca mai multe documente importante din arhiva SIPA au disparut, Liviu Dragnea a inceput sa puna la indoiala capacitatea lui Tudorel Toader sa conduca Ministerul Justitiei. In cadrul unui interviul dat la Antena 3, la Sinteza Zilei, presedintele PSD i-a dat, practic, un ultimatuum colegul sau de partid pentru a rezolva cat mai rapid problema SIPA, il va...demite. "Daca si in acest subiect, acest nou scandal, domnul Tudorel Toader nu va desecretiza raportul si nu va rezolva problema, cu tot respectul pentru pregatirea lui, increderea mea in el va fi 0. In caz contrar, este un om corect. Astept cu mult interes si cu multa curiozitate ", a spus Liviu Dragnea la Antena 3, potrivit EVZ