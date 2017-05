Politic show: Cate mandate de interceptare au aprobat judecatorii in 10 ani; Banalitatea secretului; Ludovic Orban vs. Cristian Busoi. A inceput lupta pentru sefia PNL

Promisa in campania electorala cu insistenta de PSD-ALDE, o lege a raspunderii magistratilor revine in prim-planul dezbaterii publice. Cu statisticile privind mandatele de interceptare in mana, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, reclama "amploarea pe care fenomenul ascultarii telefoanelor a luat-o", sustinand ca legea raspunderii magistratilor "este o garantie ca acestia vor actiona cu mai multa atentie la drepturile si libertatile cetatenilor". Intre 2010 si 2015, instantele din Romania au aprobat mandate peste 100.000 de mandate de interceptare telefonica, potrivit datelor obtinute de profesorul de drept Radu Chirita de la instante. Numarul persoanelor ascultate este aproape triplu estimeaza el. "De regula, pe o cerere figureaza mai multe persoane, rar se intampla sa fie doar unul singur vizat de o cerere si estimez ca, in medie, e vorba de minim 3 persoane pe cerere,", a explicat Chirita, scrie Adevarul Arhiva fostei SIPA si apoi DGPA, un serviciu secret al Ministerului de Justitie desfiintat in 2006, a devenit din nou obiectul unei teribile controverse: Ar trebui arsa sau dimpotriva publicata? Exista in Romania o arhiva secreta cu date compromitatoare despre magistrati? Exista. Martori cei mai credibili sunt chiar aceia care au contribuit la desfiintarea serviciului secret de la Ministerul de Justitie: fostul ministru Monica Macovei si consilierul sau Cristi Danilet. Cu un an inainte ca Monica Macovei sa ajunga intr-o pozitie oficiala, Comisia Europeana semnala problema in termeni care, privind lucrurile retrospectiv, ni se par surprinzator de retinuti: "Stabilirea bazei legale pentru DGPA si numirea unei noi conduceri in decembrie 2003 sunt evolutii pozitive, deoarece SIPA ducea lipsa de transparenta si raspundere si a fost semnalata ca fiind implicata in incalcarea drepturilor omului in inchisori si in exercitarea de influente asupra justitiei" (Raportul pe 2004), noteaza Deutsche Welle Ludovic Orban pare in avantaj la startul bataliei pentru PNL, dar gruparea din jurul lui Cristian Busoi spera sa recupereze diferenta pana la congresul din 17 iunie. Ludovic Orban si Cristian Busoi si-au depus, ieri, candidaturile pentru postul de presedinte al PNL. Prezentarea motiunilor celor doi candidati este momentul in care poate fi masurata sustinerea de care se bucura fiecare in interiorul partidului. Motiunea depusa de Ludovic Orban se intituleaza "PNL-Forta Dreptei" iar la lansare el a fost insotit de cateva zeci de membri PNL. Ludovic Orban a afirmat ca 27 de presedinti de organizatii judetene au semnat motiunea cu care candideaza, facand acest lucru dupa consultarea membrilor organizatiei, si "nu de capul lor". Printre liderii de filiale care il sustin pe Ludovic Orban se numara primarii Oradei si Aradului, Ilie Bolojan si Gheorghe Falca, liderul de la Alba, Mircea Hava, Lucian Bode de la Salaj, Romeo Nicoara de la Satu Mare, Adrian Vestea de la Brasov, potrivit Romania Libera Distinctia intre public si privat este fundamentala pentru civilizatie. Trebuie sa putem face sau spune diverse lucruri unor anumite persoane, si nu altora. Curiozitatea este un instinct uman ascutit prin evolutie - dorim sa aflam anumite lucruri in caz ca ele pot face rau. Tehnologia a bulversat echilibrul dintre instinct si civilizatie. Ea ne tenteaza sa ne publicam online declaratiile si faptele personale, unde par in siguranta, dar nu sunt. Tehnologia le permite totodata Rusiei si altor hackeri (sponsorizati de stat) sa le sustraga, ceea ce ar trebui sa fie dificil, dar de fapt e usor. Curiozitatea face ca, in loc de a evita informatiile sustrase, sa le consumam, dupa care ne declaram revoltati de ipocrizia pe care ar dezvalui-o. Unul dintre primele exemple de acest fel dateaza din 2013, cand au fost dezvaluite convorbirile telefonice private a doi ambasadori lituanieni. Ei isi indeplinisera ireprosabil indatoririle publice, conform Contributors Actul normativ prevede cum se vor calcula tarifele de referinta ale asigurarilor de raspundere civila auto, definirea clientilor cu risc ridicat si modalitatile prin care acestia pot fi asigurati, dar si detalii privind decontarea directa. Implementarea masurilor prevazute in Legea RCA, adoptata marti de Camera Deputatilor, va elimina dezechilibrele din trecut, considera prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Cornel Coca Constantinescu. Acesta a precizat, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres, ca Autoritatea va urmari cu strictete evolutia tarifelor primelor RCA in perioada urmatoare. "Avem noi reguli, pornim pe un nou drum in ceea ce priveste piata RCA. Implementarea masurilor prevazute in legea recent adoptata de Parlament, la conturarea careia au participat si specialisti din cadrul ASF, va elimina fara indoiala dezechilibrele din trecut. Vom urmari cu strictete evolutia tarifelor primelor RCA in perioada urmatoare", a spus Cornel Coca Constantinescu, informeaza Euractiv.ro