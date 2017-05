Politic show: Iohannis, despre comisia de ancheta: "Nu as avea niciun lucru interesant sa le spun"; Se schimba raportul de forte din Guvern? Grindeanu isi aduce oamenii la Palatul Victoria; Cele mai stupide si absurde lucruri pe care primarii din Romania au cheltuit banii tai

. "Parlamentarii gasesc tot felul de temeiuri pentru a se face interesanti", a declarat presedintele Klaus Iohannis cu privire la demersul deputatilor si senatorilor in ceea ce priveste infiintarea unei comisii de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, in contextul in care Parchetul General a deschis o ancheta pe aceeasi speta. In acelasi timp, Iohannis a sugerat ca nu s-ar prezenta la o audiere in Parlament, in calitatea sa de premier propus la acea vreme, in conditiile in care acum este "presedinte al Romaniei". "Nu as avea niciun lucru interesant sa le spun. Atunci am participat la campanie, nu am fost ceea ce se numeste un "insider", dar la niciun moment nu mi s-a parut ca s-ar fi intamplat lucruri care nu sunt in regula", a comentat Iohannis, noteaza Adevarul Premierul si-a plasat o serie de apropiati in posturi guvernamentale, in conditiile in care relatiile cu seful PSD, Liviu Dragnea, par din ce in ce mai reci. Premierul Sorin Grindeanu incearca sa se inconjoare de oameni de incredere, aducand la Bucuresti persoane cu care a lucrat pe vremea cand era presedinte al CJ Timis. In acest fel, el incearca sa echilibreze raporturile in Executiv, dupa ce in primele luni a numit oameni fideli liderului PSD Liviu Dragnea. Astfel, l-a pus in functia de director de cabinet al primului-ministru pe Alexandru Chirila, fostul sau consilier de cand Sorin Grindeanu ocupa postul de presedinte al Consiliului Judetean Timis. In urma cu 20 de ani, Alexandru Chirila a lucrat la serviciul secret al Ministerului de Interne, DGIPI, potrivit Romania Libera Sunt o gramada de primari din Romania care sifoneaza banul public pe toate prostiile fara sa le pese ca ar fi putut face altceva util pentru comunitate. Ar fi nevoie de o armata de oameni care sa stea cu ochii pe ei ca sa nu faca tampenii. Curtea de Conturi constata ca, in anul 2015, primariile din tara au risipit 250 de milioane de euro gestionand ineficient si/sau incorect banul public. Adica al tau si al meu. De curiozitate, am scormonit in Sistemul de Achizitii Publice (SEAP) dupa diverse primarii sa vad pe ce au cheltuit banii in ultima perioada. Le-am ales pe cele mai creative dintre ele, ca sa stii de ce sunt numele lor aici si nu ale altora. Sunt convins ca as putea scrie un gloasr despre cum stiu romanii de la carma unui oras sau a unei comune sa foloseasca banii de la buget ca sa-ti fie tie si mai rau, scrie Vice Deputatul PSD Eugen Nicolicea a recunoscut ca a fost si el acasa la Gabriel Oprea in seara turului doi al alegerilor prezidentiale din 2009, dar a spus ca acolo nu se afla si sefa DNA Laura Codruta Kovesi, asa cum a povestit Dan Andronic. Deputatul sustine, insa, ca vizita lui a fost una foarte scurta, cat sa stea de vorba cu Ontanu, caruia ii adusese un cadou de ziua lui. "Am participat acolo, doar cat sa stau de vorba cu domnul Ontanu, era si ziua lui, v-am spus, i-am facut si un cadou. Am stat de vorba cu colegii, am ciocnit un pahar, dupa care am plecat, deci nu m-am intins la discutie. Pana la ora la care am plecat, doamna Kovesi nu era", a precizat seful Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea (PSD), intr-o interventie la Antena 3, informeaza Euractiv.ro N-as fi reactionat la un scandal public care nu ma priveste daca nu ar fi in joc niste valori pe care se intimpla sa le pretuiesc. Fiind, "genetic" si prin propria optiune, de confesiune romano-catolica, ma identific cu citeva din valorile culturale si civilizationale pe care le consider stimulate, in cultura europeana in particular si occidentala in general, de catolicism. Cred, de pilda, in educatia universitara sustinuta de Card. John Henry Newman, in The Idea of a University (1852), dupa modelul formarii unui gentleman - o educatie ce este si in spiritul virtutii caritatii crestine descrise de Sf. Pavel in 1Cor 13, 4-7 . Cred si ca educatia filosofica si teologica ce formeaza baza unei solide formari intelectuale catolice se cuvine sa predispuna nu doar la contemplatie, ci si la amabilitate, decenta si bun simt, conform Contributors