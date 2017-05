Politic show: Deputatul Miron Ignat, in presa rusa: "Romanii se spala in troaca!"; A treia remaniere, marul discordiei dintre Grindeanu si Dragnea; Portretele celor mai influenti politicieni in viziunea lui Nastase

Daca nu o demoleaza, va incalca o hotarare a judecatorilor, ceea ce este o infractiune. Din motive care-mi scapa, scandalul Cathedral Plaza versus Biserica Romano-Catolica a revenit in atentia publicului. Glumesc, motivul pentru care se face atata valva este evident: felul dezastruos in care Gabriela Firea, cea mai iubita primarita a neamului, a gestionat intreaga situatie. Desi exista o decizie definitiva de demolare a cladirii si prioritatea doamnei Firea trebuia sa fie respectarea si executarea acestei hotarari judecatoresti, ea a preferat sa se ratoiasca la lume si sa lanseze acuzatii. Iar cand purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei a sugerat ca-i tupeista si a dezvaluit relatia deosebit de apropiata pe care o are cu Daiana Voica, responsabila pentru proiect, doamna primar a iesit din nou la atac, in loc sa-si vada de obligatiile si responsabilitatile pe care i le impune functia, scrie Vice Fostul premier l-a laudat pe actualul lider al PSD, in ciuda lipsei de credibilitate pe care Dragnea o are fata de cetatenii romani. Adrian Nastase a avut, in schimb, critici dure de facut la adresa lui Victor Ponta si Klaus Iohannis, dar si sfaturi pentru actualul premier, Sorin Grindeanu. "Dragnea a crescut foarte mult, chiar daca in ultima vreme a avut niste probleme de imagine. Grindeanu se concentreaza pe zona de centru, incepe sa aiba o echipa mai puternica. Ar trebui sa circule mai mult in strainatate si sa inteleaga ca "Drumul matasii" ocoleste Romania. As avea foarte multe sa ii spun. Gabriela Firea incerce sa scape de eticheta candidata la prezidentiale. Nu are nevoie de aceasta greutate, urmeaza o perioada foarte dificila, informeaza EVZ. Intr-un interviu acordat agentiei ruse de presa TASS, deputatul Miron Ignat, ales din partea comunitatii rusilor lipoveni din Romania, sustine ca poporul roman are o igiena precara, ca lipovenii ar fi fost persecutati de romani de-a lungul istoriei, inclusiv la ultimul recensamant, si doreste ca tara noastra sa-si intareasca relatiile cu Rusia, in ciuda sanctiunilor internationale impuse Moscovei. Deputatul Miron Ignat, reprezentantul comunitatii rusilor lipoveni in Parlament, a acordat, saptamana trecuta, un interviu amplu agentiei de presa ruse TASS despre situatia minoritatii pe care o reprezinta la nivel politic. Deputatul nu s-a sfiit sa faca remarci dure cu privire la igiena poporului roman comparativ cu cea a lipovenilor, la relatia minoritatii lipovene cu autoritatile romane, acuzand Romania de discriminare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, dar si in prezent. Acesta a indemnat la o cooperare cu Moscova, in ciuda sanctiunilor economice internationale la care Bucurestiul a aderat, noteaza Adevarul Prim-ministrul Sorin Grindeanu nu accepta o remaniere guvernamentala in vara, asa cum isi doreste presedintele social-democrat Liviu Dragnea, au relatat pentru EVZ surse din coalitia PSD-ALDE. Liderul PSD va incerca, luna viitoare, sa impuna schimbarea unor ministri. Pe "lista neagra" din PSD se afla, in top, titularii de la Justitie si Finante, Tudorel Toader si Viorel Stefan. Dragnea, nervos. Incapatanarea unor ministri de a-si asuma o serie de intarzieri din punerea in aplicare a programului de guvernare si balbele acestora pe teme sociale sensibile l-au scos din sarite pe liderul PSD, au relatat EVZ surse din partid. Dragnea este dispus sa sacrifice oricate nume din PSD in numele respectarii promisiunilor din campanie, spun sursele citate. "Este posibil sa nu fie niciun fel de remaniere, dar, daca vom analiza ca in anumite zone este nevoie de un impuls, este nevoie de un alt ritm decat cel care a fost pana acum, eu cel putin nu o sa am niciun fel de ezitare", a declarat, vinerea trecuta, Liviu Dragnea, citat de EVZ. Fostul prim-ministru Adrian Nastase a sustinut duminica seara, la Antena 3, ca Guvernul Grindeanu are o activitate de nota 8 si ca actuala echipa guvernamentala are probleme din cauza existentei in PSD a doi poli de putere. Adrian Nastase a mai sustinut ca premierul Grindeanu nu are autoritate deplina deoarece "functioneaza intre mai multe puncte de putere", dar cu toate acestea incepe sa aiba o influenta tot mai puternica. "Cred ca Sorin Grindeanu are o problema legata de faptul ca functioneaza intr-un sistem cu mai multe puncte de putere si de aici unele chestiuni care duc la anumite tensiuni. Este evident ca un centru de putere se afla la Cotroceni (...), apoi doua centre de putere sunt la PSD, unul la partid si unul la Guvern", a declarat Adrian Nastase. El a mai adaugat ca, pe langa acestea, mai exista si alte "subcentre" de putere la anumite ministere si servicii de informatii, cum ar fi ale SRI, SIE, Armata, Justitie, SPP si chiar STS, iar, in opinia sa, premierul Grindeanu nu are, la ora actuala, "niciun fel de buton de apasat pe serviciile de informatii", potrivit Romania Libera.