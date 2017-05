Politic show: Noul partid al lui Victor Ponta si framantarile lui Dragnea; Nicusor Dan avertizeaza ca Legea gratierii ar putea trece tacit de Senat; Un deputat PNL le-a cerut senatorilor PNL sa nu sustina definitia familiei adoptata de deputati

>", a declarat deputatul PNL Gabriel Andronache, potrivit unui comunicat remis Mediafax, anunta

Deputatul PNL Gabriel Andronache le-a cerut, luni, senatorilor PNL, sa sustina, in dezbaterile privind initiativa cetateneasca pentru modificare Constitutiei, amendamentul care prevede "ocrotirea familiei" si defineste "casatoria" ca fiind uniunea dintre barbat si femeie. "Deoarece in Senat nu se va lua in discutie amendamentul respins la Camera Deputatilor, adresez un apel public colegilor senatori liberali de a prelua, depune si sustine amendamentul nostru din Camera Deputatilor. Amendamentul are urmatorul continut: EVZ Presedintele USR, Nicusor Dan, a declarat ca legea gratierii ar putea trece prin aprobare tacita de Senat si a subliniat ca formatiunea politica pe care o conduce a cerut, luni, includerea acestui proiect pe ordinea de zi a plenului Senatului pentru a fi respinsa, potrivit Agerpres. "Cerem initiatorului, guvernul Romaniei, sa o retraga din circuitul parlamentar. Chiar si in forma initiala, fara amendamentele revoltatoare propuse de PSD si de Traian Basescu, legea ramane un vehicul pentru singurul obiectiv al PSD: gratierea coruptilor", a scris Nicusor Dan pe Facebook. Potrivit liderului USR, gratierea colectiva nu rezolva problemele din inchisori. "Toate studiile arata ca mai bine de 50% dintre detinutii eliberati se intorc in penitenciare intr-o perioada de un an daca nu au beneficiat de programe de reabilitare si reinsertie sociala. Situatia din inchisori este de fapt doar un pretext pentru PSD care stie foarte bine aceste lucruri, dar se preface ca nu le stie", sustine Nicusor Dan, potrivit Romania Libera Ne scapa un aspect din discursul pe tema islamului, rostit de Trump la Riad: Presedintele SUA a ingropat politica lui Obama fata de Iran, sporind tensiunea in regiune, e de parere Matthias von Hein. Contrastul nici nu putea fi mai mare: Donald Trump danseaza dansul sabiilor in Arabia Saudita, un dans al razboiului, cum i-a explicat regele Salman presedintelui american. In schimb in Iran, oamenii danseaza relaxati pe strazi. Celebreaza victoria fulminanta a reformatorului moderat Hassan Rohani la alegerile prezidentiale si esecul lui Raissi. In ciuda, sau poate tocmai datorita dansului razboiului, si in monarhia petrolului e sarbatoare. Pentru ca prin discursul sau de la sfarsitul saptamanii, Donald Trump a facut un viraj in politica americana fata de lumea araba in general si fata de Arabia Saudita in particular. Nu doar ca atitutidea critica a administratiei Obama fata de Riad a luat sfarsit acum, dar in acelasi timp, adversarul geostrategic, Iranul, a fost declarat oaia neagra, care trebuie izolata, la fel ca pe vremea administratiei Bush, precizeaza Deutsche Welle. Conducerea liberala a decis in sedinta de luni ca statutul sa fie modificat astfel incat sa fie introdusa permisiunea de a detine un cumul de functii in partid. Solicitarea a fost facuta de liderii locali ai PNL. Potrivit actualului statut un liberal nu poate avea mai multe functii in partid, informeaza stiripesurse.ro. Restrictia inseamna ca liderii ai filialelor judetene precum Raluca Turcan, Ilie Bolojan, Gheorghe Falca, Mircea Hava sau Nicolae Robu nu pot avea functii si in viitorul Biroul Politic National al PNL. De exemplu, din cauza acestei interdictii presedintele PNL Sibiu, Raluca Turcan si cel al PNL Bihor, Ilie Bolojan n-ar putea sa candideze pentru functia de prim-vicepresedinte al formatiunii la Congresul din 17 iunie, asa cum le este intentia, relateaza EVZ. Seful PSD, Liviu Dragnea, a precizat, luni dimineata, ca nu doreste sa comenteze daca a avut vreo intalnire cu un membru al familiei Trump, in Romania. "Nu vreau sa comentez", a spus liderul social-democrat, intrebat daca s-a intalnit cu un membru al familiei Trump. Fiul cel mare al presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump Jr., s-ar fi aflat, joi, in judetul Alba, in localitatea Cetatea de Balta, situata la limita cu judetul Mures si ar fi participat la o partida de vanatoare. Fiul cel mare al presedintelui SUA, ar fi ajuns, joi, in extremitatea estica a judetului Alba, unde a vizitat castelul Bethlen-Haller din localitatea Cetatea de Balta si a vanat pe un fond privat din zona localitatii, potrivit Mediafax. In ultimele zile au aparut mai multe informatii ca Donald Trump Jr. se afla intr-o vizita privata in Romania si ca ar fi participat si in judetul Giurgiu la o partida de vanatoare, arata Romania Libera