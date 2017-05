Politic show: Teodor Baconschi: Cum s-a votat in realitate la Paris in 2009; Europa ne spune ca vom ajunge datori vanduti; Gratierea, a doua sansa

Intrucat comisia parlamentara pentru anchetarea alegerilor prezidentiale din 2009 si-a inceput lucrarile, dl Hrebenciuc sustine inaintea ei ca au fost mari probleme in Dispora (saraca, mereu ea e de vina, in linii mari, pentru votul ei constant "necorespunzator"). Dau iarasi, inclusiv pentru uzul presei, cifrele legate de Ambasada de la Paris, pe care cu cinste am servit-o ca sef de misiune (caci nu degeaba m-or fi facut francezii comandor al Legiunii de Onoare), dar care mi-a mancat ulterior nervii, din cauza calomniei politico-mediatice pe care am suportat-o, desi am castigat in justitie un proces contra acestei defaimari si am un al doilea proces pe rol. Asadar, cifre, ca sa poata compara orice om cu mintea la el. Prin urmare, in 2009, la Paris, s-au prezentat 3785 de alegatori, care au votat intre orele 7-21. Au votat asadar 270 de persoane pe ora, avand la dispozitie 5 stampile de vot, noteaza Romania Libera Maririle aiuritoare de salarii promise de Olguta Vasilescu au aprins beculetele rosii la Bruxelles. Cel mai bun lucru care se intampla Romaniei in guvernarea PSD este acela ca exista institutii europene care ne aduc mereu cu picioarele pe pamant. Pe de o parte avem oamenii lui Dragnea care ne promit lapte si miere, pe de alta parte e Comisia Europeana care-i contrazice. Si nu cred ca trebuie sa-ti mai spun eu pe cine ar fi bine sa crezi. Ultimul avertisment al Comisiei Europene pentru Romania se refera la deficitul bugetar al tarii care va depasi procentul de 3%. Pragul asta este foarte important pentru ca arata ca tara noastra cheltuie mult mai mult decat produce. Iar in acest ritm in curand vom intra in colaps, potrivit Vice Dupa toate aparentele, legea gratierii se afla intr-un mare impas politic, camuflat sub chipul unei neglijente de procedura. Legea gratierii care a suscitat atatea proteste si comentarii a trecut de Senat prin aprobare tacita. Asta inseamna ca tot ce s-a discutat, votat si revotat in Comisia juridica, amendamentele senatorilor Serban Nicolae sau Traian Basescu au ramas fara urmari. Este adevarat ca se revenise oricum asupra acestor amendamente, dar adoptarea tacita echivaleaza practic cu anularea intregii dezbateri. Cu toate acestea daca peste cativa ani cineva va face o trimitere la legea gratierii sau la proiectul ei, caci nu putem sti daca va fi in cele din urma adoptata, lumea isi va aminti mai ales de amendamentele lui Traian Basescu. Asta este ironia: se va retine nu ceea ce a fost adoptat, ci ceea ce a fost respins, scrie Deutsche Welle Vestile despre "ultima explozie" sinucigasa sint, ca de obicei, tragice. Nici arendtiana "banalitate a raului" nu le face mai suportabile. Ultimul atac terorist a avut loc la un concert din Manchester, facind victime printre tineri si copii. El pare tragic sincronizat cu agenda anti-imigratie (pro-Brexit) a guvernului May si cu retorica anti-terorism pe care presedintele Donald Trump o expune de citeva zile in Orientul Mijlociu. Cele doua notiuni, terorismul si imigratia, nu sint sinonime, dar, in "zgomotul si furia" politicii, sint de multe ori suprapuse prin tot felul de generalizari pripite. Politia britanica a refuzat, din ratiuni de securitate, sa comunice detalii despre atacator in primele ore dupa atacul de la stadionul din Manchester. Ca de obicei insa, pe mai multe site-uri de stiri au aparut primele speculatii, conform Contributors Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, vrea sa aduca in minister "specialisti cu suflet de roman" care sa gestioneze problemele in corespondenta cu Bruxelles, in vederea pregatirii pentru preluarea presedintiei Uniunii Europene. "Vom detine presedintia Uniunii Europene peste catva timp, numai maine nu-i poimaine si trebuie sa ne pregatim. Va spun dumneavoastra fermieri ai Romaniei. Am solicitat si mi s-a aprobat sa maresc numarul functionarilor din minister pentru a aduce specialisti cu suflet de roman pe problemele pe care le avem in corespondenta cu Bruxelles", a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la Conferinta Nationala a Agricultorilor 2017, relateaza Agerpres, citata de Euractiv.ro