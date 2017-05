Politic show: Limuzinele de protocol ale Parlamentului baga raca intre alesi; Gorghiu: Dupa Congresul PNL, ma astept la articularea unui proiect de unificare a dreptei; Tariceanu clatina Coalitia

Congresul PNL ar trebui sa aduca partidului unitate, sa aduca o selectie de criterii pe profesionalism pentru viitori lideri ai partidului si sa reprezinte recunoasterea performantei politice. Am discutat cu foarte multi membri PNL si o buna parte au aceeasi opinie. Si anume, formula ideala pentru PNL este unitatea. Avem doi candidati, Cristian Busoi si Ludovic Orban, au foarte multe calitati, dar si intamplari mai putin placute in cariera lor politica. Comunic foarte bine cu amandoi si nu voi schimba acest lucru in viitor. Vreau sa dezmint zvonurile din presa, care tot anunta o implicare intensa a mea intr-o echipa sau alta. Sunt doar pozne jurnalistice. Nu sunt implicata in sustinerea vreunui candidat, ii apreciez pe amandoi. Va trebui sa punem accent si pe ideea de drepturi si de libertati cetatenesti in raport cu institutiile statului din Romania, aceasta fiind o noua filosofie politica a PNL care trebuie asumata la congres", a afirmat Alina Gorghiu, citata de Gandul. Biroul Politic Executiv al ALDE a propus Delegatiei Permanente a formatiunii excluderea din partid a lui Damian Florea, pe motiv ca deputatul ar fi intreprins actiuni "care au lezat imaginea partidului", informeaza Agerpres. Intr-un comunicat de presa al ALDE se precizeaza ca, in cadrul sedintei Biroului a fost analizat si stadiul pregatirii campaniei electorale pentru alegerile locale partiale. De asemenea, adauga sursa mentionata, presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a anuntat ca va redepune proiectul de lege privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor, o entitate independenta, "intrucat proiectul depus in octombrie anul trecut a fost clasat pentru ca nu a intrat in dezbatere legislativa", noteaza Romania Libera. Copresedintele coalitiei de guvernare PSD-ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a lansat ieri, in premiera, un sir de reprosuri la adresa activitatii premierului Sorin Grindeanu, despre care are "semne de intrebare". Liderul ALDE este nemultumit ca Guvernul nu si-a asumat o serie de proiecte "esentiale" din programul de guvernare, precum legea salarizarii unitare, lasandu-le in bratele Parlamentului. Tariceanu a promis o discutie in ALDE despre "motivele de insatisfactie" la adresa Guvernului. In replica, Grindeanu a raspuns ca Guvernul se bazeaza "in primul rand pe PSD", cu aluzie la faptul ca scaunul sau nu ar depinde de voturile ALDE. In acest sens, el a catalogat afirmatiile lui Tariceanu drept "nuante". "Datoria noastra, ca Guvern, e sa punem in aplicare masurile din programul PSD si asta facem. Restul sunt discutii, nuante, pe care le vom analiza", a spus premierul, citat de EVZ. Deputatii din Comisia de buget s-au certat pentru banii pe care institutia ii va folosi ca sa cumpere trei masini de lux in valoare de aproximativ 120.000 de euro fiecare, investitie care, pana la urma, a primit aviz pozitiv de la aceasta strucura parlamentara. Majoritatea formata din PSD si ALDE considera ca aceasta investitie este obligatorie pentru asigurarea protectiei participantilor la Adunarea Parlamentara a NATO, din aceasta toamna, in timp ce Opozitia, prin vocile deputatilor liberali si cei din USR, spune ca sunt prea multi bani si vrea sa stie cine va folosi masinile dupa ce evenimentul se incheie. "Inteleg ca se cumpara trei masini care au fost numite in presa mega-limuzine de 450 de cai-putere, pentru trei zile, cand acestea ar putea fi inchiriate, de exemplu. Adica e vorba de o risipa de fonduri publice", a fost remarca deputatului USR Claudiu Nasui, care l-a nemultumit pe presedintele Comisiei de buget, Leonardo Badea. Acesta din urma a cerut sa fie respectat dreptul fiecaruia la opinie, cu toate ca nu existase vreun atac la persoana, potrivit Adevarul. Elena Udrea a reactionat vehement fata de noile acuzatiile pentru care DNA a decis s-o trimita an judecata. Ea a spus ca afirmand ca nu intelege cum ajunge doar ea sa fie cea inculpata pentru tot ce s-a intamplat in partid. "Exista acesta lege (nr. cea privind finantarea partidelor) pe care procurorii o ignora, care spune clar ca finantarea in campanie de catre persoane private sau firme care au un interes economic este contraventie. Dar daca nu este asa si vrem neaparat sa inculpam politicieni, i-ai frate pe toti ca nu numai Udrea a participat la campanii electorale. Eu inteleg ca in tara asta cat exista campanii in ultimii 10 ani unul singur a facut asta si acela sunt eu. Cum puii mei se intampla chestia asta? Adica pana la mine sau in paralel cu mine nu au mai fost lideri politici care sa se ocupe de campanie?", a spus Udrea, intr-o interventie telefonica la postul B1TV, citata de EVZ Uneori, o fotografie spune mai mult decat o mie de cuvinte. Papa Francisc si Donald Trump - nu numai pareri diferite, ci viziuni total divergente asupra lumii, e de parere Christoph Strack. Intalnirea a fost cu siguranta "amazing". Asa cum arata fotografiile de la audienta presedintelui american Donald Trump la Papa Francisc: Trump zambeste des, asa cum a zambit pe perioada intregii calatorii. Iar gazda priveste ca si cum s-ar gandi mereu cat de interesant si ospitalier a fost in septembrie 2015 la Casa Alba, cand a fost intampinat de Obama. Intalnirea a durat 29 de minute - deci nici macar o ora. Intrevederile frecvente ale Papei cu cancelara Angela Merkel dureaza mai mult, dar asta e altceva. Trump este un presedinte de stat, care si-a dorit o audienta (pentru ca da bine acasa) si Papa primeste de obicei sefi de stat. Pot sa vina si dictatori sau altii care incalca drepturile omului. Sau, ca acum, Trump. Nu e ca si cum s-ar reinventa lumea. Papa este pur si simplu deschis pentru toti, precizeaza Deutsche Welle