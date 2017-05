Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, a comentat retinerea de joi, 25 mai, a lui Dorin Chirtoaca. Potrivit lui, edilul nu a preluat Primaria Chisinau din postura de om corupt, insa ar fi devenit ulterior, odata ce ar fi inceput a promova interesele unchiului sau, liberalul Mihai Ghimpu, care l-ar fi utilizat pe primar pentru a se imbogati. "In incarcerarea de astazi a lui Chirtoaca este in primul rand vinovat Ghimpu. Chirtoaca nu a venit corupt la Primarie. Eu il prezumez ca a avut intentii bune initial", a declarat Sergiu Mocanu. Politicianul sustine ca "de cate ori facea declaratii romanesti Dorin Chirtoaca, in spatele acestor declaratii stateau furturile de la Primarie", iar "in spatele furturilor de la Primarie, beneficiaul final este Ghimpu", noteaza Adevarul Coalitia pentru Familie zice ca lupta cu influenta gay venita de la straini, in timp da like la politicieni americani. Nationalistul speriat de influente straine nu mai pare la fel de iubitor de patrie cand il surprinzi pe Facebook cum idolatrizeaza politicieni sau organizatii de peste ocean. Despre cei din urma se vrea articolul de fata, pentru ca-i foarte important de semnalat cat de ipocriti sunt multi nationalisti de fapt. In primul rand, trebuie retinut ca nationalismul in sine, ca ideologie politica, nu-i un construct romanesc. La fel ca ortodoxia, nationalismul este un produs de import, n-a fost nascocit de vreun ganditor roman, nu s-a pogorat din vazduh fix in spatiul asta geografic, potrivit Vice Aflam dintr-o stire recenta ca in Serbia disputa dintre creationism si evolutionism "a impartit populatia in doua tabere: pro-creationistii, care se opun culturii vestice si pro-evolutionistii, care doresc predarea teoriei darwiniste in scoli." In acest text explic pe scurt mecanismul conflictului dintre sustinatorii teoriei evolutiei si creationisti. Deoarece in Romania nu avem interesul unei escaladari similare celei din Serbia arat si cum se poate preveni acest lucru. Sa pornim de la faptul obiectiv ca orice proiect/organizatie/sistem productiv uman sau sistem productiv biologic poate functiona doar intr-un mediu direct relevant, care ii furnizeaza resurse si servicii, iar acest mediu direct relevant face parte din unul mai departat, indirect relevant. De exemplu, pentru sistemul productiv al unui copac mediul direct relevant din sol e cel explorat de radacini, iar indirect relevant este ceea ce e subteran, in afara acestei zone, scrie Contributors Obama si Merkel i-au impresionat pe cei prezenti la Zilele Bisericii Evanghelice. Nu au fost nici prea afabili, nici nu s-au abtinut de la critici: au convins tocmai prin autenticitatea lor, crede Christoph Strack. A fost un eveniment organizat, trebuie sa admitem, dar acest lucru nu reduce din valoarea discutiei dintre Barack Obama si Angela Merkel la Zilele Bisericii de la Berlin. Dialogul lor a durat 90 de minute si a oscilat intre momente relaxante si aspecte profunde. A fost punctul culminant al celor cinci zile cat dureaza aceasta mare manifestare anuala. Putem remarca numele care nu au fost rostite deloc la dezbaterea celor doi: nu au fost pomeniti nici actualul presedinte american Donald Trump, nici omologul sau rus Vladimir Putin, nu a fost mentionat nici macar Papa Francisc, informeaza Deutsche Welle Cele 22 de vizite in arhiva SIPA facute publice de ministrul Justitiei sunt doar o mica parte din numarul total. Celelalte nu pot fi, insa, dezvaluite pentru ca sunt secrete de stat. "Dar le vom desecretiza", spune Toader. Joi, Ministerul Justitiei a facut publice numele unor persoane care au intrat in arhiva SIPA, care contine date despre magistrati, insa lista este una mica fata de numarul total de accesari. "Toate cele 22 de vizite, nu sunt 22, sunt mult mai multe. Cele pe care le-am enumerat eu sunt 22, pe baza ordinelor pe care le-am trecut acolo si datele. Sigur sunt mult mai multe vizite, sunt si doua rapoarte pe care nu le-am desecretizat, dar le vom desecretiza, (...) din care veti afla mai multe informatii si, sigur, ai mai multe vizite, conform Euractiv.ro