Politic show: UDMR strange semnaturi pentru ca drepturile maghiarilor sa fie protejate de Bruxelles, nu de Bucuresti; Culisele tensiunilor din coalitia majoritara; Basescu: "Ei vor sa-l izoleze pe Iohannis cat se poate de mult"

O campanie de strangere a unui milion de semnaturi prin care se urmareste modificarea legislatiei UE privind protectia minoritatilor a fost lansata recent. Unul dintre initiatori este UDMR Initiativa Minority SafePack apartine Uniunii Federative a Mino ritatilor Europene (FUEN), din care face parte si UDMR. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, face parte din comitetul de initiativa al Minority SafePack. Vincze Lorant, presedintele FUEN si membru UDMR, a declarat, pentru EVZ, ca "initiativa noastra a pornit de la faptul ca Uniunea Europeana nu se ocupa de tematica de sprijinire a acestor comunitati. UE considera ca este de competenta statelor membre sa asigure drepturi minoritatilor nationale si sa creeze un cadru de suport si promovare al acestora, dar nu se intampla intotdeauna asa", relateaza EVZ. Mai multi ministri sunt luati in vizor de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care vrea remanierea Guvernului, dar premierul Sorin Grindeanu nu mai pare dornic sa respecte ordinele sefului sau de partid. Insa, analiza activitatii Guvernului, din care Dragnea l-a exclus pe premier, pare sa fie un prilej pentru atacarea lui Sorin Grindeanu, prin intermediul ministrilor ALDE. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, insista cu declaratiile pe tema remanierii, in ciuda opozitiei premierului Sorin Grindeanu. Dragnea a invocat "intarzieri" in aplicarea programului de guvernare si a anuntat ca, impreuna cu Calin Popescu Tariceanu, seful ALDE, au demarat "o analiza foarte riguroasa" a aplicarii masurilor din programul de guvernare. In functie de rezultatul analizei, liderii PSD si ALDE vor decide "daca trebuie luate masuri in privinta componentei Guvernului, in imbunatatirea actului de guvernare, in comunicare", noteaza Romania Libera Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca presedintele tarii nu poate fi scos din procesul de desemnare a sefilor de la M.A.I si de la Armata. "Ei vor sa-l izoleze pe Iohannis cat se poate de mult. Retineti, presedintele este comandantul Armatei. Este revoltator ca-l scot de la interne, daramite sa-l scoti de la Armata. Ca si aia sunt militarizati, internele. Deci, comandantul Armatei vrei sa afle din presa cine a fost numit seful serviciului de informatii al Armatei?! Nu se poate! Mai ales ca acest sef al serviciului de informatii al Armatei este direct subordonat ministrului, nici macar direct subordonat sefului de Stat Major. A fost sefului de Stat Major. (...) Eu i-am atentionat in Parlament, am votat impotriva la interne", a spus Traian Basescu la Romania Tv, citat de EVZ. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca evaluarea activitatii guvernamentale se va desfasura incepand de luni, precizand ca "viteza de implementare" a Programului de guvernare trebuie "sa fie mai mare". Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu au participat, duminica seara, la SuperLiga la rugby, care s-a desfasurat la Stadionul National ''Arcul de Triumf'' din Bucuresti. Intrebat la plecarea de la stadion daca a discutat in timpul meciului cu Grindeanu despre situatia Guvernului, Dragnea a raspuns: "Nu. Am discutat numai despre meci". Totodata, chestionat daca evaluarea activitatii guvernamentale va incepe de luni, Dragnea a spus: "De maine pana saptamana cealalta". Liderul PSD nu a spus cum se va desfasura aceasta evaluare, precizand ca urmeaza sa discute in acest sens cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, potrivit Agerpres. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca este normal si firesc ca in cadrul coalitiei de guvernare sa aiba loc o evaluare a activitatii ministrilor si a implementarii programului de guvernare, ea nefiind "inca" evaluata, dar nu va avea vreo reticienta in a prezenta lucrurile pe care le-a facut. "Rolul fiecarui ministru atunci cand si-a preluat mandatul a fost acela de a fi foarte atent si de a pune in aplicare programul de guvernare (...). Daca este sa spunem lucrurilor pe nume, este, de asemenea, important ca acest program de guvernare sa fie in atentia coalitiei de guvernare. Sa nu uitam ca artizanul acestui program de guvernare este presedintele PSD, este cel care inainte si in timpul campaniei electorale a intrat cu acest program in toate casele", a afirmat Carmen Dan. Ministrul a sustinut ca, din punct de vedere politic, este normal sa existe aceasta evaluare in cadrul coalitiei de guvernare, arata Adevarul.