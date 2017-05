Politic show: Basescu o contrazice pe Merkel; Victor Ponta: Ii urez succes lui Daniel Constantin, cu noul partid; Geoana: "E de Cartea Recordurilor ca un ofiter acoperit sa modereze o dezbatere prezidentiala"

Fostul sef de stat, Traian Basescu, o contrazice, pe Facebook, pe cancelarul german, Angela Merkel, in urma declaratiilor facute cu privire la faptul "Europa trebuie sa isi ia soarta in propriile maini", afirmand ca presedintele SUA, Donald Trump, are dreptate sa avertizeze partenerii europeni ca "securitatea costa si ca nu ne respectam obligatiile de state membre NATO", avand in vedere ca "alocam doar putin peste 1% pentru cheltuielile militare". Basescu s-a referit, totodata, si la nemultumirea cancelarului german cu privire la faptul ca liderul de la Casa Alba nu a confirmat semnarea acordului de la Paris, din decembrie 2015, cu privire la schimbarile climatice, dandu-i dreptate lui Trump in conditiile in care "numai anul trecut, autoritatile americane au descoperit milioane de autoturisme produse de Germania care aveau certificatele de emisie de noxe falsificate". "Nu, doamna Merkel! Trump are dreptate. America s-a saturat sa aloce 5,5 % din PIB pentru a face fata amenintarilor militare ale Coreei de Nord, Iranului, ISIS, etc., sa tina deschise si in siguranta liniile maritime, sa tina piept agresivitatii lui Putin. In acest timp, noi, Uniunea Europeana Sociala, alocam doar putin peste 1% pentru cheltuielile militare. America are dreptate sa ne avertizeze ca securitatea costa si ca nu ne respectam obligatiile de state membre NATO, lasand mare parte din sarcina propriei noastre aparari pe spinarea contribuabilului american", a scris fostul sef de stat, luni, pe pagina sa de Facebook, anunta Gandul Mircea Geoana crede ca vizita nocturna la Vantu si hiuduielile de la Timisoara nu sunt adevaratele motive pentru care a pierdut alegerile prezidentiale din 2009, desi toate analizele sociologice asta au indicat. In loc sa-si asume greselile, Geoana vede o "super-structura" care l-a impiedicat sa ajunga presedinte. Comisia parlamentara care ancheteaza alegerile prezidentiale din 2009 l-a invitat din nou la audieri pe Mircea Geoana, candidatul infrant atunci de Traian Basescu. Fostul lider al PSD a fost intrebat cat a contat in rezultatul alegerilor vizita la Sorin Ovidiu Vintu. In mod ironic, intrebarea i-a fost adresata chiar de catre deputatul PMP Robert Turcescu, cel care a moderat dezbaterea televizata din urma cu opt ani, in timpul careia Basescu l-a intrebat, decisiv, pe Geoana: "V-a placut aseara la Vantu?". Sondajele de atunci au demonstrat ca vizita la Vntu l-a costat pe Geaona functia de presedinte, insa fostul candidat al PSD este de alta parere, precizeaza Adevarul. "Le urez succes lui Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu si celorlalti care pornesc azi oficial Proiectul politic "Pro Romania"! Au fost amandoi doi ministri extrem de performanti si sunt doi prieteni pe care ii respect si ii apreciez fara rezerve! Tocmai pentru ca sunt atacati din toate partile si pentru ca nu le da nimeni nicio sansa eu sunt "Pro" !!! Si chiar cred ca trebuie sa mai fim in politica si "pro" ceva - ca de cand se tot voteaza "contra" ati vazut ce am ajuns! Ps - ii rog si pe oamenii de buna credinta si pe "posataci" sa nu isi piarda timpul incercand sa imi explice cum Daniel sau Sorin sunt "tradatori"!!! Credeti ca Liviu Dragnea cand a plecat de la PD la PSD a fost tradator? Sau Calin Tariceanu cand a plecat din PNL si a fondat ALDE ? Eu cred ca NU - au mers pe un alt drum si nimeni nu le-a mai zis "tradatori" - cu exceptia celor frustrati de faptul ca au avut succes in noile proiecte. Daniel si Sorin au plecat de la Putere si merg in Opozitie ( chiar daca au spus ca sustin Guvernul "Grindeanu" - ceea ce consider ca este fff bine)! Asa ca ..... sa nu imi aduc aminte cine a plecat in 2004 din Alianta cu PSD sa sustina Guvernul DA, cine a rupt USL in 2014 ca sa se alieze cu PDL samd", a scris fostul premier, pe Facebook, potrivit Romania Libera. Audiat in Comisia de ancheta a prezidentialelor din 2009, Mircea Geoana a acuzat calitatea de ofiter acoperit a moderatorului dezbaterii, Robert Turcescu. In replica, fostul jurnalist a spus ca avansarea sa in grad ca ofiter acoperit a avut loc dupa dezbaterea cu pricina. Fostul candidat la presedintia Romaniei, Mircea Geoana, a precizat, ieri, la audierea din Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, constituita in urma dezvaluirilor lui Dan Andronic, ca daca ar fi stiut ca Robert Turcescu este ofiter acoperit nu l-ar fi acceptat ca moderator. Afirmatiile au fost facute de Geoana in contextul in care fostul jurnalist, actual deputat PMP, Robert Turcescu, l-a intrebat de cate ori l-a vizitat pe mogulul de presa, Sorin Ovidiu Vintu. "Cred ca suntem in Cartea recordurilor - un ofiter acoperit modereaza o dezbatere prezidentiala. In fine, este o operatiune exceptionala. Nu stiu daca exista undeva in lumea democratica cat de cat autentica o situatie in care un ofiter acoperit sa modereze. Cum un ofiter acoperit a ajuns in situatia respectiva, asta iarasi este o intrebare foarte interesanta si o intrebare la care nu am raspuns", a declarat Geoana, citat de EVZ. Presedintele francez a limitat din start asteptarile. La prima sa intalnire cu Putin ar fi fost vorba de o relatie de lucru, a spus Macron. Sefului de la Kremlin nu-i va fi deloc usor cu el, crede Barbara Wesel. Nu a existat un concurs pentru cine strange mana mai barbateste la aceasta intalnire dintre Emmauel Macron si Vladimir Putin. Cei doi au pozat in fata fotografilor asa cum se astepta de la ei, dupa care s-au retras in cerc restrans pentru a discuta problemele care-i preocupa. Francezul stie ca rusul ar fi preferat sa fie altcineva acum la Palatul Elysee. Acum se comporta cat de bine poate in aceasta situatie tensionata. Exemplul Merkel: noul presedinte francez pare sa se orienteze in ceea ce priveste contactele sale politice cu Moscova dupa directia urmata de cancelara germana Angela Merkel. Potrivit acesteia, trebuie pastrat contactul cu Rusia, trebuie organizate intrevederi cu liderii rusi si discutate problemele. Dar nu va rezulta de aici vreo prietenie deosebita. Macron a mers un pas mai departe, prin punerea in scena iscusita a intalnirii in contextul aniversarii a 300 de ani de relatii intre Franta si Rusia. Totul in imprejurimile stilate ale Palatului Versailles. Un gest care l-a apropiat subtil de Putin, dar l-a si distantat la fel de subtil de acesta. O expozitie onoreaza in prezent la Versailles implinirea a 300 de ani de la vizita la regele Frantei a tarului Petru cel Mare. O trimitere la istoria comuna lunga a celor doua tari, ca si la faptul ca liderii vin si pleaca, relateaza Deutsche Welle.