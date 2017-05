Politic show: 100 de milioane euro de la Grindeanu pentru un fotbal la care nu se uita nimeni; PSD vrea sa schimbe o lege data de Ciolos, ca sa poti fura lemn mai usor; Cat de anti-multiculturali sunteti?

. Modificari aduse la "Legea educatiei fizice si sportului" permit primarilor sa directioneze, de la bugetul local, sume importante de bani catre echipe de fotbal care nu au adus beneficii comunitatilor locale. Edilii nu sunt obligati sa consulte cetatenii. "Romania libera" a aratat ca finantarea echipelor de fotbal de la bugetul local nu are motivatie economica si nu aduce un plus de imagine pentru urbea care sprijina respectivele echipe. Este satisfacut doar orgoliul primarului, caruia i se ofera posibilitatea de a castiga capital electoral. Prin modificarea Legii sportului, autoritatilor locale li se permite sa cheltuiasca pana la 5% din bugetul localitatilor pentru activitatile sportive. Problema acestei OUG este ca permite orice fel de cheltuieli, potrvit Romania Libera Cred ca nu are rost sa luam lectii de economie pentru a ne da seama ca, daca scoti metalul din lacul cu cianura si il dai canadianului sa vanda cocosei, ai scos tara din cacat. Ori, daca razi padurea ca sa vinzi busteni austriacului, iti dai seama ca e un business prost pentru patrie, iar valoarea adaugata e nula. Deci de ce nu se interzice? Parlamentul opereaza ca agent al companiilor interesate de exploatarea resurselor. Scoate-ti din cap ca majoritatea parlamentara are ceva de-a face cu circumscriptiile pe care le reprezinta; in mod evident parlamentul pe care l-ai votat (sau pur si simplu nu te-ai prezentat, tot aia) promoveaza infractiunea. In chestiunea padurilor, asaltul impotriva protectiilor legale privind taierile e neintrerupt, noteaza Vice Nu stiu altii cum sunt, insa mie unuia - in masura in care ma raportez la ceea ce vad in media (mai ales in cea online) - mi se pare ca discursul mainstream din Romania nu e catusi de putin cel multicultural, ci, dimpotriva, cel anti-multicultural. Nu-mi amintesc sa fi vazut in anii trecuti nici in presa scrisa, nici in audio-vizual, nici pe internet pledoarii pentru acceptarea si, eventual, integrarea imigrantilor din Orient si/sau Africa in societatea noastra reputat "ospitaliera". S-a vorbit doar de "cote" de "dictatul Bruxelles-ului" si de paragraful din Constitutie ce interzice stramutari de populatii pe teritoriul tarii. Feminismul romanesc aduce a agitatie de salon: cateva doamne bineintentionate (si cateva domnisoare pornite pe calea burselor) discuta - intre ele - despre racilele unei societati al carui cel mai greu pacat ramane, totusi, indiferenta, informeaza Contributors In pofida tuturor calculelor politice si a recomandarilor, Romania si-a pastrat ambasada de la Damasc. Evenimentele par sa-i dea in cele din urma dreptate. Este posibil ca, in intimitatea sa, in ceea ce are mai discret, politica de la Bucuresti sa fi primit cu oarecare satisfactie desfasurarile politice recente. Diplomatia romaneasca mizase discret pe supravietuirea lui Bashar al-Assad. Cand altii si-au inchis ambasada la Damasc, Romania a pastrat-o, in pofida riscurilor potentiale, reusind sa fie de folos si partenerilor occidentali. Nu vorbim aici despre simpatie, ci de o intuitie si de o perspicacitate care cel putin pana acum a fost confirmata: Siria nu putea fi comparata cu celelalte tari care trecusera prin valul de schimbari al "primaverii arabe", scrie Deutsche Welle Ministrul Turismului, Mircea Dobre, vrea sa inlocuiasca frunza din brandul turistic al Romaniei cu o oaie. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, explica de ce ar trebui sa fie oaia brand de tara. Intrebat daca impartaseste punctul de vedere al ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca "oaia este o statuie vie" si ar trebui sa fie brandul turistic al Romaniei, premierul Sorin Grindeanu a raspuns: "Nu poate sa fie brandul turistic al Romaniei, pentru ca pana in 2020, (...) pe fonduri europene, cand s-au facut aceasta sigla si acest brand, e o frunza. Discutabila si alegerea din urma cu cativa ani (...) Am discutat cu domnul ministru Dobre de mai multe ori azi sa vad despre ce e vorba, n-am vazut neaparat declaratia domnului Daea, care nu e la Turism, e la Agricultura (...). Sigur, agricultura are legatura cu oaia. Dar ceea ce (...) a fost important a fost clarificarea pe care i-am cerut-o domnului ministru Dobre legat de acest subiect", potrivit Euractiv.ro