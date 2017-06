Politic show: Ce nu s-a vazut la TV din audierile din comisia de ancheta a alegerilor din 2009; Trei dosare grele il intereseaza pe Basescu in arhiva SIPA; Comisia "Alegeri 2009" a ajuns la prima concluzie: suntem penibili

Patru genarali s-au aflat in seara celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, din 2009, in acelasi loc. Anghel Iordanescu, Florian Coldea, Neculai Ontanu si Gabriel Oprea, toti acasa la cel din urma. Ce au discutat? Pana acum poate doar procurorii au aflat la audierile din dosarul deschis dupa dezvaluirile lui Dan Andronic. Comisia parlamentara s-a ales doar cu informatia ca gabriel Oprea are o lustra in sufrageria pomenita de nu mai putin de 15 ori in timpul audierilor de miercuri. Si aceasta "informatie" a fost smulsa cu greu de la Gabriel Ontanu. Anghel Iordanescu n-a spus mai nimic, iar Gabriel Oprea nu a venit deloc la discutii cu senatorii si deputatii. A venit insa fostul ambasador la Paris, Teodor Baconschi, care l-a confuzat total pe seful comisiei SRI, Adrian Tutuianu care nu prea a inteles cum pot fi "apatrizi" in Dambovita. Ba chiar intrebat de Baconschi in ce calitate a fost chemat la audieri, Tutuianu a raspuns, din a doua, sincer: "Nu stiu". Cateva ore de discutii in care cel care a cedat a fost Robert Turcescu, care a anuntat ca nu mai participa la ancheta pentru ca se suprapune cu cea a procurorilor. Au ramas colegii care pana la sfarsit s-au transformat in personaje intr-o piesa de teatru absurd, noteaza Gandul. Gabriel Oprea, Anghel Iordanescu si Neculai Ontanu au refuzat sa raspunda la intrebarile-cheie ale parlamentarilor care ancheteaza fraudarea alegerilor prezidentiale din 2009, pe motiv ca au dat deja aceste raspunsuri in fata procurorilor. Pe scurt, cei audiati au sfidat Comisia, iar alesii s-au afundat in penibil. Se anunta o zi mare pentru Comisia care ancheteaza alegerile prezidentiale din 2009. Urmau sa fie audiati politicienii pomeniti de Dan Andronic in dezvaluirile despre celebra noapte in care Traian Basescu a fost reales la mustata presedinte: Gabriel Oprea, Anghel Iordanescu si Neculai Ontanu. Insa audierea n-a adus niciun fir de lumina in noapte, ci s-a transformat intr-o comedie penibila. Inca de dimineata, Gabriel Oprea, gazda ospatului din urma cu 8 ani, la care ar fi participat capii "institutiilor de forta", a preferat sa trimita o scrisoare in loc sa vina la audieri. Oprea le-a transmis parlamentarilor ca, daca vor sa-i puna intrebari, sa ceara voie mai intai de la procurori, pentru ca el a fost deja audiat la Parchet pe acest subiect si, daca ar repeta informatiile povestite in fata anchetatorilor, ar putea fi acuzat apoi ca saboteaza ancheta in curs, informeaza Adevarul. Traian Basescu a vorbit, in emisiunea lui Silviu Manastire, Dosar de Politician, de la B1 TV, despre arhiva SIPA. Basescu, actual senator PMP, a dezbatut intr-o emisiune la B1 TV subiectul arhiva SIPA. "E o problema de fond care nu e atat de securitate nationala. Este despre oameni. Va marturisesc ca pe mine, ca politician, ma intereseaza daca in aceasta arhiva sunt trei dosare. Ma intereseaza 3 dosare din Arhiva SIPA: un dosar Panait, un dosar Liliana Sega si un dosar Omar Haissam. Eu nu stiu cum a ajuns Haissam la nava. De taiat, sigur l-au taiat pe Haissam. Dupa ce a fugit am intrebat daca s-au prelevat mostre si mi s-a spus ca nu sau ca s-au pierdut, nu mai tin minte. Cred ca judecatorul pe buna dreptate a decis sa-l puna in libertatea. Stiti ca fratele meu are dreptul la liberare conditionata inca de anul trecut. Curtea de Apel Constanta a motivat ca nu a prestat suficiente ore de munca pentru a dovedi ca s-a indreptat. Omul asta avea 5 stenturi, nu mai avea putere sa mearga, nu-i mai circula sangele. De aceea spun ca la Haissam a fost omeneasca solutia, dar Politia trebuie sa il supravegheze, pentru ca avea interese, la fel cum avea si SRI... M-ar interesa daca SIPA a sesizat la un moment dat cum se face o constructie de evadare a lui Omar Haissam", a spus Basescu, citat de EVZ Il chema Nicusor si era speriat si inert. Nu ataca, nu se apara. Doar statea acolo si calcula lovituri in minte, se consuma pe interior si isi musca buzele, relateaza Vice. Faptul ca un procuror poate bloca oricand o ancheta a Parlamentului, initiind o investigatie cu acelasi subiect, distruge principiul separatiei puterilor, crede Horatiu Pepine. S-a invocat in mai multe ocazii aparitia unui conflict juridic intre puterile statului. Nu intotdeauna Curtea Constitutionala a confirmat diagnosticul, dar ambianta de criza a devenit familiara. Raportul dintre puterile statului se vadeste la tot pasul problematic, unii pretinzand chiar ca separatia puterilor a ajuns in Romania o simpla fictiune. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus-o chiar mai apasat decat altii poate pentru ca el are o perspectiva transversala asupra politicii romanesti si nu intervine direct in conflictele politice principale. In tot cazul ni se pare ca, in acest moment, asistam la un conflict major intre legislativ si executiv, unul care ar trebui judecat de Curtea Constitutionala. Asa cum se stie, s-a constituit recent o comisie parlamentara de ancheta dedicata alegerilor prezidentiale din 2009 despre care s-a spus ca ar fi fost fraudate. Comisia si-a inceput audierile si mai multe persoane au depus marturie in fata senatorilor si deputatilor, dar unii dintre cei invitati au refuzat fie sa se prezinte fie sa ofere amanunte, invocand deopotriva o prespusa interdictie a Parchetului, precizeaza Deutsche Welle.