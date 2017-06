Politic show: Surse: Mai multi ministri PSD ameninta cu demisia in bloc din Guvern. In iulie, am putea avea un nou premier; Nicusor Dan: Daca forurile superioare iau decizia contrara privind votul pe tema referendumului pentru redefinirea familiei, voi face o cerere de reinscriere in partid; Noaptea Mintii

Potrivit unor surse din conducerea PSD, mai multi ministri sunt pregatiti sa demisioneze in bloc, nemultumiti de relatia cu premierul Sorin Grindeanu. Decizia ministrilor vine in contextul in care Liviu Dragnea forteaza o ampla remaniere, in timp ce Sorin Grindeanu se opune. O eventuala demisie in bloc ar duce la caderea Guvernului, deci puterea ar fi din nou in totalitate la Liviu Dragnea. Luna iunie va fi decisiva pentru Guvernul Grindeanu. Tensiunile din PSD capata amploare de la o zi la alta. Surse din conducerea partidului au declarat pentru Adevarul ca e "foarte posibil" ca social-democratii sa-si tranteasca propriul Guvern, in contextul disputei dintre Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu. Potrivit surselor citate, sunt 7-8 ministri PSD care s-au plans la partid de "proasta comunicare" cu premierul Grindeanu si ameninta cu demisia din Guvern. In plus, ministrii razvratiti acuza faptul ca "Sorin Grindeanu nu impune o directie clara guvernarii si este pricipalul responsabil pentru greselile Executivului", noteaza Adevarul Nicusor Dan a declarat, la postul national de televiziune, ca daca forurile superioare ale USR vor decide sa nu se pronunte pe tema referendumului pentru familie, el va completa cererea de reinscriere in partid. "Mi-am dat demisia, am trimis-o prin e-mail la Biroul Local al filialei sector 6. In secunda in care ei se vor intruni, vor lua act de demisie (...) Numai ca in situatia aceasta, chiar daca USR este o institutie tanara si are aspecte fragile, exista un statut care prevede ca atunci cand presedintele este in imposibilitatea sa isi exercite mandatul, vicepresedintele care a avut cele mai multe voturi la Congres preia conducerea interimara, in persoana lui Elek Levente, o persoana foarte buna pentru pozitia aceasta", a precizat Nicusor Dan, la TVR, potrivit Romania Libera Turda, Romania, Uniunea Europeana. Anul 2017. La Colegiul National Mihai Viteazul (CNMV) din localitate, o profesoara de limba romana preda simbolismul. Nu se limiteaza la Bacovia; vrea sa le incadreze elevilor miscarea literara din Romania in contextul mai larg al simbolismului european. Le vorbeste de sfirsitul de secol XIX, despre societatea de atunci, le spune despre Verlaine si Rimbaud, figuri marcante ale respectivului curent artistic. Le recomanda sa vada un film din 1995 despre viata acestora, Total Eclipse, cu Leonardo DiCaprio in rolul principal. Asa face de un deceniu, generatie dupa generatie. Ce-ati zice de un astfel de profesor, pasionat de munca pe care o face si preocupat sa le ofere o educatie de buna calitate elevilor? Probabil ca ati incerca sa va inscrieti copilul la clasa lui. Ar fi bine ca in scoala romaneasca sa fie cit mai multi astfel de profesionisti, nu?, scrie Contributors Ironia situatiei este ca Nicusor Dan a fost impins la demisie nu din cauza neutralitatii, ci din cauza optiunilor sale neexplicitate. Presedintele recent reales al USR, Nicusor Dan a anuntat ca demisioneaza din fruntea partidului. Cu o zi in urma s-a desfasurat un vot in cadrul Biroului National in urma caruia s-a luat decizia ca USR sa combata modificarea Constitutiei propusa de Coalitia pentru Familie. In partid, militantii se impartisera in doua tabere opuse, dar cei de stanga nu agreau neutralitatea afisata, cerand conducerii sa adopte o pozitie clara, lispita de echivoc. Nicusor Dan luptase din rasputeri sa lase lucrurile asa cum erau, explicand ca numai asa se poate conserva unitatea partidului. Aripa de stanga a presat insa tot mai mult si a obtinut, la limita, un vot favorabil in Biroul National, provocand demisia lui Nicusor Dan, conform Deutsche Welle Fostul ministru Vlad Voiculescu a relatat povestea unei tinere care lucreaza in Londra si se intoarce periodic acasa, pe care a intalnit-o din intamplare in avionul spre Bucuresti. El vede in S. povestea altor milioane de romani care muncesc in strainatate. "Am zburat astazi inapoi de la Londra la Bucuresti, cu Wizz Air. Avionul a avut intarziere. Ne-au anuntat de la inceput ca vom pleca mai tarziu cu 25 minute. Oamenii au vociferat dupa care si-au scos frumos picnicul din geanta. Am scos din rucsac o sticla de apa minerala si cand am deschis-o am reusit sa stropesc bine cam jumatate de metru in jurul meu. S. era in dreapta mea. M-am gandit ca o sa imi spuna vreo doua, asa cum se intampla in avioanele cu romani unde auzi aproape invariabil mai multe "tz tz tz" si "vezi dom'le pe unde..." decat "ma scuzati", povesteste Vlad Voiculescu pe Facebook, potrivit Digi 24