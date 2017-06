Politic show: Ponta: "Sunt somer de lux. Mai vreau 25 de ani in politica"; Adunarea Parlamentara a NATO de la Bucuresti. Cat costa si ce achizitii vor fi facute; Politica departe de Bucuresti. Clanul Resmerita vrea sa ramana la putere, la Lupeni

Bugetul Parlamentului a fost suplimentat cu aproximativ 15 milioane de lei pentru Adunarea Parlamentara a NATO din octombrie de la Bucuresti. Alesii au decis achizitionarea de aparatura audio-video performanta, dar si a unor masini de protocol pentru care va fi platita suma de un milion de euro, printre acestea fiind si trei limuzine. Evenimentul va avea loc in octombrie, dar Camera Deputatilor si-a suplimentat deja bugetul si a inceput achizitiile.Un sistem nou de iluminat dar si un sistem audio video performant, in valoare de aproape 2 milioane de lei care sa poata oferi imagini din orice colt al salii de plen. De asemenea, 8 videoproiectoare si dotari noi pentru centrele de presa care vor fi amenajate special pentru eveniment. Mai exact, alesii au lansat mai multe proceduri de achizitie publica prin care vor sa achizitioneze un sistem de iluminat pentru sala de plen, mai multe videoproiectoare, surse de alimentare, precum si un pachet software, noteaza Adevarul Fiul cel mai mic al familiei Resmerita a fost desemnat candidat al PSD pentru Primaria Lupeni, condusa timp de 16 ani de tatal sau si timp de sase luni de fratele sau mai mare. Candidatul PSD pentru Primaria Lupeni este Lucian Resmerita. Daca el ar castiga, ar incununa dominatia familiei sale, municipiul din Valea Jiului fiind condus, anterior, de tatal acestuia, Cornel Resmerita (2000-2016), si de fratele mai mare, Cristian Resmerita, din 2016. Tatal s-a retras din functie fiind trimis in judecata pentru abuz in serviciu, iar fratele mai mare a devenit senator in 2016, ceea ce a dus la vacantarea postului. "Reconstruim Lupeniul" si "Revigoram Lupeniul" sunt mesajele cu care candidatul PSD le cere votul alegatorilor. In realitate, orasul Lupeni a ajuns unul dintre cele mai sarace din Romania, in timpul erei Resmerita, informeaza Romania Libera PSD a mai suferit o pierdere importanta. Unul dintre cei mai vechi membri ai partidului a murit, chiar in noaptea de Rusalii. Gheorghe Dima, viceprimarul din Tatarusi, a murit la varsta de 66 de ani, in urma unui atac cerebral. Sambata, barbatul a fost transportat cu un elicopter Smurd care l-a transportat Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Din pacate nu s-a mai putut face nimic. Potrivit unor surse, Gheroghe Dima a suferit un atac cerebral care i-a fost fatal. Gheorghe Dima a preluat functia de viceprimar din partea PSD al comunei Tatarusi in 2004. "Din pacate prietenul si colegul Gica Dima a plecat dintre noi lasand in urma lacrimi si durere. Dumnezeu sa-l odihneasca in liniste si pace!", a scris Costel Iosub, primarul comunei pe pagina sa de Facebook, potrivit EVZ Un atentat terorist cutremura din nou Marea Britanie inaintea alegerilor. Guvernul se consulta acum in privinta reactiilor. Politologul Anthony Glees analizeaza urmarile intr-un interviu DW. Deutsche Welle: Domnule profesor Glees, dupa atentatul terorist de sambata, partidele politice au suspendat, cel putin temporar, campania electorala. Se poate preconiza ce efecte politice ar avea acest incident, atat de aproape de alegeri? Anthony Glees: Urmarile ar putea fi foarte grave: nu numai pentru partidele politice, ci si pentru liderii acestora. Seful laburistilor, Jeremy Corbyn, a declarat, in nenumarate randuri, ca nu este de acord cu impuscarea teroristilor. Dar cei trei teroristi de ieri au fost impuscati. Ce va mai spune acum? Stim ca in Marea Britanie traiesc 23.000 de suspecti jihadisti. Dar pe care nu-i putem controla, pentru ca Therea May a suspendat, in 2010, in calitate de ministru de Interne, aceste controale. Ambii lideri ai marilor partide au o imagine foarte proasta. Dupa atentatul de la Manchester, nivelul de alerta a fost ridicat la maximum, apoi a fost coborat din nou. Ceea ce inseamna ca nu au avut habar de atentatul urmator, relateaza Deutsche Welle. Fostul premier Victor Ponta vrea sa mai faca politica "inca 25 de ani" si isi doreste ca alegerile sa nu mai fie impotriva cuiva. (...) inca mai sper sa traiesc in Romania care va vota si "PENTRU" nu doar "CONTRA" ceva. De fiecare data (si in tara noastra si in lume) voturile masive "contra" cuiva/ ceva care au ignorat lipsa de calitati, de competenta si de viziune a contracandidatului s-au terminat cu mari dezamagiri", a scris Ponta pe Facebook. "Ma gandesc sa mai fac politica in Romania inca 25 de ani/ asa ca am timp sa imi vad dorinta de a vota "pentru" ( sau "pro" ceva) implinita", a adaugat el. Ponta a mai scris ca momentan este "somer de lux" din punct de vedere politic. "Conducerea PSD ma tine somer de lux", i-a spus fostul premier unei comentatoare, cu referire la conflictul pe care il are cu liderul PSD Liviu Dragnea. Victor Ponta ajuta partidul nationalist PRO Romania condus de fostul vicepremier Daniel Constantin, anunta EVZ.